Maria Grazia Chiuri torna a Fendi come nuova direttrice creativa, aveva lasciato Dior da pochi mesi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. Per lei si tratta di un ritorno nella maison in cui è cresciuta professionalmente. Lo scorso maggio Chiuri aveva lasciato la direzione artistica di Dior. La notizia è stata data dal gruppo Lvmh, proprietario di Fendi. “Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi”, ha commentato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del gruppo Lvmh.

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi

Dopo aver lavorato per 9 anni come direttrice artistica di Dior, sempre parte del gruppo Lvmh, lo scorso maggio Maria Grazia Chiuri si era dimessa. A pochi mesi da quell’addio, è arrivata la chiamata di Fendi. Per Chiuri, quindi, si aprono le porte della direzione creativa della maison italiana.

La sua prima collezione sarà l’Autunno/Inverno 2026-2027, che verrà presentata a Milano il prossimo febbraio.

Getty

Maria Grazia Chiuri insieme a Bernard Arnault

Il ritorno a Fendi dopo l’esperienza con Dior

Maria Grazia Chiuri, 61 anni, originaria di Roma, ha definito Fendi “una straordinaria azienda al femminile”. “È con onore e gioia che torno da Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle”, ha scritto la stilista, che ha ringraziato Bernard Arnault per l’opportunità.

“Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza di molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze”, ha aggiunto Maria Grazia Chiuri.

“Sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all’interno del gruppo Lvmh, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda”, ha commentato il presidente del gruppo Lvmh, Bernard Arnault.

La volontà di Maria Grazia Chiuri di tornare a Roma

Le voci di un possibile incarico di prestigio per Maria Grazia Chiuri nella casa di moda Fendi si erano rincorse nelle ultime settimane. Il gossip era cresciuto dopo l’annuncio del cambio di ruolo per Silvia Venturini Fendi, diventata presidente onorario del gruppo.

Inoltre, negli ambienti della moda era nota la volontà di Chiuri di rimanere a Roma per rimanere vicino alla figlia Rachele. Finora, nella veste di direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri si era divisa tra Roma e Parigi.

La storia professionale di Chiuri è partita proprio da Fendi, dove ha svolto un ruolo di primo piano nel segmento degli accessori. Dopo il successo del periodo in Dior, Lvmh non aveva intenzione di lasciarsi sfuggire Chiuri, come ha sottolineato anche Bernanrd Arnault nella nota che ha accompagnato l’annuncio del nuovo incarico per la stilista romana.