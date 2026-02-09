Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio nel caso Sangiuliano, a ottobre processo per stalking e lesioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È in programma per il 6 ottobre il processo per Maria Rosaria Boccia. La decisione arriva dal gup del Tribunale di Roma dopo oltre un anno dal caso Sangiuliano, che ha portato alle dimissioni dell’ex Ministro della Cultura e attualmente consigliere regionale in Campania, in quota Fratelli d’Italia. “Dimostrerò la mia assoluta correttezza” dichiarò nel settembre 2024 Gennaro Sangiuliano, parte civile nel procedimento insieme alla moglie Federica Corsini e l’ex capo di gabinetto del dicastero, Francesco Giglioli. Tra i reati contestati, all’imprenditrice di Pompei, stalking e lesioni. “Da giuristi non comprendiamo come sia possibile la configurazione dello stalking”, le parole dei legali di Maria Rosaria Boccia.

Perché Maria Rosaria Boccia andrà a processo

Le indagini sono partite dopo l’esposto presentato da Gennaro Sangiuliano.

Nell’inchiesta, a carico di Maria Rosaria Boccia, vengono contestati presunti diversi reati.

Come riporta Adnkronos, l’imprenditrice di Pompei andrà a processo per presunto stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione.

Inoltre, si farà chiarezza anche su una contestazione relative a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione degli eventi.

Caso Sangiuliano, cosa è successo

La Repubblica ricorda i passaggi salienti del caso Sangiuliano.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, Maria Rosaria Boccia avrebbe avuto comportamenti insistenti e reiterati, che avrebbero inciso sia nella sfera pubblica, che in quella privata di Gennaro Sangiuliano.

Contestata anche una presunta richiesta di un incarico presso il Ministero della Cultura, oltre al presunto accesso non autorizzato al dispositivo mobile dell’ex direttore del TG2.

Le presunte minacce avrebbero coinvolto anche la moglie dell’attuale consigliere regionale, la giornalista Federica Corsini.

Infine, si dovrebbe far luce anche su una presunta aggressione fisica a Gennaro Sangiuliano.

Si tratta della ferita alla testa che fece il giro dei social, così come la presunta confessione registrata, senza consenso, del tradimento nei confronti della moglie e diffusa da una trasmissione televisiva.

La replica dei legali di Gennaro Sangiuliano

Adnkronos riporta la replica dei legali di Gennaro Sangiuliano, dopo la decisione del Tribunale di Roma di mandare a processo Maria Rosaria Boccia.

“Si tratta di un’imputazione fortemente innovativa e vede già nella relazione sentimentale l’attività di stalking. Sotto questo profilo è un capo di imputazione che riconosce la sottomissione nell’ambito della relazione, e ovviamente il giudice ha disposto il rinvio a giudizio. Un processo che riabilita a nostro giudizio il dottor Sangiuliano”, queste le parole degli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe.

La reazione degli avvocati di Maria Rosaria Boccia

Sempre Adnkronos riporta le parole di Francesco Di Deco e Saverio Sapia, gli avvocati di Maria Rosaria Boccia.

“Da giuristi non comprendiamo come sia possibile la configurazione dello stalking con la potestà che aveva Sangiuliano di interrompere quando voleva questo rapporto”.