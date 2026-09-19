Maria Rosaria Boccia e il libro dedicato a Ranucci, "Mio eroe imperfetto": i retroscena svelati sull'amicizia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Questo libro è per te, mio eroe imperfetto e amico vero”, con queste parole Maria Rosaria Boccia dedica il suo libro “Guai a chi lo tocca – Io, Sigfrido e le tempeste” a Sigfrido Ranucci. La dedica rivolta all’ex conduttore di Report è presente sul pamphlet della fatica letteraria dell’imprenditrice originaria di Pompei.

Maria Rosaria Boccia e la dedica a Sigfrido Ranucci

A dare la notizia è Domani.

Il giornale riporta alcune anticipazioni del libro di Maria Rosaria Boccia e i passaggi dedicati a Sigfrido Ranucci.

“Mi hai scritto semplicemente: “Comunque tu dovresti dirigere un giornale”. Forse non hai mai saputo fino in fondo quanto abbia considerato importante quella frase”, le parole dell’imprenditrice.

“E allora, chissà, forse un giorno realizzeremo davvero quel progetto editoriale sul quale possiamo ancora permetterci di scherzare e, in una delle nostre future prime pagine, io sarò direttore e tu, naturalmente, il mio Super direttore”, scrive Maria Rosaria Boccia

Ranucci “eroe imperfetto” per Maria Rosaria Boccia

L’autrice del libro prosegue con l’augurio di poter collaborare con Sigfrido Ranucci.

“Quanto alla testata, conoscendoci, sarà probabilmente l’ambizione irragionevole di diventare una delle più lette, seguite e acquistate, anche soltanto per concederci il piacere di discutere su chi dei due dovrà prendersene il merito”, le parole di Maria Rosaria Boccia.

Infine la dedica: “Per questo, Superman, questo libro è per te, mio eroe imperfetto e amico vero, perché quando il rumore delle cronache sarà diventato storia, delle prime pagine saranno rimasti gli archivi e delle nostre finte prime pagine, forse, sarà rimasto soprattutto il sorriso con cui le costruivamo, ciò che resterà, almeno per me, sarà infinitamente più semplice e infinitamente più importante: un’amicizia, con tutto ciò che ci siamo riconosciuti l’uno dell’altra e con tutto ciò che forse dobbiamo ancora inventare insieme”.

La copertina del libro

Maria Rosaria Boccia ha, inoltre, annunciato che un capitolo del libro sarà dedicato alla trasmissione Report.

Come riportato da Domani, ci sarebbero passaggi sull’onorevole Gimmi Cangiano e Laura Cianfoni, stretta collaboratrice di Sigfrido Ranucci.

Intanto sui social, l’imprenditrice ha pubblicato la copertina del libro dove sono presenti in primo piano lei e l’ex conduttore di Report.