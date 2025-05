Maria Denisa Adas scomparsa a Prato, indagato per sequestro un avvocato di Reggio Calabria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per la scomparsa di Maria Denisa Adas a Prato un avvocato di Reggio Calabria è indagato per sequestro di persona. Un’amica della escort rumena ha riferito che la madre della giovane scomparsa avrebbe parlato col legale: “Le ha detto di star tranquilla perché la figlia è viva ma ferita. Lui è l’avvocato di un gruppo di rumeni che volevano costringere Denisa a lavorare per loro e per questo l’avrebbero picchiata e le avrebbero tolto i denti”. Stando all’amica, l’avvocato avrebbe inventato la storia del sequestro perché voleva avere una relazione con lei, che invece l’avrebbe respinto.

La novità sulla scomparsa di Maria Denisa Adas a Prato

Come riportato dal Corriere della Sera, la Procura ha iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona un avvocato di Reggio Calabria, di 45 anni. L’uomo avrebbe ricevuto l’avviso di garanzia nei giorni scorsi.

I carabinieri stanno analizzando tutte le telecamere della zona in cui è scomparsa Maria Denisa Adas, incluso il vicino casello autostradale. La Procura affiderà l’incarico per estrapolare le impronte digitali e i profili genetici repertati dai carabinieri nella stanza 101 del residence Ferrucci alla ricerca di tracce di chi ha portato via la giovane escort rumena.

L’area di Prato dove si trova il residence da cui è scomparsa Maria Denisa Adas.

La scomparsa di Maria Denisa Adas e la denuncia della madre

La madre Maria Cristina Paun, di 49 anni, ha presentato la denuncia di scomparsa a Roma. L’ultima volta che ha parlato con la figlia sarebbe il 15 sera alle ore 23,30.

Convocata in Procura, la madre di Maria Denisa Adas ha dichiarato di non aver idea di cosa possa essere accaduto alla figlia. Ora, però, la donna è indagata per false informazioni al pm.

Il racconto dell’amica di Maria Denisa Adas

Un’amica di Maria Denisa Adas ha raccontato agli inquirenti che la madre della giovane escort avrebbe parlato con l’avvocato calabrese ora indagato per sequestro di persona. “L’avvocato le ha detto di stare tranquilla perché la figlia è viva anche se ferita. Lui è l’avvocato di un gruppo di rumeni che volevano costringere Denisa a lavorare per loro e per questo l’avrebbero picchiata e le avrebbero tolto i denti”, ha riferito l’amica.

La stessa amica, a pochi giorni dalla scomparsa della escort rumena arrivata a Prato da Roma per lavoro, si era presentata a Prato di persona per vedere la stanza 101 del residence Ferrucci, scoprendo che mancavano le due valigie e i telefoni cellulari. Nel cortile sul retro del residence ha trovato parcheggiata la Cinquecento di Maria Denisa Adas, regolarmente chiusa e col tagliando per il parcheggio settimanale.

L’amica ha spiegato agli inquirenti di aver parlato con la mamma della ragazza scomparsa: “Mi ha detto di aver saputo dall’avvocato che la figlia è stata presa da un gruppo di rumeni che le stavano già addosso a Roma. Non erano riusciti a prenderla perché lì c’erano gli amici e la madre. Hanno aspettato che andasse a Prato da sola. L’avvocato avrebbe anche proposto uno scambio: lui difende gratuitamente i rapitori in cambio della liberazione”.

L’amica di Denisa ha riferito agli inquirenti che, secondo lei, l’avvocato avrebbe inventato la storia del sequestro perché invaghito della escort e interessato ad avere una relazione con lei, che però l’avrebbe respinto.

La madre di Denisa e l’avvocato avrebbero parlato tramite un telefono cellulare che la donna teneva in a casa. Per questo motivo nei giorni scorsi i magistrati hanno indagato la donna per false informazioni al pm, disponendo una perquisizione nella sua abitazione a Torpignattara. Il telefono indicato è stato trovato.