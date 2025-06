Maria Concetta figlia di Totò Riina arrestata per estorsione, accusata col marito Antonino Ciavarello

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il tribunale di Firenze ha ordinato la custodia cautelare in carcere di Maria Concetta Riina, figlia del defunto boss di Cosa Nostra Totò Riina, e di suo marito Antonio Ciavarello, per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Ciavarello, già in carcere, utilizzava un cellulare non autorizzato per mandare minacce direttamente alle vittime della coppia.

Con un’ordinanza disposta il 25 luglio, il tribunale del riesame di Firenze ha ordinato la custodia cautelare in carcere di Maria Concetta Riina e di suo marito Antonio Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss di Cosa Nostra Totò Riina.

I due sono quindi stati arrestati, con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori toscani. Antonio Ciavarello si trovava già in carcere al momento della pubblicazione del provvedimento.

Oltre a proseguire la serie di procedimenti legali nei confronti della famiglia di Riina, l’arresto alimenta le testimonianze di applicazione del metodo mafioso da parte di Cosa Nostra al di fuori della Sicilia.

L’estorsione di Ciavarello e Riina

Secondo le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e condotte dal Ros dei carabinieri di Firenze, cominciate quasi un anno fa, nell’agosto del 2024, la coppia avrebbe chiesto denaro con toni minacciosi ad alcuni imprenditori toscani.

Ciavarello, che si trovava già in carcere e che quindi non avrebbe potuto comunicare con l’esterno, sarebbe comunque riuscito a coordinarsi con la moglie per portare avanti le estorsioni.

Inoltre, in un caso, sarebbe anche riuscito a minacciare direttamente una delle sue vittime, inviandogli messaggi attraverso un telefono cellulare contrabbandato all’interno del carcere.

La custodia cautelare ottenuta in appello

La misura di custodia cautelare in carcere per la coppia è arrivata soltanto dopo che la procura di Firenze ha presentato richiesta di appello.

La prima decisione a riguardo infatti, presa dal giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto non necessaria la carcerazione di Maria Concetta Riina.

Il tribunale del riesame ha però riconosciuto i pesanti indizi di colpevolezza a carico della coppia e l’aggravante del metodo mafioso, entrambe circostanze che permettono la carcerazione preventiva.