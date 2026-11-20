Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Svolta dopo ventitré anni sul caso di Maria Rita Valerio, la venticinquenne uccisa nel dicembre 2003 nelle campagne tra Bari e Capurso. Nella mattinata di venerdì 20 novembre 2026 la Polizia di Stato, su disposizione della Procura barese, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona gravemente indiziata del delitto.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Maria Rita Valerio a Bari

A distanza di quasi ventitré anni dal delitto si sblocca il cold case legato alla morte di Maria Rita Valerio, la venticinquenne aspirante attrice assassinata nel dicembre 2003 nell’area tra Bari e Capurso.

Nella mattinata di oggi – venerdì 20 novembre 2026 – gli agenti della Polizia di Stato della Sezione di Polizia giudiziaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona ritenuta gravemente indiziata dell’omicidio.

Le indagini hanno permesso di riaprire uno dei gialli più noti della cronaca pugliese, rimasto senza colpevoli per oltre due decenni. I dettagli degli accertamenti e gli elementi raccolti dagli investigatori verranno illustrati dal procuratore capo di Bari Roberto Rossi durante una conferenza stampa convocata presso gli uffici giudiziari in mattinata.

La scomparsa dopo la serata in un locale

La vicenda risale alla notte tra il 16 e il 17 dicembre 2003. Maria Rita Valerio, che viveva a Capurso con i genitori, era uscita di casa intorno alle 18 a bordo della sua Seat Ibiza azzurra per incontrare alcuni amici e raggiungere poi, verso le 23, un discopub alle porte di Bari dove si teneva una festa.

Intorno all’1.30 la giovane aveva lasciato il locale insieme a quattro ragazzi, intrattenendosi all’esterno per circa un quarto d’ora prima che il gruppo si separasse.

Alle 4.30 del mattino del 17 dicembre la sua vettura era stata rinvenuta abbandonata su una complanare della statale 100 all’ingresso di Capurso, con lo sportello del conducente aperto e ammaccato. Il corpo senza vita della venticinquenne fu scoperto solo la mattina del 20 dicembre da un agricoltore in un terreno lungo la strada che collega Bari a Capurso.

Le testimonianze e le ipotesi rimaste aperte per 23 anni

Come riportato da Telebari, fin dalle prime fasi dell’inchiesta, seguita a lungo anche dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto, gli inquirenti avevano ricostruito gli ultimi istanti della ragazza grazie alla testimonianza del titolare del locale barese: “Dopo vidi i due conosciuti nel locale allontanarsi in una direzione, uno dei due amici rientrare e l’altro allontanarsi con lei verso la macchina”, aveva riferito l’uomo.

Sul cadavere della giovane, con il volto sfigurato da numerosi colpi, erano state rilevate escoriazioni su braccia e gambe compatibili con il tentativo di scavalcare la recinzione del campo durante una fuga disperata.

Nonostante il ritrovamento di alcune impronte di scarpe sul terreno e l’ipotesi di un’aggressione non premeditata compiuta da più persone, l’arma del delitto non era mai stata trovata, lasciando il caso irrisolto.