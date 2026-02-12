Maria Franca Ferrero morta ad Alba, era appena stata nominata presidente a vita dell'azienda creata dal marito

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

È morta Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e figura centrale della storia della celebre azienda dolciaria piemontese. Aveva 87 anni e si trovava nella sua casa di Alba, in provincia di Cuneo. Solo poche settimane fa, il 19 dicembre 2025, era stata nominata all’unanimità presidente onoraria a vita di Ferrero International dall’assemblea straordinaria del gruppo.

Chi era Maria Franca Ferrero

Maria Franca Ferrero è nata il 21 gennaio 1939 a Savigliano (Cuneo). Dopo aver frequentato il ginnasio e il liceo, aveva scelto di studiare Lingue presso la Scuola per interpreti di Milano. Un percorso che l’avrebbe poi portata, nel 1961, a entrare come traduttrice e interprete nell’azienda di Alba fondata dalla famiglia Ferrero.

All’epoca la società appariva in forte crescita, ma non aveva ancora assunto le dimensioni della multinazionale globale che sarebbe diventata negli anni successivi.

In quel contesto, il ruolo svolto da Maria Franca Fissolo fu significativo in una fase in cui la Ferrero iniziava a guardare con sempre maggiore decisione ai mercati internazionali.

L’amore con Michele Ferrero e la nascita della Nutella

Proprio in azienda Maria Franca incontra Michele Ferrero, l’imprenditore destinato a trasformare la “supercrema” ideata dal padre Pietro in uno dei prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo: la Nutella.

Il matrimonio arriva nel 1962. L’anno successivo nasce il primogenito Pietro. Nel 1964 viene alla luce Giovanni, oggi presidente esecutivo del gruppo.

Il marchio Ferrero, nel corso dei decenni, si afferma come una delle realtà più solide e riconoscibili dell’industria alimentare globale, con prodotti distribuiti in oltre 170 Paesi e 36 stabilimenti produttivi nel mondo.

Gli ultimi anni e i lutti familiari

Gli ultimi quindici anni della vita di Maria Franca Ferrero sono stati segnati da eventi dolorosi. Nel 2011 la famiglia è colpita dalla morte prematura del figlio Pietro, scomparso in Sudafrica a causa di un malore durante un viaggio di lavoro. Nel 2015 muore anche Michele Ferrero.

Da quel momento, lontana dai riflettori e sempre mantenendo un profilo estremamente riservato, Maria Franca continua a rappresentare un punto di riferimento morale per la famiglia e per l’azienda, affiancando il figlio Giovanni nella continuità dei valori fondativi del gruppo.

Parallelamente all’attività aziendale, Maria Franca Ferrero ha dedicato tempo ed energie alla filantropia. Il suo impegno nel sociale è stato riconosciuto anche a livello internazionale: tra i premi ricevuti figura quello conferito dalla National Italian American Foundation negli Stati Uniti.

Nel 2024 le è stata attribuita una delle più alte onorificenze italiane, il titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica italiana.

Il cordoglio di Guido Crosetto e del sindaco di Torino

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo cordoglio con un post su X, parlando di “giorno triste”.

“Maria Franca era una donna unica, straordinaria. Ha accompagnato Michele Ferrero durante tutta la sua vita ed è data partecipe e protagonista della grande avventura industriale e umana di suo marito. La sua dolcezza, la sua umanità, la sua delicatezza, la sua umiltà rimarranno nei cuori di chiunque l’abbia conosciuta”, ha scritto l’esponente di Fratelli d’Italia.

“Maria Franca era una persona unica. Non perché fosse la ‘signora Ferrero’ ma perché lei era Maria Franca, uguale con chiunque incontrasse, che fossero regine od un disoccupato che le chiedeva aiuto per strada ad Alba. Mi mancherà moltissimo la sua abitudine a prendermi la mano ed a tenerla stretta. Negli ultimi anni, quando ci vedevamo non avevamo bisogno di parlare ma ci abbracciavamo e sapevamo che quell’abbraccio lo stavamo facendo a Pietro e Michele. È stata una grande donna di cui in moltissimi sentiremo la mancanza”.

Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso vicinanza alla famiglia: “Con la scomparsa di Maria Franca Ferrero ci lascia una donna che ha saputo svolgere un ruolo importante nella storia di una realtà oggi simbolo dell’Italia nel mondo e sostenere, con visione e passione, iniziative culturali e sociali. Condoglianze sentite ai suoi cari”.