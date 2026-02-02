Maria Rita Parsi, sabato 7 febbraio i funerali nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si terranno sabato 7 febbraio nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma i funerali di Maria Rita Parsi. Psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, docente universitaria e saggista, è morta oggi, 2 febbraio, all’età di 78 anni. La camera ardente sarà allestita giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, sempre nella chiesa di San Salvatore.

Maria Rita Parsi, quando e dove i funerali

I funerali di Maria Rita Parsi saranno celebrati sabato 7 febbraio alle 11 nella chiesa di San Salvatore in Lauro, a Roma.

Lo hanno annunciato Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani, amici intimi della psicoterapeuta morta oggi, 2 febbraio, all’età di 78 anni.

La camera ardente sarà aperta, sempre nella chiesa di San Salvatore in Lauro, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle 9 alle 19.

Gli psicologi: “Punto di riferimento imprescindibile”

“Ha dedicato l’intera sua vita alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti”. Cosi ricorda Maria Rita Parsi il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

“Con il suo lavoro clinico, scientifico e istituzionale – si legge in una nota – ha rappresentato per decenni un punto di riferimento imprescindibile per la psicologia italiana e internazionale, contribuendo in modo decisivo alla diffusione di una cultura dell’ascolto, della protezione e della responsabilità verso l’infanzia”.

Il Consiglio ricorda infine il suo intervento “intenso, generoso e appassionato” all’ultima Giornata nazionale della Psicologia, lo scorso ottobre, “testimonianza viva di un impegno continuo e di una voce capace di parlare al cuore e alla coscienza del Paese”.

I messaggi di cordoglio dei politici

Anche diversi esponenti politici hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Maria Rita Parsi.

Come il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che la ricorda così: “Nella sua attività di rilievo internazionale come psicologa e psicoterapeuta, la professoressa Parsi è stata e resterà un punto di riferimento fondamentale nella tutela della salute e dei diritti dei bambini e degli adolescenti”.

“Una preghiera per Maria Rita Parsi che con il suo entusiasmo e la sua gentilezza ci ha offerto in questi anni un’analisi lucida e appassionata sulla condizione giovanile”, commenta il leader della Lega Matteo Salvini.

“L’Italia perde una professionista di livello e una donna che ha fatto della sua professione una missione”.

Piero Fassino del Pd la ricorda come una “figura di straordinario valore umano e professionale, da sempre voce autorevole e instancabile dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.

“Con lei – scrive su X il deputato dem – perdiamo non solo una delle personalità più competenti e appassionate nel campo della tutela dell’infanzia, ma anche una donna capace di unire rigore scientifico, umanità, sensibilità educativa e forte impegno civile”.

“Il suo contributo al dibattito pubblico sui temi della crescita personale, dell’ascolto dei minorenni, del contrasto al disagio giovanile e alla violenza, ha rappresentato per anni un punto di riferimento essenziale per le istituzioni e per il mondo dell’associazionismo”.

Per Fassino e la moglie Anna Maria Serafini “è anche un immenso dolore personale. Con Maria Rita eravamo legati da fraterna amicizia, con una frequentazione costante e intensa e una presenza preziosa in tanti anni di collaborazione e impegno comune”.

“Con la scomparsa di Maria Rita Parsi perdiamo una donna di grande sensibilità e rigore. Psicologa e intellettuale impegnata. Riferimento per tanti genitori. Il suo impegno continuerà a parlare a chi crede in una società più giusta e attenta ai bambini”, scrive su X Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.