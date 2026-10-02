Maria Rosaria Boccia difende Sigfrido Ranucci, "vogliono incastrarlo, il sistema non lo vuole a Report"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maria Rosaria Boccia ha rilasciato in tv nuove dichiarazioni sul caso che vede protagonista Sigfrido Ranucci, a cui ha dedicato il suo ultimo libro intitolato "Guai a chi lo tocca – Io, Sigfrido e le tempeste". Del giornalista ha detto: "Penso sia vittima dell’attentato e di un sistema che non lo voleva più alla conduzione di Report".

Le parole di Maria Rosaria Boccia su Sigfrido Ranucci

Nel corso della puntata de Le Iene di giovedì 1° ottobre è stato trasmesso un servizio incentrato su Maria Rosaria Boccia, già protagonista del caso Sangiuliano e tornata recentemente alla ribalta delle cronache per il libro da lei dedicato a Sigfrido Ranucci.

Parlando dell’attentato subito da Ranucci, che ha poi perso il ruolo di conduttore di Report, Maria Rosaria Boccia ha detto: "Hanno cercato di incastrarlo, è palese. Vogliono minare il giornalismo d’inchiesta. Fa comodo che Sigfrido vada via da lì".

Maria Rosaria Boccia ha anche espresso la sua opinione sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell’attentato al giornalista: "Io credo nei sani sentimenti di Sigfrido e credo che frequentare quotidianamente una persona in qualche modo ti leghi".

Le parole di Maria Rosaria Boccia sull’attentato a Ranucci

In un altro passaggio della trasmissione, Maria Rosaria Boccia ha ribadito: "Penso che Ranucci sia vittima dell’attentato e di un sistema che non lo voleva più alla conduzione di Report".

Boccia ha poi aggiunto di non sapere se Valter Lavitola sia stato "parte attiva o pedina di questo sistema": "Questo non lo so, non si è neanche compreso perché ha cambiato veramente tantissime versioni".

La smentita di Maria Rosaria Boccia sul bacio con Ranucci

Durante le riprese del servizio, Maria Rosaria Boccia è andata a cena con l’inviato de Le Iene Gaston Zama al Cefalù Bistrot di Roma, il ristorante legato a Valter Lavitola.

Boccia, che ha precisato di non essere mai stata prima in quel locale, è tornata anche sul presunto bacio con Sigfrido Ranucci sostenendo che, in realtà, non è mai avvenuto.

Boccia ha spiegato che l’immagine emersa sarebbe nata come una delle finte prime pagine satiriche che lei era solita realizzare e inviare a Sigfrido Ranucci.