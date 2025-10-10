Maria Corina Machado, dopo il Nobel per la Pace spunta un vecchio tweet pro Israele: "Alleato della libertà"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un vecchio tweet di María Corina Machado, nuova vincitrice del Nobel per la Pace, è riemerso sui social. L’11 maggio 2021, nel pieno del conflitto tra Israele e Hamas, la leader venezuelana scriveva sul proprio profilo Twitter: “Oggi, tutti noi che difendiamo i valori dell’Occidente siamo con lo Stato di Israele; un genuino alleato della libertà”.

Il tweet di Maria Corina Machado riemerso dopo il Nobel per la Pace

L’assegnazione del Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado ha riportato l’attenzione anche su vecchie prese di posizione della leader venezuelana.

Tra queste, un tweet pubblicato l’11 maggio 2021 in cui dichiarava: “Oggi, tutti noi che difendiamo i valori dell’Occidente siamo con lo Stato di Israele; un genuino alleato della libertà”.

ANSA L’annuncio dell’assegnazione del Nobel per la Pace 2025 all’attivista Maria Corina Machado

Un messaggio che, al momento della pubblicazione, era passato quasi inosservato fuori dal Venezuela, ma che oggi, con il riconoscimento internazionale appena ricevuto, viene rilanciato da molti utenti sui social.

Il contesto del conflitto israelo-palestinese del 2021

Il tweet era stato scritto in una fase particolarmente drammatica del conflitto israelo-palestinese. L’11 maggio 2021, infatti, la crisi tra Israele e Hamas aveva raggiunto un livello di intensità senza precedenti da anni.

Le milizie palestinesi avevano lanciato centinaia di razzi contro Tel Aviv e altre città, provocando morti e feriti, mentre l’aviazione israeliana rispondeva con bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Nello stesso giorno, le agenzie internazionali documentavano decine di vittime civili e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.

La comunità internazionale, comprese Nazioni Unite e Unione Europea, chiedeva il cessate il fuoco immediato, mentre a Gerusalemme si verificavano scontri durissimi tra forze di sicurezza israeliane e manifestanti palestinesi. È in questo quadro che la Machado aveva espresso la sua vicinanza a Israele, definendolo un “genuino alleato della libertà”.

La rilettura attuale

A distanza di quattro anni, quel messaggio viene interpretato come una conferma della linea politica di Machado, da sempre schierata a favore dei governi occidentali e critica verso i regimi autoritari.

La vittoria del Nobel per la Pace ha inevitabilmente acceso i riflettori sul suo passato politico e sulle sue prese di posizione, comprese quelle in politica estera, e il tweet pro Israele, ripescato nelle ultime ore, viene visto come un chiaro segnale della sua collocazione internazionale.

Il post di María Corina Machado

Parole che oggi riemergono con una nuova forza simbolica: da un lato confermano un orientamento politico preciso, dall’altro aprono interrogativi su come la leader venezuelana intenda rapportarsi a un conflitto che la comunità internazionale definisce sempre più come un’aggressione ingiustificata con un genocidio in corso.