Maria Concetta Riina figlia di Totò a Corleone dopo il carcere, non può uscire dal paese: è a casa della madre

Maria Concetta Riina è stata scarcerata. La figlia di Totò, storico boss di Cosa Nostra, si trova ora a Corleone, a casa della madre Ninetta Bagarella, ma non può uscire dal paese in quanto ha l’obbligo di dimora nel comune del Palermitano. La donna era stata arrestata nello scorso ottobre per estorsione aggravata.

Maria Concetta Riina, la figlia di Totò Riina, è tornata a Corleone, Palermo. La prima erede del boss mafioso è stata scarcerata mercoledì 21 gennaio ma non potrà lasciare il paese, come disposto dal gip di Firenze.

La donna, 51enne, è stata già vista in centro in paese e vivrà ora in via Cesare Terranova, a casa della madre Ninetta Bagarella, sorella del killer ergastolano Leoluca. Non si sa se con lei ci siano anche i figli. Resta in carcere, invece, suo marito Antonino Ciavarello, mentre a Corleone vive anche il fratello Salvuccio, con la sorella Lucia che vivrebbe invece in Piemonte. Infine, l’altro figlio di Totò Riina, Giovanni, è all’ergastolo per quattro omicidi.

Perché è stata scarcerata e di cosa è accusata

Maria Concetta Riina era finita in carcere nello scorso mese di ottobre per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani nell’ambito di una indagine della Dda di Firenze. Sempre a ottobre, la Cassazione aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere.

A decidere a favore del suo ritorno a casa è stato il gip del capoluogo toscano dopo l’incidente probatorio. In un’intercettazione, parlando a un imprenditore di Siena, la donna diceva: “Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano”. Come scrivono gli investigatori, Riina e suo marito mandavano “messaggi telefonici ripetuti pressanti, ossessivi e minacciosi, con il chiaro intento di ottenere denaro dagli imprenditori”. La coppia avrebbe chiesto soldi a due imprenditori toscani, sotto la minaccia di ritorsioni e avrebbe ottenuto una cesta di prodotti alimentari di 45 chili, del valore di 350 euro, e mille euro in contanti.

Lo stesso provvedimento di scarcerazione era stato disposto anche per il marito della donna, Antonino Ciavarello, lui stesso indagato per la vicenda, che resterà in carcere però perché detenuto per altra causa. Ciavarello era stato arrestato a Malta, a febbraio 2024, in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi per due diverse sentenze.

Chi è la prima figlia di Totò Riina

Maria Concetta Riina, 51 anni, è la primogenita dell’ex capo dei capi di Cosa Nostra deceduto in carcere nel novembre del 2017 all’età di 87 anni. È nata il 19 dicembre del 1974. Ha due fratelli minori – Giovanni Francesco Riina del 1976 che sta scontando l’ergastolo per 4 omicidi e Giuseppe Salvatore Riina del 1977 che ha scontato una condanna a 8 anni per associazione mafiosa, estorsione e riciclaggio – e una sorella minore, Lucia Riina, del 1980. È figlia dell’insegnante Ninetta Bagarella, figlia di capimafia della cosca corleonese di Luciano Liggio e sorella di Leoluca, un killer che sta scontando 13 ergastoli.

Più volte Maria Concetta si è concessa a interviste su stampa e programmi televisivi, come fece nel 2017 quando parlò a Le Iene raccontando la sua vita e il rapporto con il padre.

Come detto, è la primogenita di Totò Riina, il boss mafioso, capo di Cosa Nostra, arrestato nel gennaio del 1993, dopo ventiquattro anni di latitanza e condannato a ventisei ergastoli. Ventiquattro anni dopo, il 17 novembre del 2017, Riina è morto nel reparto detenuti dell’ospedale di Parma.