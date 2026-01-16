Maria De Filippi a Striscia La Notizia, ma solo per una puntata: c'è anche Del Piero, Ricci stravolge il tg

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maria De Filippi prenderà parte eccezionalmente alla prima puntata della nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda in prima serata giovedì 22 gennaio. La conduttrice di Amici e C’è Posta Per Te farà l’inviata del tg satirico, al fianco di Tina Cipollari e Giovannino. Nella prima puntata saranno ospiti in studio Alessandro Del Piero e Roberta Bruzzone.

Maria De Filippi a Striscia La Notizia: cosa farà

In occasione della prima puntata della nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 22 gennaio, il tg satirico avrà tra i suoi inviati anche Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino.

La missione del trio sarà quella di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia La Notizia, destinata a chi parcheggia in maniera indebita l’automobile nel posto riservato alle persone con disabilità.

Il retroscena di Antonio Ricci su Maria De Filippi a Striscia La Notizia

Durante la presentazione alla stampa, Antonio Ricci ha svelato un retroscena sulla partecipazione di Maria De Filippi a Striscia La Notizia.

Le parole del “padre” del tg satirico: “Io pensavo di doverla convincere, di dover insistere sul fatto che è una cosa interessante anche dal punto di vista sociale. Invece Maria, che avrebbe dovuto restare solo un’ora, si è fermata e si è divertita tantissimo“.

Come sarà la nuova Striscia La Notizia in prima serata

Giovedì 22 gennaio prenderà il via la nuova stagione di Striscia La Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci approderà in prima serata su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tra varietà, satira e inchieste.

Assieme a Greggio e Iacchetti, in studio (completamente rinnovato) ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Una novità è rappresentata dalla presenza di una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Sono previsti ospiti nuovi in ogni puntata. Il 22 gennaio, in studio ci saranno l’ex calciatore Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone.

Il gruppo di inviati include Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. A loro si aggiungeranno altri inviati, noti e non, nel corso delle puntate.

Le rubriche satiriche saranno affidate a Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo.

Presente come sempre in prima linea anche il Gabibbo, “simbolo” del programma.