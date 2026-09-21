Maria Rosaria Boccia su Sigfrido Ranucci, il libro "congelato" dal contenuto esplosivo e la verità sul bacio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Maria Rosaria Boccia dice tutto sul suo rapporto con Sigfrido Ranucci, sul libro da lei appena pubblicato, su un altro lavoro che sarebbe in programma insieme all’ex conduttore di Report e sul presunto bacio tra i due immortalato in una foto in realtà fatta con l’intelligenza artificiale. Intervistata in tv, l’imprenditrice ha spiegato che i due potrebbero presto rivelare contenuti esplosivi.

Maria Rosaria Boccia parla di Sigfrido Ranucci

Lunga intervista a Maria Rosaria Boccia nella puntata del 21 settembre de “Lo stato delle Cose”, trasmissione di Rai Tre condotta da Massimo Giletti.

Nel suo intervento la nativa di Pompei, diventata nota per il caso Sangiuliano e tornata all’onore delle cronache per il suo rapporto diretto con Sigfrido Ranucci, ha parlato di vari temi che riguardano lei e l’ormai ex giornalista di Report.

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Il libro sull’ex conduttore di Report e il vaso di Pandora

Incalzata da Giletti e in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Guai a chi lo tocca. Io, Sigfrido e le tempeste”, Boccia ha rivelato di aver sentito Ranucci anche pochissimo prima della sua intervista, a conferma del rapporto fitto tra i due.

L’imprenditrice campana ha spiegato di non aver dato anticipazioni a nessuno del contenuto della sua fatica letteraria, neanche al suo amico. “Sigfrido l’ha voluto leggere quando è uscito, non mi ha fatto nessun appunto, anzi. Per me, un amico merita sostegno e in questo momento ho raccontato agli italiani il vero Sigfrido, non quello che vogliono raccontare alcuni vostri colleghi”, aggiunge.

Al libro appena uscito, però, potrebbe aggiungersi presto un altro. Per rispondere al fatto che si credeva che questo lavoro fosse fatto a quattro mani da lei e Ranucci, Boccia racconta che “c’è un libro congelato”. Insomma, dalla collaborazione dei due potrebbe essere nato un altro lavoro. “Non posso dire se ci sarà una firma o se le firme saranno due. Posso dire che c’è un libro congelato. Dopo aver letto quest’ultimo uscito, Ranucci mi ha detto: ‘Il vero libro ancora non l’hai scritto e quando uscirà quello vero allora sarà aperto il vaso di Pandora 2’”.

La verità sul bacio tra i due

Nell’intervista, Maria Rosaria Boccia è tornata anche sull’esistenza di una presunta foto in cui lei e Sigfrido Ranucci sono ripresi mentre si baciano. La presenza di tale scatto era stata confermata da Natalia Potenza, ex di Valter Lavitola.

Tuttavia, come già spiegato dal giornalista, anche l’imprenditrice ha specificato che si trattava solo di uno scatto creato ad arte con l’intelligenza artificiale per prendere in giro i giornali.

“L’abbiamo prodotta noi con l’IA. Ci divertiamo spesso a realizzare le prime pagine dei giornali. Tutte le persone alle quali l’ho fatta vedere mi hanno detto che si vedeva non fosse vera. Posso garantire al 100% che non c’è nessuna fotografia mia e di Sigfrido mentre ci baciamo”, ha chiosato la donna.

Il rapporto tra il giornalista e l’imprenditrice

Nato dalla collaborazione per gli scoop sul caso Sangiuliano, il rapporto tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci è diventato ben presto più stretto e intimo. Presentando il libro “Guai a chi lo tocca”, dedicato proprio al giornalista, l’imprenditrice lo ha etichettato come “mio eroe imperfetto e amico vero”. Ha raccontato, anche, di avergli dato il soprannome “Superman”, del fatto che i due si sentano e si vedano spesso, insomma che si vogliano bene.

Nel libro Boccia ricostruisce il rapporto tra i due attraverso ricordi personali, conversazioni, e documenti, intrecciandoli alle vicende pubbliche che hanno coinvolto entrambi.

In un’intervista al Foglio dello scorso mese di luglio, poi, Maria Rosaria Boccia aveva parlato di Ranucci come di un “uomo meraviglioso, gentile, delicato, un intimo amico”.