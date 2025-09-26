Maria Branyas Morera morta a 117 anni, ma non è un record: la classifica delle persone più longeve di sempre
Lo studio su Maria Branyas Morera, morta a 117 anni, per trovare il suo segreto. Ma non è tre la persone più longeve della storia: la classifica
Nel Dna di Maria Branyas Morera potrebbe essere nascosto il segreto della longevità. Lo sostiene uno studio di un gruppo di ricercatori del Josep Carreras Leukaemia Research Institute e dell’Università di Barcellona, che per anni ha analizzato il genoma dell’ultracentenaria. L’anziana della cittadina catalana di Olot, morta a 117 anni e 168 gionri, non è però nella storia la persona che ha vissuto più a lungo, tra quelle di cui si ha notizia certa.
La morte di Maria Branyas Morera
Alla sua morte, il 19 agosto 2024, Maria Branyas Morera era la persona più anziana al mondo. La donna, nata in California nel 1907 ma tornata in Spagna da giovane, ha lasciato il primato di essere umano vivente più longevo alla britannica Ethel May Caterham, 116 anni, dopo la morte a 116 anni e 220 giorni della giapponese Timoko Itooka.
La 117enne catalana è arrivata all’ottavo posto nella classifica dei supercentenari curata dal Gerontology research group, un team di ricercatori che si occupa di censire, documentare e vidimare l’età delle persone con oltre 110 anni.
Maria Branyas Morera per il suo 115esimo compleanno
La classifica delle persone più longeve nella storia
Il record appartiene alla francese Jeanne Calment, nata nel 1875 e morta nel 1997, che con i suoi 122 e 164 giorni è la persona che ha avuto la vita più lunga nella storia. Di seguito le prime 10 dell’elenco, tutte donne, con le rispettive età e Paesi di provenienza:
- Jeanne Calment, 122 anni e 164 giorni, Francia
- Kane Tanaka, 119 anni e 107 giorni, Giappone
- Sarah Knauss, 119 anni e 97 giorni, Stati Uniti
- Lucile Randon, 118 anni e 340 giorni, Francia
- Nabi Tajima, 117 anni e 260 giorni, Giappone
- Marie-Louise Meilleur, 117 anni e 230 giorni, Canada
- Violet Brown, 117 anni e 189 giorni, Giamaica
- Maria Branyas, 117 anni e 168 giorni, Spagna
- Emma Morano, 117 anni e 137 giorni, Italia
- Chiyo Miyako, 117 anni e 81 giorni, Giappone
Lo studio sulla longevità
Per permettere agli scienziati di studiare le ragioni che portano queste persone a raggiungere un’eccezionale longevità, Maria Branyas si è messa per anni al servizio della scienza.
I ricercatori del Cancer Epigenetics Group dell’istituto di ricerca sulla leucemia Josep Carreras e dell’Università di Barcellona, guidati da Manel Esteller, ha prelevato diversi campioni di sangue, urina, feci e saliva della supercentenaria per tracciare la sua mappa genomica e le sue straordinarie capacità biologiche.
Dallo studio pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine, è emerso come una delle caratteristiche principali che hanno permesso alla 117enne di vivere così a lungo è innanzitutto un sistema immunitario molto efficiente, capace di reagire alle infezioni affrontate dalla donna in vita, tra cui la pandemia del 1918 e quella del Covid-19, da cui è guarita a 113 anni.
Come spiegato dal Dottor Esteller, le cellule di Maria Branyas erano “ancora molto efficienti nell’attaccare i microrganismi, ma allo stesso tempo non attaccavano i suoi tessuti, cioè non inducevano l’infiammazione tipica delle malattie autoimmuni”.
Gli studiosi hanno rilevato nell’anziana evidenti segnali di invecchiamento delle cellule, ma allo stesso tempo una spiccata efficacia delle difese immunitarie di rispondere alle malattie, che le ha permesso di scampare a disturbi cardiaci, tumori o patologie neurodegenerative.
Tra i fattori che hanno permesso alla supercentenaria di vivere così a lungo anche un microbiota intestinale descritto come quello di un adolescente, con una grande presenza di bifidobatteri, che svolgono un ruolo importante per la salute dell’intestino e in generale dell’organismo, e che la donna alimentava mangiando abitualmente tre yogurt al giorno.
Ovviamente hanno influito sullo stato di salute di Maria Branyas anche le sue sane abitudini di vita: non fumava e non beveva alcol, aveva una dieta mediterranea, camminava almeno un’ora al giorno (fino al 2001) e ha mantenuta una vita sociale attiva fino agli ultimi giorni.