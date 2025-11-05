Maria Rosaria Boccia si ritira dalla corsa alle Regionali in Campania, la decisione dopo l'avviso di garanzia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice candidata alle elezioni regionali della Campania nella lista “Dimensione Bandecchi”, ha annunciato il ritiro dopo aver ricevuto un secondo avviso di garanzia. Al centro della sua decisione il forte impatto mediatico e personale della vicenda che la vede indagata nel cosiddetto “Caso Sangiuliano”.

Il ritiro di Maria Rosaria Boccia

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, già al centro dei riflettori per la vicenda legata all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, aveva accettato di presentarsi alle elezioni regionali della Campania nella lista “Dimensione Bandecchi” come candidata al Consiglio.

In una lettera indirizzata al presidente della lista, ha annunciato ora il suo passo indietro, dopo aver ricevuto un secondo avviso di garanzia in poco più di un anno, spiegando che non avrebbe avuto la forza di affrontare un nuovo calvario.

Maria Rosaria Boccia con Stefano Bandecchi

“Ho riflettuto a lungo in silenzio, cercando dentro di me la forza di prendere una decisione che non nascesse né dall’impulso né dall’amarezza, ma dalla lucidità e dal senso di responsabilità” ha scritto Boccia, aggiungendo che negli ultimi mesi aveva vissuto giorni carichi di tensione, ostilità e ingiustizia.

La lettera a Bandecchi

“Sono stata travolta da un’ondata di odio mediatico e politico che ha deformato la mia immagine e minato la mia serenità. Ho pagato un prezzo altissimo in termini di salute fisica e mentale” ha scritto Boccia a Bandecchi, spiegando di aver sofferto di insonnia, stress e perfino alopecia severa.

L’imprenditrice ha quindi spiegato la sua scelta, dettata dal rispetto per la squadra e per tutti i candidati impegnati nel progetto politico. “Non desidero che le vicende personali che mi hanno travolta, e che nulla hanno a che vedere con la politica o con la mia onestà, possano in alcun modo offuscare il lavoro straordinario che stiamo portando avanti”.

La corsa per le elezioni regionali in Campania

Maria Rosaria Boccia, impegnata nel settore della comunicazione e della moda, era inserita nella lista “Dimensione Bandecchi” in vista delle elezioni regionali in Campania.

Il suo nome era stato ufficializzato tra i candidati al Consiglio, in affiancamento al progetto politico del deputato, fondatore della lista, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la componente territoriale e giovanile della compagine.

La scelta di ritirarsi è legata al procedimento della Procura della Repubblica di Roma che le ha notificato la chiusura delle indagini con possibili capi d’imputazione tra cui stalking, lesioni personali, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione a carico dell’ex ministro della Cultura.

Secondo gli atti investigativi l’imprenditrice avrebbe, con condotte ritenute reiterate e ossessive, esercitato controllo sulla vita personale, professionale e istituzionale del ministro, provocando un perdurante stato di ansia e limitando la sua libertà di partecipare a eventi pubblici o istituzionali.