Maria Latella in tv con La Biblioteca dei Sentimenti, "a un uomo farei leggere il libro di Gino Cecchettin"

Maria Latella non ha mai separato la vita dai libri. Giornalista, scrittrice, voce autorevole e curiosa, ha sempre trovato nelle pagine lette – e scritte – uno strumento per decifrare il mondo. Ora porta questo sguardo attento e appassionato in televisione, con La biblioteca dei sentimenti, nuovo appuntamento in onda su Rai 3 ogni venerdì alle 15:15. Un programma pensato per chi ai libri chiede qualcosa di più di una semplice lettura: un confronto, un’emozione, uno specchio. Tra dialoghi intergenerazionali, ospiti autorevoli, reportage e poesia, Maria Latella costruisce un mosaico dove ogni storia ha un valore preciso. “I libri mi hanno sempre aiutata,” racconta, “perfino fino all’immedesimazione totale”. Nella sua biblioteca ideale, come racconta in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, c’è spazio per Sartre, Moravia, Betty Friedan e Philip Roth, ma anche per la voce di chi legge oggi, tra nostalgia, rabbia, paura e felicità. La biblioteca dei sentimenti non è solo una vetrina editoriale: è un viaggio condiviso. Dentro le parole. E dentro di noi.

L’idea centrale di La biblioteca dei sentimenti è che i libri possano fungere da mappa per esplorare le emozioni. Se dovesse associare un titolo a ciascuna delle quattro emozioni chiave del programma – felicità, nostalgia, rabbia e paura – quali libri sceglierebbe?

“Non è facile, proviamoci. Per la paura, mi viene subito in mente Follia di Patrick McGrath. È un romanzo che tocca il tema della salute mentale in modo profondo e disturbante, e credo che rappresenti bene quella forma di paura che nasce da ciò che è dentro di noi, e non fuori. Per la rabbia, direi Il lamento di Portnoy di Philip Roth: è un libro che esprime una forma di rabbia corrosiva, ironica, intelligente. Per la felicità, potrei indicare un romanzo d’amore. Ce ne sono tanti, però, che non riuscirei a sceglierne uno soltanto. Forse potrei citare con affetto l’ironia delle opere di Nora Ephron, una commediografa e sceneggiatrice americana che io ho amato moltissimo. Penso ai suoi libri e al suo umorismo come una forma luminosa di felicità. Per quanto riguarda la nostalgia, a rappresentarla bene, secondo me, è Caos calmo di Sandro Veronesi. Quel romanzo riesce a restituire una malinconia sospesa, trattenuta, che ha molto a che fare con la nostalgia”.

Esiste un libro che, pur dovendo mantenere un certo distacco professionale, l’ha fatta piangere?

“Piango facilmente al cinema o guardando pubblicità emozionanti. Sono molto sensibile alle emozioni visive, alle immagini, ai suoni. I libri, invece, mi commuovono meno. A essere sincera, non ricordo di aver pianto leggendo un libro da adulta. Forse da bambina, sì: Piccole donne, probabilmente. Ma oggi, no. La mia commozione letteraria è meno viscerale rispetto a quella cinematografica”.

A proposito di Piccole donne, è un libro che un tempo si faceva leggere alle ragazze come parte della loro formazione affettiva. Secondo lei vale ancora oggi?

“Sì, assolutamente. Io l’ho fatto leggere a mia figlia quando era bambina. Ora è una donna adulta, ma allora mi sembrava un libro importante da farle conoscere. I personaggi delle sorelle March sono dei modelli universali, che resistono al tempo. C’è Jo, l’intellettuale, ribelle, che vuole scrivere e affermarsi. Poi c’è Meg, che è più posata, desiderosa di costruire una famiglia. Amy, la più bella, che inizialmente appare frivola ma poi si rivela solida, grazie anche alla forza morale trasmessa dalla madre, una figura bellissima, generosa, impegnata nel volontariato. E, infine, Beth, la più fragile, destinata a morire giovane, e proprio per questo emblema di una dolcezza spezzata. Questi archetipi sono senza tempo, un po’ come i personaggi femminili di Jane Austen”.

Nel programma è previsto anche un dialogo tra generazioni, in particolare tra millennial e ospiti illustri. Se dovesse consigliare un libro che possa funzionare come ponte generazionale, cioè che possa parlare sia a un lettore di vent’anni che a una signora di settanta, quale proporrebbe?

“Capiterà il confronto. Non è una presenza fissa o obbligatoria in ogni puntata, ma certamente ci saranno episodi in cui questo dialogo intergenerazionale sarà presente. Questa estate ho letto il primo romanzo di un giovane autore – classe 1981, quindi direi proprio un millennial. Il libro si intitola La mia personale idea di inferno di Giulio Somazzi. Mi ha colpito perché in qualche modo “se la prende” con i genitori dei millennial, cioè con noi boomer. Ne ho anche scritto sul Sole 24 Ore, ironizzando un po’ sul fatto che ormai gli scrittori più giovani prendono regolarmente di mira la nostra generazione. È giusto: abbiamo senz’altro molto da farci perdonare. Anche Andrea Bajani, con il suo romanzo L’anniversario, che ha vinto il Premio Strega, ha toccato questi temi, raccontando il clima familiare in cui sono cresciuti molti millennial. Credo che questa dinamica tra figli e genitori, tra millennial e boomer, sia interessante per entrambe le generazioni. E quindi sì: La mia personale idea di inferno può essere un libro capace di parlare a entrambe”.

Se dovesse scegliere un solo libro da mettere simbolicamente al centro de La biblioteca dei sentimenti, come un totem, quale sarebbe?

“Questa è una domanda difficile, perché mi mette nella condizione di dover scegliere un solo titolo. Naturalmente, tenderei a pescare tra i classici. Però, devo dire una cosa: La biblioteca dei sentimenti è un progetto di squadra e, quindi, una scelta del genere andrebbe fatta insieme agli autori. Penso a Pietro Galeotti, che è il capoprogetto, ma anche a tutti gli altri. Se però dovessi dire un titolo solo mio, allora direi L’uomo senza qualità di Robert Musil. È un libro che considero importante”.

Lei è nata a Reggio Calabria, è cresciuta a Sabaudia, poi si è trasferita a Genova. Se dovesse raccontare queste tappe della sua vita attraverso dei libri?

“A Reggio Calabria sono solo nata, ci sono rimasta pochissimo e di conseguenza non legherei un libro a quella città. A Sabaudia, invece, legherei senz’altro Gli indifferenti di Moravia. Da bambina, passavo lì le estati, e Moravia era una presenza reale: lo vedevamo spesso. Era una figura familiare. Quel romanzo, il suo primo, è stato anche il primo che ho letto. A Genova non associo un titolo specifico alla città, ma posso dire che nei miei 14 anni vissuti lì, un periodo fondamentale della mia giovinezza e dei primi anni da adulta, ho letto L’uomo senza qualità. E poi le poesie di Montale, che a Genova è nato. Anche quelle hanno segnato quegli anni”.

Si ricorda la prima volta in cui un libro l’ha davvero emozionata? Quel momento in cui ha capito che esisteva un mondo, una verità, oltre quella che conosceva?

“Lo ricordo perfettamente. Avevo tre anni. I miei genitori mi diedero un libro illustrato, con poche righe. Lo lessi, mi appassionai subito. Mia madre, vedendomi così presa, disse a mio padre: “Diego, esci subito e compragliene un altro”. E così è cominciato tutto. Poi, in seconda elementare, mi regalarono una splendida edizione di Pinocchio, con copertina in marocchino rosso e lettere dorate. L’ho tenuta fino a pochi anni fa. È grazie ai miei genitori che ho sviluppato l’amore per la lettura”.

Se dovessi descrivere il clima culturale e personale della sua adolescenza, negli anni ’70?

“Negli anni della mia adolescenza, le letture erano molto riflessive. Mi piaceva la filosofia, leggevo Heidegger e Sartre. Ero una ragazza di provincia, vivevo a Sabaudia, e d’inverno non c’erano molte distrazioni. Quindi si leggeva, e si leggeva tanto. Ricordo che La nausea di Sartre mi colpì profondamente. Per un periodo, cercai persino – in modo un po’ comico – di assomigliare a un’intellettuale parigina. Mi mettevo i dolcevita neri, ma nessuno se ne accorgeva. Era tutto nella mia testa. Era un mondo che avevo elaborato dentro di me”.

Spesso tra ciò che si vuole essere e ciò che si diventa c’è una distanza. Nei momenti in cui ha sentito uno scarto tra l’identità desiderata e quella realizzata, c’è stato un libro che l’ha aiutata a colmare il vuoto?

“I libri mi hanno sempre aiutato, moltissimo. A volte fino all’immedesimazione totale. Penso a quando avevo sedici anni e lessi Sartre: mi ci riconobbi completamente. Erano anni in cui, noi sedicenni o diciassettenni di provincia, guardavamo a Parigi con uno sguardo sognante. Ci affascinavano cose accadute decenni prima, negli anni Sessanta o addirittura alla fine degli anni Cinquanta. Io sono cresciuta in un mondo in cui gli intellettuali erano ammirati, e quello sguardo su Parigi era parte di un sogno di cui anche io facevo parte. Devo dire che alcune delle cose che sognavo allora si sono poi realizzate. Per esempio, oggi il caso – o il destino – ha voluto che io viva una parte del mese proprio a Parigi. Chi avrebbe mai immaginato una cosa del genere, quando ero una sedicenne a Sabaudia?”.

Ha scelto un lavoro che, agli occhi di molti, appare complicato. Soprattutto per il tipo di inchieste e temi che ha affrontato, in particolare sui rapporti tra giustizia e potere. Se uno studente di legge al primo anno volesse capirci qualcosa in più, quale libro gli consiglierebbe? Un romanzo, un saggio o uno scritto da lei”.

“No, qualcosa scritto da me no (ride, ndr). Sono laureata in giurisprudenza, ma ho sempre rimpianto di non aver studiato storia o filosofia. Quindi, forse sono la persona meno indicata per dare un suggerimento “tecnico”. Ma un autore lo consiglierei senz’altro: Kafka. Credo sia molto più utile per comprendere certi meccanismi di potere e giustizia di tanti manuali”.

Se guarda alla sua storia personale, qual è stato il libro che le ha insegnato a non chiedere scusa per la sua ambizione?

“Quando ero ragazza, ho letto Nancy Friedan. In quegli anni, parlo dei primi anni Settanta, la leggevamo in tante. Quella lettura fu davvero formativa. E poi, forse più ancora dei libri, furono i film a segnare una svolta. Uno in particolare: Una donna in carriera. Quel film ha parlato a tutta la mia generazione. Ma, tornando ai libri, direi che La mistica della femminilità, di Betty Friedan, è stata una lettura fondamentale per me a diciassette anni. Più avanti, in età adulta, un saggio che mi è stato davvero utile è Backlash – La guerra non dichiarata contro le donne americane, di Susan Faludi. Quel libro anticipava molte delle riflessioni che sono emerse poi negli anni successivi. Faludi spiegava come tutta una certa rappresentazione delle donne – femminili, sempre truccate, sui tacchi a spillo, seducenti a ogni ora – fosse in realtà una gabbia costruita negli anni Ottanta per imprigionarle. Il messaggio era chiaro: se passi la giornata a sistemarti i capelli, truccarti, vestirti in un certo modo, soffrendo per i tacchi, ti resta molto meno tempo per leggere, studiare, informarti.

Ecco, quel libro per me è stato importante”.

Conduce anche ogni domenica Nessuna è perfetta, un programma che da oltre dodici anni parla di parità e formazione dalle frequenze di Radio 24. Se dovesse regalare un libro a un uomo che dice “le questioni di genere non mi riguardano”, quale sceglierebbe?

“Gli farei leggere Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, il libro di Gino Cecchettin: non credo che occorra aggiungere perché”.