Maria Rosaria Boccia “sgradita” alla presentazione del libro di Sigfrido Ranucci, ma lei si autoinvita

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il 15 novembre 2026, presso il Museo Filangieri di Napoli, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro Il ritorno della casta. Assalto alla giustizia. All’incontro con il giornalista sarà presente anche Maria Rosaria Boccia, che di Ranucci si dichiara grande amica, seppur non sia stata ufficialmente invitata. “Non sono gradita, – polemizza la donna con gli organizzatori dell’evento – ma ci sarò”.

Maria Rosaria Boccia invitata a non presenziare

“Mi è stato fatto sapere che la mia presenza alla presentazione del libro di Sigfrido Ranucci non sarebbe opportuna” fa sapere in una nota Maria Rosaria Boccia, riferendosi all’incontro partenopeo del giornalista Rai, in programma il prossimo 15 dicembre. A chiederle di non presentarsi, un’amica in comune con l’organizzazione dell’incontro.

La richiesta dell’assenza forzata sarebbe dovuta alle vicende giudiziarie in cui Boccia è coinvolta. Il 3 dicembre, la donna dovrà presenziare all’udienza predibattimentale per il processo che la vede contrapposto al giornalista Carlo Tarallo in riferimento alla diffusione di alcune registrazioni audio.

ANSA

“La dignità non si concede su invito” ribatte piccata Boccia, aggiungendo che seppur “non gradita” sarà tra i presenti al Museo napoletano. “Essere coinvolti in un procedimento giudiziario non significa essere colpevoli, – aggiunge – né perdere il diritto di partecipare a un evento pubblico”.

La risposta dell’organizzatrice dell’evento

Ad aver inviato la richiesta di non presentarsi, afferma Boccia, sarebbe stata l’organizzatrice dell’incontro Alessandra Caldoro che, poche ore dopo, smentisce. “L’ingresso è libero e nessuno si è mai sognato di impedire la presenza a chicchessia” afferma. L’incontro non è su invito e “chiunque sia interessato potrà tranquillamente partecipare”.

Caldoro, tuttavia, non nasconde un lieve imbarazzo: “Tutto avrei pensato tranne che questa iniziativa venisse presa come occasione per una polemica per me assolutamente incomprensibile se non addirittura surreale. Il Caffè Letterario l’Identitario è un luogo dove discutere in armonia di politica e letteratura, il gossip non mi appassiona”.

Ciò cui non avrebbe acconsentito l’organizzatrice, spiega lei stessa, è la richiesta di posti riservati: “Ho fatto presente che a mio parere, essendoci un processo in corso, una sovraesposizione mediatica poteva essere inopportuna”. Nessun pregiudizio, ma la convinzione che “quando c’è un procedimento giudiziario in corso è bene assumere comportamenti di riservatezza”.

L’amicizia con Sigfrido Ranucci

Maria Rosaria Boccia ha più volte definito Sigfrido Ranucci “un mio amico, un amico meraviglioso. Gli voglio bene, è nel mio cerchio magico”. I due si sono conosciuti nel 2024, subito dopo la mancata consulenza dell’imprenditrice al ministero della Cultura, poco prima che Gennaro Sangiuliano lasciasse il proprio posto al Governo travolto dallo scandalo.

Ranucci è stato chiamato come testimone nel processo che vede Maria Rosaria Boccia imputata per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione ai danni dell’ex ministro Sangiuliano.

Di cosa parla il nuovo libro di Ranucci

Dopo aver perso il posto alla direzione di Report, Sigfrido Ranucci ha iniziato a girare l’Italia impegnato in spettacoli teatrali, convegni e presentazioni di libri di cui è l’autore. L’ultimo in arrivo si intitola Il ritorno della casta. Assalto alla giustizia. Il giornalista indaga sulla riforma costituzionale della giustizia, riscontrandoci una tendenza di restaurazione in atto già da 50 anni.

In passato, Ranucci ha destato scalpore pubblicando la propria autobiografia, dal titolo La scelta, in cui intervalla i retroscena delle sue inchiesta più famose a racconti intimi e personali che coinvolgono la sua vita privata e le relazioni sentimentali.