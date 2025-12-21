"Maria libera perché sa obbedire, ditelo alle femministe", le frasi durante l'omelia scatenano la polemica

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

“Maria è libera perché sa obbedire, ditelo alle femministe“, ha detto monsignor Giuseppe Laterza durante l’omelia nella cattedrale di Conversano (Bari). Le frasi hanno scatenato la polemica, soprattutto sui social. Tea Dubois, coordinatrice per la Puglia della “Rete delle donne costituenti”, ha commentato: “Ciò che colpisce è usare Maria contro le donne per continuare a dire loro come devono vivere”.

L’omelia di monsignor Giuseppe Laterza

La celebrazione è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Cattedrale e le parole pronunciate dal monsignore sono subito state diffuse e attaccate dagli utenti.

Al centro delle critiche ci sono le frasi: “Maria è veramente libera. Libera perché sa obbedire. Maria è la donna veramente più libera del mondo, dovremmo dirlo a qualche femminista. Maria è la donna più libera del mondo perché ha saputo obbedire”.

A pronunciarle è stato Giuseppe Laterza, nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e Ciad, nel quinto giorno di novena in preparazione al Natale nella cattedrale di Conversano, a Bari.

La polemica per l’omelia

Tra le prime a reagire alle parole di monsignor Laterza c’è Tea Dubois, la quale ritiene che la figura della Madonna sia stata usata per continuare a dire alle donne “cosa devono fare del proprio corpo, quanto sacrificarsi“.

“Per me semplicemente è una donna – continua – umile ebrea rifugiata, che sceglie di mettere a rischio la sua reputazione, sicurezza e vita”.

“Maria – conclude Dubois – si espone senza garanzie, non si sottomette, è coraggio femminile quello che ancora oggi segna le difficoltà di tante donne nell’esercizio dell’autodeterminazione”.

Interpellato dal quotidiano La Stampa, il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini commenta: “Visto che da molto tempo la gerarchia del potere ecclesiale è messa in discussione dalle sue fondamenta dogmatiche, questa gerarchia si difende come può. Anche sparando scemenze, come in questo caso. Per fortuna molti e molte cattolici e cattoliche stanno parecchio più avanti di questi porporati ignoranti e tremebondi”.

Le critiche sui social

Anche sui social, in risposta al video con la diretta della messa, i commenti critici sono stati diversi.

C’è chi ha scritto che “poi ci meravigliamo se la gente non va a messa“.

In un altro post si legge: “il problema è che le dichiarazioni aberranti di questo individuo sono perfettamente in linea col pensiero dominante nelle istituzioni che vengono elette per giudizio popolare”.