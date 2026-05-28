Maria De Filippi a Sanremo 2027 con Stefano De Martino, il piano del direttore artistico sul nuovo Festival

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maria De Filippi potrebbe condurre una serata del Festival di Sanremo insieme a Stefano De Martino, che è stato nominato come nuovo direttore artistico. Non ci sono ancora informazioni ufficiali e al momento De Martino sembra essere concentrato molto sulla preparazione del Festival. Lo si vede partecipare a concerti, dai più famosi a quelli underground, e incontrare addetti del settore musicale. Attenzione anche all’ex compagna Belen Rodriguez e al figlio Santiago.

Maria De Filippi a Sanremo

Più che di indiscrezioni si tratta di voci sulla speranza di vedere sullo stesso importante palco Maria De Filippi e Stefano De Martino, che attraverso il talent Amici ha mosso i primi passi in televisione nel lontano 2009.

È noto che sia uno dei suoi “pupilli” e per questo ci si aspetta una riunione artistica. Al momento, però, non ci sono informazioni ufficiali né dall’entourage di Stefano De Martino, nuovo direttore artistico di Sanremo, né da parte di quello di Maria De Filippi.

ANSA

Silenzio anche da parte della Rai, che sembra rispettare la completa autonomia data a De Martino. La probabilità che una delle conduttrici Mediaset più amate presenti una delle serate del Festival di Sanremo 2027 comunque non è poi tanto bassa.

De Martino al lavoro sul festival

Si apprende che Stefano De Martino stia lavorando duramente alla pianificazione del Festival di Sanremo 2027. Non solo sta formando la squadra, l’impianto dello show e le canzoni in gara, ma sta anche stendendo il regolamento del Festival.

Secondo Adnkronos si può trovare il conduttore Rai a diversi concerti. È stato avvistato nella platea della popstar spagnola Rosalia, ma anche nel weekend musicale di Milano, il Mi Ami.

Sta, in pratica, selezionando e facendo scouting degli artisti del Festival, preparandosi anche a una riduzione del numero di Big. Infatti sembrerebbe che De Martino voglia ridurre il numero rispetto alle ultime edizioni, intorno ai 24-27 artisti.

L’aiuto all’ex Belén Rodríguez

Belén Rodríguez non ha i genitori accanto perché si trovano in Argentina, ma sembra che intorno a lei si stiano stringendo i noti ex compagni come Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

I bambini avuto con i due ex compagni si troverebbero ora proprio con i rispettivi padri, così da lasciare a showgirl il tempo di riprendersi dall’evento che l’ha portata anche a essere ricoverata per alcune ore al Policlinico di Milano.