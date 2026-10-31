Maria Rosaria Boccia e il sospetto di essere spiata, la denuncia dopo l'anomalia nelle chiamate al giornalista

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maria Rosaria Boccia crede che il suo cellulare sia sotto controllo. L’imprenditrice denuncia delle anomalie che potrebbero essere sintomatiche di un tentativo di spionaggio. Secondo Boccia infatti non riuscirebbe a ricevere alcune telefonate, come quelle del giornalista Carlo Tarallo. Per questo avrebbe depositato una denuncia per l’installazione da remoto di un software che interferisce con le comunicazioni e magari le intercetti anche.

Maria Rosaria Boccia spiata?

Maria Rosaria Boccia teme di essere spiata, crede infatti che qualcuno abbia preso il controllo del suo cellulare. A partire da alcuni segnali di interferenze, l’idea che possa essere spiata l’ha portata a presentare una querela alla Procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Come scrive Open, a depositarla sarebbero stati i suoi avvocati Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi. Allegata alla querela, la richiesta di accertare se il telefono o altri dispositivi collegati siano stati manomessi a distanza.

L’ipotesi infatti è quella dell’installazione da remoto di un software che interferisce con quelle comunicazioni e le intercetti.

I segnali della manomissione

Open riporta alcuni di quelli che dovrebbero essere i segnali di una manomissione del cellulare dell’imprenditrice. Secondo quanto riportato dalla denuncia, alcune interferenze durante delle telefonate, in particolare con il giornalista Carlo Tarallo, avrebbero fatto scattare i primi segnali di allarme.

Questo perché il giornalista non riuscirebbe a raggiungere il telefono di Boccia, come se il numero fosse bloccato. Da verificare se ci sono state intercettazioni non autorizzate o se sia stata impedita in maniera illecita la comunicazione informatica o telematica con determinati soggetti o servizi.

A sostegno della querela, sarebbero state allegate delle schermate di WhatsApp e altre comunicazioni relative a un procedimento penale in corso a Roma.

Qual è il legame con il caso Sangiuliano?

Si entra così nella parte di storia che potrebbe essere legata al caso Sangiuliano. Secondo quanto riporta la fonte, le telefonate che Boccia non riesce a ricevere sarebbero proprio quelle di Carlo Tarallo, il giornalista con cui è imputata nel procedimento nato dalla denuncia dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della moglie Federica Corsini.

Al processo si parlerà della diffusione dei frammenti di un audio di conversazione tra i due coniugi e la Procura di Roma contesta all’imprenditrice e al giornalista la diffusione illecita di queste registrazioni, che sono attinenti alla vita privata dei due.

Tarallo avrebbe respinto le accuse, sostenendo di non aver avuto a che fare con il ricevimento dell’audio, il montaggio e la pubblicazione degli stessi.