Maria Rosa Petolicchio torna con Il Collegio 9, l'intervista alla prof: "È la mia classe durante le ferie”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Maria Rosa Petolicchio non è solo una professoressa diventata celebre grazie al successo televisivo de Il Collegio, di cui la stagione 9, una produzione original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, sta letteralmente sbancando su RaiPlay in attesa di essere trasmessa su Rai 2 in prima serata a partire da gennaio. La Petolicchio, come la chiamano i ragazzi, è, prima di tutto, un’insegnante vera. Di quelle che non si risparmiano mai, che non si nascondono dietro ruoli o copioni. La sua voce, ferma e gentile, è diventata iconica. Ma dietro il tono autorevole e il celebre “Per gentil cortesia”, c’è una vita intera dedicata alla scuola, ai ragazzi, al senso profondo dell’educare. In questa lunga intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, parla del rapporto con la televisione, l’amore per la matematica, le sfide in classe, i ricordi personali e la sua visione di una scuola che va oltre le materie. Un ritratto sincero, appassionato e sorprendentemente umano di una donna che ha scelto la cattedra non come mestiere, ma come modo di stare al mondo.

Dopo tante edizioni, cosa la spinge ancora oggi a tornare al Collegio?

“Io mi sento parte del Collegio. Per me non c’è da pensarci su: se c’è la chiamata, io salgo su per quella che, dalla seconda edizione in poi, tranne solo che per la settima per scelte autoriali, è stata sempre la mia cattedra di matematica e scienze. Quindi, io non me lo pongo proprio il problema di dire sì o di dire no, di accettare o di rifiutare. Ma non perché io creda che sia un posto che è mio e basta, però nel tempo la sento come una mia altra dimensione: la mia cattedra durante il mio periodo di ferie! Si gira durante il periodo estivo e di conseguenza non sottraggo nulla ai miei doveri primari e principali di insegnante. Non tolgo in definitiva nulla a nessuno. Non ne risente più di tanto nemmeno la mia famiglia, per cui non mi pongo il problema. Sono sincera: ho vissuto male l’allontanamento durante il Collegio 7 perché non me l’aspettavo: è stato un boccone amaro da ingoiare ma che per fortuna è stato ormai digerito, come è giusto che sia. Nella vita vanno metabolizzate tante cose, quelle che ti piacciono di più ma anche quelle che non ti piacciono tanto. E la digestione è stata completa quando, durante le mancate riprese del Collegio 7, fui chiamata dalla stessa casa di produzione per partecipare a Pechino Express. Fu la svolta: finii di soffrire perché ero già proiettata verso una nuova esperienza. Ho vissuto il rientro come un ritorno al mio posto, in verità. E non lo dico con presunzione”.

US FRANCESCA PROCOPIO

Un ritorno che è stato voluto anche un po’ a furor di popolo…

“E da persona molto semplice e molto umile, mi fa un effetto particolare l’affetto del pubblico. Non ho mai cercato la televisione, non è mai stata nei miei obiettivi: è arrivata, è capitata e ne ho sposato l’esperienza. Mi ha così fatto conoscere un mondo lavorativo completamente diverso da quello che era il mio: non avrei mai immaginato cosa ci fosse dietro un programma televisivo e mi sono arricchita moltissimo. Quando dopo il primo anno è arrivata la conferma, poi la riconferma e dopo ancora il ritorno dopo l’assenza, ho cominciato a percepire che forse ero diventata qualcosa di più, una figura di riferimento. Ed è allora che ho iniziato a viverla esattamente come vivo la scuola: quando entro nel Collegio, è come se entrassi in una nuova classe. Ogni edizione, per me, è un nuovo anno scolastico. Ogni anno cambiano i ragazzi, cambiano le storie, cambiano le dinamiche. Ed è questo che rende tutto sempre nuovo, sempre stimolante. Io non mi annoio mai. Nemmeno un secondo. È vero, lo so che è televisione, non sono ingenua, so che è un reality. Però, mantengo sempre un approccio scolastico. Già dalla seconda edizione avevo capito cosa significasse mettersi in gioco in quel modo. Per un insegnante è una cosa molto delicata, molto rischiosa. Può essere un’arma a doppio taglio. Perché l’insegnante è abituato a stare in cattedra con una certa autorevolezza, e invece lì si è sotto i riflettori, sotto il giudizio di tutti: può arrivare l’approvazione, ma può arrivare anche la critica feroce. E non è facile da gestire, anche a livello psicologico. Però, evidentemente, la mia autenticità ha funzionato. Non ho mai recitato. Non ho mai fatto finta. Non ho mai cercato di essere diversa da quella che sono. E forse questo è passato”.

Si trova bene con gli altri colleghi del reality?

“Sì, direi proprio di sì. C’è ormai un gruppo storico consolidato. Il preside Paolo Bosisio, il professor Andrea Maggi per storia e geografia, che è tornato anche lui al suo posto dopo la parentesi di mia sorella, presente nella settima e ottava edizione. Per battuta, ho anche detto alla produzione che nella famiglia Petolicchio non ci sono altre sorelle o fratelli che possono prendere il posto! [ride, ndr]. Poi c’è il professore Luca Raina, che è tornato anche lui, Alessandro Carnevale per arte, David Wayne Callahan per inglese. Ma anche tante novità: come la professoressa Monica Magni per educazione sessuale, Giusi Serra per Musica e Lucia Bello per educazione fisica. Insomma, siamo un gruppo ormai affiatato”.

È un po’ come tornare in famiglia?

“Sì, ormai vivo il Collegio così. È come ritrovare gli amici, quelli veri. Perché tra noi c’è rispetto, c’è stima. E c’è quella complicità che si crea solo quando si lavora bene insieme”.

Nella sua famiglia sono diversi gli insegnanti. Cosa ha spinto lei in quella direzione?

“Sono cresciuta in una casa dove c’erano studenti ovunque. Le sorelle di mio padre erano rimaste orfane e vivevano con noi. Studiavano e facevano doposcuola pomeridiano. Io respiravo quell’aria. C’erano ragazzi che arrivavano a tutte le ore, c’erano sempre libri aperti sul tavolo. Era normale per me stare con loro. E poi anche da parte di mia madre c’erano insegnanti. Un fratello di mia mamma insegnava matematica. Anche mio zio, fratello maggiore di mio padre, era professore di matematica. Insomma, il mio era un ambiente totalmente impregnato di scuola. Una volta, uno zio di mia mamma mi disse: “Ti vedo già con il registro in mano”. E poi i miei cugini volevano sempre giocare a “fare la maestra” e volevano che fossi io, la maestra. Mai un altro… e così è stato!”.

Era già nel ruolo da piccola…

“Esattamente. Era naturale per me. Da adolescente poi, durante gli anni in cui frequentavo il liceo scientifico, davo già ripetizioni ai figli degli amici dei miei genitori. Ero cercata, perché ero preparata e sapevo spiegare. Lo facevo con passione, anche se non era una necessità economica”.

E intanto studiava?

“Sì, studiavo tanto. E facevo mille altre cose. Ho studiato pianoforte, ho il diploma in teoria e solfeggio. Facevo sport, ero catechista in parrocchia. Non ho mai perso tempo, nemmeno da ragazza. Anzi, avevo proprio l’ansia di non sprecarlo. Mi sentivo in dovere di essere utile, sempre. Era il mio modo per restituire quello che avevo ricevuto”.

E ha anche lavorato come biologa a un certo punto…

“Sì, già da prima della laurea in Scienze Biologiche. Ho cominciato a fare tirocinio in laboratorio, poi dopo la laurea ho avuto anche incarichi di collaborazione. Ma quando è arrivata la proposta di una supplenza annuale, con il registro e la mia classe, non ho avuto dubbi. Non ci ho pensato due volte. È stato come se mi si accendesse qualcosa dentro. Era quello il mio posto. E ti dirò di più: ho scelto consapevolmente di fare il concorso per la scuola media. Perché con la mia laurea potevo insegnare matematica e scienze alle medie, mentre alle superiori solo scienze. E io amo i numeri, davvero. Se avessi scelto le superiori, avrei dovuto rinunciare alla matematica. E invece non me la sentivo. La matematica è sempre stata la mia vera passione”.

Perché non ha scelto Matematica all’università?

“Mi spaventava tantissimo la Fisica! [ride, ndr]. Da studentessa, al liceo, la trovavo astrusa. Avevo un bravissimo professore ma non riuscivo a capirla: ero più portata per la matematica. Poi, quando ho dovuto scegliere il corso di laurea, ho scelto Scienze Biologiche perché prevedeva un solo esame di Fisica. Matematica ne prevedeva tre e io ho pensato: meglio soffrire una volta sola!”.

Ricorda il suo primo registro?

“Come se fosse ieri. Era sacro. Anche oggi lo considero un oggetto sacro. Il primo registro, quello vero, cartaceo, era la mia Bibbia. E ti dico un aneddoto: fu proprio quel registro ad essere esaminato da un’ispettrice scolastica. Era il mio primo incarico annuale e c’erano gli esami di terza media. Il mio preside, che era una persona eccezionale, era fuori per motivi personali e arrivò un’ispettrice per seguire gli esami. Voleva vedere i registri, e il mio era perfetto. Mi fece i complimenti. Conservo ancora il registro del mio anno di ruolo, lo tengo come una reliquia. Perché in quel registro c’è tutto: le ore, gli argomenti, i voti, le annotazioni, il percorso dei ragazzi. Era la mappa della mia classe. Ora abbiamo il registro elettronico, ma non è la stessa cosa. Tant’è che ne ho uno cartaceo anche se non serve a livello legale. Solo per me”.

E dove insegnava?

“A Pisciotta, in provincia di Salerno, nel Cilento. Prendevo il treno ogni giorno e facevo 100 chilometri al giorno. Eppure, lo facevo con gioia. Era stancante, certo, ma ero felice perché comunque rispondeva alla mia volontà di stare sempre vicina alla mia famiglia, a mio marito e alle mie figlie. Il preside era bravissimo, è ancora una persona che sento con affetto. Ero una giovane insegnante entusiasta e motivata”.

In tanti anni di insegnamento, avrà incontrato tante situazioni difficili. Come si gestiscono?

“Non amo proprio l’idea di “classe difficile”. Non mi piace usare quell’etichetta. Mi disturba. Quando sento: “Quella è una classe difficile”, io dico sempre: “Ma difficile per chi?”. Perché poi magari per me non lo è. Sono convinta che se tu arrivi in classe con autenticità, con fermezza ma anche con disponibilità all’ascolto, il clima lo crei tu. Non è sempre facile, per carità. Ci sono situazioni in cui ti mettono alla prova in maniera forte, ma io non ho mai considerato nessun ragazzo irrecuperabile. Mai. E poi, in tutta onestà, nella mia esperienza, le cosiddette “classi difficili” mi hanno dato sempre grandi soddisfazioni. Perché con loro ho potuto mettere in campo tutta la mia capacità di adattamento, di ascolto, di creatività. E alla fine, quando riesci a ottenere qualcosa da chi partiva da molto lontano, la gratificazione è doppia.

Si può sempre costruire un dialogo?

“Sì. Ma ci vuole pazienza, dedizione, attenzione. Io in classe ascolto tanto. A volte il ragazzo non ha bisogno di una spiegazione in più, ha bisogno che qualcuno si accorga che ha qualcosa che non va. Magari ha dormito poco, magari è nervoso perché i genitori litigano, magari ha un problema che non dice. E allora bisogna saper leggere oltre. Noi non siamo solo insegnanti. Siamo educatori. E in questo la scuola media è fondamentale. Perché è la scuola dell’accoglienza. È la scuola della trasformazione, del passaggio, dell’incertezza. Sono ragazzi che non sono più bambini ma non sono ancora grandi. È un’età delicatissima. E lì serve equilibrio, empatia, fermezza e anche dolcezza”.

US FRANCESCA PROCOPIO

È severa in classe?

“Lo sono ma sempre con una logica. Non gratuita. Esigo molto, ma do anche molto. La prima cosa che esigo è il rispetto. E quello lo ottieni solo se lo dai. Io entro in classe e saluto sempre per prima. E se qualcuno non risponde, non lascio correre. Perché sono le piccole cose che fanno la differenza. L’educazione è fatta di gesti, non di sermoni”.

Le è mai capitato di dover mettere da parte la lezione per parlare d’altro?

“Sì, diverse volte: capisci quando quel giorno non è il caso di parlare di matematica. Serve altro. Serve fermarsi. E serve ascoltare. Io ho avuto ragazzi che vivevano situazioni familiari pesanti. Ragazzi che venivano a scuola solo per trovare un po’ di serenità. E in quei casi devi saper mettere da parte il programma scolastico. Perché l’obiettivo è la persona, non l’equazione. Certo, non è che ogni giorno si fa psicologia. Ma se hai sensibilità, lo capisci quando è il momento di sospendere e di stare lì, con loro, senza giudizio”.

E nel Collegio come si traduce tutto questo? Perché lì c’è anche una telecamera.

“Cerco di essere esattamente quella che sono in aula. Non cambio tono, non cambio atteggiamento. Anzi, a volte sono anche più intransigente. Perché so che sto dando un esempio, non solo agli studenti davanti a me, ma anche a chi guarda da casa. E allora sento ancora più forte la responsabilità. Va da sé che in televisione tutto viene amplificato. Ma chi mi conosce davvero, sa che io sono quella. Non una versione televisiva. E chi mi ha conosciuto solo tramite lo schermo, poi viene a scuola, mi osserva e mi dice: “Ma lei è davvero così”. E questo per me è la soddisfazione più grande”.

I suoi studenti che reazione hanno avuto vedendola in tv?

“All’inizio c’era una certa sorpresa, una curiosità. Poi è diventata normalità. Loro mi vedono ogni giorno. Sanno chi sono. Per i genitori è stato diverso: alcuni erano perplessi, altri entusiasti. Ma poi hanno visto che non è cambiato nulla nel mio modo di fare scuola. E anzi, per molti è stato motivo di orgoglio sapere che la professoressa del figlio era “quella del Collegio”. Ma, lo sottolineo nuovamente, io non ho mai cercato la televisione. È successo. E l’ho vissuta con il massimo della serietà. Perché so cosa significa essere un esempio pubblico”.

Alcuni dei ragazzi che sono passati dal Collegio sono diventati piuttosto famosi. Li segue dopo l’esperienza?

“La verità: io non li cerco. Non sono il tipo. Però alcuni ti restano nel cuore, altri… li dimentichi anche abbastanza facilmente. Dipende. Ci sono stati ragazzi che sono entrati nel programma e, ancor prima di cominciare le riprese, si sono montati la testa. E lì io proprio non riesco. A me quelli che si costruiscono un personaggio, quelli che “si atteggiano”, non piacciono. Li riconosci subito: impostati, finti, con lo sguardo già rivolto alla telecamera. Ecco, quelli io li dimentico con leggerezza. Invece ce ne sono stati altri, tanti, che erano veri. Magari anche con mille difetti, ma autentici. E quelli li ricordo con affetto. Per esempio, la classe del Collegio 9 l’ho vissuta come una delle più vere. Li ho trovati sinceri, rispettosi, collaborativi. Gente che si dava da fare, che non cercava solo l’inquadratura. Però, ripeto, io non sono quella che si attacca. Non vado a cercare i ragazzi su Instagram, non li seguo. Se mi scrivono, rispondo con piacere. Alcuni ogni tanto mi mandano un messaggio, magari dopo anni. E mi fa piacere. Ma finisce lì. Non sono invadente. Non ho mai avuto quella voglia di rimanere “appiccicata” al mondo della televisione o dello spettacolo. Io torno nella mia scuola, nel mio paesino, nella mia vita normale. Per me non è cambiato nulla. Forse è cambiato lo sguardo degli altri su di me, ma io sono rimasta la stessa. E chi mi conosce da una vita lo sa”.

C’è qualche ex collegiale che l’ha veramente colpita?

“Sì, ma non per quello che ha fatto dopo. Per quello che era dentro. Quelli che mi hanno colpito davvero sono quelli che in aula mi hanno fatto vedere qualcosa. Una scintilla. Un cambiamento. Magari partivano male, facevano resistenza, ma poi ti regalavano un gesto, un atto di maturità, una parola che non ti aspettavi. Quelli restano nel cuore. Ora che vedo il montato del Collegio 9 su RaiPlay (non amo andare in sala regia durante le riprese), capisco ancora meglio alcune mie “simpatie” spontanee verso uno dei ragazzi di quest’edizione: in aula mi attirava positivamente, ma non sapevo tutto quello che succedeva fuori. Ora, rivedendolo, mi accorgo che avevo colto qualcosa che non vedevo razionalmente. Intuizione, forse”.

E, a proposito di intuizioni, il suo “Per gentil cortesia” è diventato un tormentone. Com’è nato?

“Nasce in classe. Nella mia vera classe, non nel Collegio. Quando sei arrivata a dire “per cortesia” dieci volte, e nessuno ti ascolta, arriva un momento in cui devi alzare il tono ma senza urlare. E allora ti viene fuori quel “PER GENTIL CORTESIA!” che blocca tutto. È come schiacciare il tasto “pausa” su una scena caotica. E ha sempre funzionato, eh! Perché non è un urlo, non è una minaccia. È qualcosa che spiazza. È gentile ma fermo. Poi è diventato famoso, certo. E adesso, lo ammetto, lo uso un po’ meno. Quasi mi vergogno, come se stessi citando me stessa [ride. ndr]”.

Però è iconico…

“Ma sì, ormai mi ci identificano. Ma ti assicuro che non l’ho mai costruito. Non è stato studiato. È nato lì, in classe, come tutto quello che faccio”.

Come fa a staccare la spina? Come si rilassa dopo una giornata impegnativa?

“Guarda, ho una routine molto semplice. Quando torno a casa, pranzo o ceno, qualcosa di veloce e poi… vado da mia madre. Abitiamo praticamente porta a porta, una casa accanto all’altra. Lei ha 84 anni e ogni giorno giochiamo a burraco. È il nostro momento. Ridiamo, chiacchieriamo, ci teniamo compagnia. A volte viene anche mio marito. È un momento per noi, senza telefoni, senza rumore. È una pausa che mi ricarica. Poi leggo tantissimo. Amo leggere. E non solo libri di scuola, eh! Romanzi, saggi, un po’ di tutto. Mi piace tenermi aggiornata, ma anche perdermi in storie nuove. E, ovviamente, mi occupo della casa. Vivo in un condominio e mi interesso anche della gestione. Nulla di eclatante, ma cose concrete. La quotidianità per me è importante. Mi fa stare coi piedi per terra”.

E suo marito?

“Lui è in pensione oramai, e mi aiuta tantissimo. È sempre stato presente, ma ora che ha più tempo libero, si occupa anche delle faccende domestiche, mi accompagna, mi supporta. È una presenza costante, e io gliene sono grata. Siamo una squadra, da sempre. E senza di lui sarebbe tutto più complicato, anche solo a livello organizzativo. Abbiamo due figlie, ormai grandi, che vivono per conto loro. Sono autonome, indipendenti. Ma siamo molto legati. Ci sentiamo spesso, ci vediamo quando possiamo. Non ho mai imposto niente a loro. Hanno scelto la loro strada, e io le ho sempre sostenute.

Mi sembra che non abbia mai perso tempo nella vita.

“No, assolutamente. È una cosa che ho dentro. Fin da piccola ho sempre avuto l’ansia del tempo sprecato. Dovevo fare, dovevo rendere. Forse perché ho perso mio padre quando avevo solo 9 anni, e da allora ho sentito su di me una responsabilità più grande della mia età. Non volevo essere un peso per mia madre. Mi sentivo già adulta da bambina. E anche ora, che potrei rallentare, non ci riesco. Sono sempre attiva, coinvolta in mille cose. A scuola sono sempre in prima fila: laboratori, progetti, viaggi d’istruzione, tutto. Se c’è da fare, io ci sono. E non perché mi senta obbligata, ma perché mi piace. Mi fa sentire viva”.

E il futuro? Fino a quando pensa di continuare l’esperienza con Il Collegio?

“Finché ci sarà il programma, la produzione mi vorrà e la salute me lo permetterà. Non diamo mai la salute per scontata. Quindi finché la Provvidenza mi assiste, io ci sarò. Anche perché, come dicevo, ogni edizione è una nuova avventura. È sempre tutto diverso. E io non ho mai avuto la sensazione di ripetermi. C’è sempre qualcosa da imparare”.