Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: "Era mia amica, non era malata"

La morte di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, ha lasciato sotto choc Eleonora Daniele, che si è commossa in diretta tv per la scomparsa dell’amica. La conduttrice ha ricordato: “Lei è noi, è sempre stata con noi. Ho iniziato a intervistarla quando avevo 27 anni, ai tempi di Uno Mattina”. Eleonora Daniele ha anche fatto sapere che Maria Rita Parsi “non aveva nulla, non era malata”.

Eleonora Daniele ricorda Maria Rita Parsi a Storie italiane

Eleonora Daniele, nel corso della trasmissione Storie italiane da lei condotta, ha ricordato Maria Rita Parsi, morta all’età di 78 anni.

La conduttrice ha detto: “Era una straordinaria professionista, sempre in primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Lei è noi, Maria Rita è sempre stata con noi, è stata con me per tantissimi anni. Ho iniziato a intervistarla a 27 anni, già ai tempi di Uno Mattina”.

Sul decesso della psicologa e psicoterapeuta Eleonora Daniele ha poi aggiunto: “Non aveva nulla, non era malata“. E ancora: “Sembra impossibile, non riesco a capacitarmi di questa cosa, è una notizia sconvolgente per tutti noi. Era una persona amica, di famiglia”.

L’aneddoto riferito da Eleonora Daniele: “Arrivava qua la mattina, con la sua bottiglietta d’acqua. Si metteva là, mi sorrideva e mi chiedeva ‘Come stai?'”.

“È difficile pensare che Maria Rita non ci sia più” ha detto ancora la conduttrice di Storie italiane.

L’annuncio della morte di Maria Rita Parsi a Mattino Cinque

Anche Mattino Cinque ha dato in diretta tv l’annuncio della morte di Maria Rita Parsi.

Il conduttore Francesco Vecchi ha detto: “Un grande dispiacere: è morta la professoressa Parsi, ospite tra le più gradite del nostro programma. Una grande professionista che si occupava di minori e psicologia dei più piccoli e dei più fragili”.

Federica Panicucci ha aggiunto: “Questa notizia ci ha lasciato sgomenti“.

Chi era Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi, nata il 5 agosto 1947, era un punto di riferimento in Italia e non solo nel campo della tutela di bambini e adolescenti.

Psicopedagogista, docente universitaria, saggista e scrittrice, è stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo.

All’attivo ha oltre 100 pubblicazioni di tipo scientifico, letterario e divulgativo.

Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, nel 1986 Maria Rita Parsi è stata anche insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.