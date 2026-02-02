Maria Rita Parsi morta a 78 anni, l'annuncio in diretta tv a Mattino 5: "Notizia che ci lascia sgomenti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di spicco nel campo della tutela dell’infanzia. La sua carriera professionale è stata segnata da una lunga e proficua esperienza istituzionale, svolta tra organismi nazionali e internazionali chiamati a vigilare sui diritti dei minori. Si è anche fatta conoscere dal grande pubblico grazie ai suoi interventi televisivi, tra cui quelli a Mattino 5. Proprio la trasmissione Mediaset ha dato l’annuncio della scomparsa in diretta. “Un grande dispiacere – le parole del conduttore Francesco Vecchi – è morta la professoressa Parsi. Un’ospite tra le più gradite del nostro programma. Una grande professionista che si occupava di minori e di psicologia dei più piccoli e dei più fragili”. Al giornalista ha fatto eco la conduttrice Federica Panicucci: “Questa notizia ci ha lasciato sgomenti”.

Morta Maria Rita Parsi, punto di riferimento per la tutela dell’infanzia

Maria Rita Parsi è stata un punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Venuta alla luce a Roma il 5 agosto 1947, per tutta la vita si è impegnata nello studio e nella difesa dei diritti dei bambini.

Ha fondato la Scuola Italiana di Psicoanimazione (Sipa), tramite cui ha promosso un approccio umanistico per lo sviluppo del potenziale umano. In particolare, ha tramutato concetti teorici in strumenti concreti di aiuto, apprendimento e crescita.

Nel 1992 diede vita all’Associazione Onlus “Movimento per, con e dei bambini”. Nel 2005 è diventata la Fondazione Movimento Bambino Onlus, centro di riferimento nella divulgazione della Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza, attivo nella lotta contro gli abusi e i maltrattamenti dei più piccoli.

Notizia in aggiornamento…