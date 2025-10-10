Maria Cristina Gallo morta a Mazara del Vallo, ricevette referti degli esami con mesi di ritardo: 10 indagati

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morta Maria Cristina Gallo, professoressa di 56 anni di Mazara del Vallo. La donna denunciò i gravi ritardi nella consegna dei referti all’Asp di Trapani. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura. “Sono fuggita a Milano perché ho capito che qui non ne sarei uscita”, disse parlando della sua scelta di curarsi al Nord. Sono 10 i medici che risultano indagati.

Morta Maria Cristina Gallo

Il calvario di Maria Cristina Gallo iniziò a dicembre del 2023, quando si sottopose a un’isterectomia per un fibroma all’ospedale di Mazara del Vallo.

Il campione venne inviato in una struttura di Castelvetrano, ma il referto istologico arrivò soltanto otto mesi dopo, nell’agosto del 2024.

Nel frattempo, la malattia era già avanzata in modo irreversibile: quarto stadio, le metastasi del tumore si erano diffuse ai polmoni.

La professoressa, per avere consegnato il referto, si attivò inviando quattro lettere e diffide, assistita da un legale, ricevendo soltanto silenzi e rimpalli di responsabilità tra ospedale e Asp.

La denuncia che ha scosso la sanità siciliana

Quando la verità emerse, Gallo decise di parlare pubblicamente raccontando i fatti ai media locali. La sua storia portò alla luce centinaia di referti consegnati con mesi di ritardo, come ricostruisce la testata Tp24.

Dopo di lei, decine di altre persone trovarono il coraggio di denunciare. Maria Cristina Gallo fu, di fatto, la “paziente zero” dello scandalo della sanità siciliana.

Difficile quantificare il numero esatto di referti in ritardo. A marzo, secondo SkyTG 24, le cartelle cliniche in ritardo a Trapani erano oltre 3.000. Il caso ha spinto il presidente della Regione Renato Schifani a convocare i vertici dell’Asp.

“Occorre un cambiamento radicale e immediato, questo cambiamento deve avere come primo passo l’ammissione di responsabilità”, disse la donna. “Ammettere di non avere fatto abbastanza, dire che si poteva fare subito di più, questo scaricabarile è deleterio, è peggio del cancro. Se non si prende coscienza e non si dà conoscenza dei fatti come può cambiare il nostro sistema? Il cancro vero ce l’ha la nostra sanità, siamo tutti soggetti a metastasi. La malattia è democratica”.

La cura a Milano e la battaglia per la giustizia

Per curarsi, Gallo si trasferì all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove affrontò 18 cicli di chemioterapia. “Sono fuggita a Milano perché ho capito che qui non ne sarei uscita”, spiegava. La donna non cercava vendetta, ma giustizia. Ma, soprattutto, sperava che nessun altro fosse costretto a passare quello che stava vivendo lei.

In occasione della sua morte, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha parlato di una “giornata funesta” per la comunità.