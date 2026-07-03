Maria Rosaria Boccia e un giornalista a giudizio per il caso Sangiuliano, chat private diffuse illecitamente

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Roma ha mandato a processo Maria Rosaria Boccia e il giornalista Carlo Tarallo con l’accusa di interferenze illecite nella vita privata in concorso. Secondo l’impianto accusatorio, l’imprenditrice avrebbe ottenuto illegalmente la registrazione di una conversazione intima tra Gennaro Sangiuliano e la moglie, diffondendone poi i frammenti online con la collaborazione del giornalista.

Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo

La Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nell’ambito dell’inchiesta sulla divulgazione di una registrazione audio privata.

L’udienza predibattimentale è stata fissata per il 3 dicembre 2026 davanti al Tribunale di Roma. L’ipotesi di reato contestata in concorso dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta è di interferenze illecite nella vita privata.

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Un atto d’accusa che porta sul piano giudiziario la vicenda che portò alle dimissioni irrevocabili dell’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel settembre del 2024.

Caso Sangiuliano: fissata la data del processo a Roma

Al centro del procedimento penale c’è la diffusione, avvenuta il 26 agosto, di alcuni spezzoni di una conversazione telefonica tra l’ex ministro e la moglie Federica Corsini, durante la quale l’uomo ammetteva la relazione extraconiugale.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, “Boccia si era procurata indebitamente” l’audio, avendo “imposto a Sangiuliano di tenere aperta la conversazione telefonica con lei mentre parlava con la moglie sotto la minaccia di recarsi a casa loro”.

Il materiale registrato è stato successivamente pubblicato sul sito internet di Boccia e sui canali social Facebook e Instagram della testata giornalistica Anteprima24.

La difesa degli avvocati

I legali dell’imprenditrice, Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi, hanno respinto gli addebiti parlando di “accanimento giudiziario” e sostenendo che la loro assistita si sarebbe limitata a condividere un contenuto già circolante in rete e contrassegnato dal logo del programma Report.

La posizione dei giornalisti della trasmissione televisiva era stata tuttavia già archiviata ad aprile dal Tribunale di Roma, poiché ritenuti all’oscuro della provenienza illecita del file.

Per Maria Rosaria Boccia si tratta del secondo fronte giudiziario aperto nella capitale: a ottobre 2026 è infatti previsto un altro processo in cui è imputata per stalking aggravato, lesioni, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum.