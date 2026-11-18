Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una libertà che nasce dalla capacità di sottrarre, di rinunciare alle parole e lasciare spazio all’ascolto. L’attrice e cantante veneta Maria Roveran l’ha scoperta con Anguane, le voci dell’acqua, il documentario di Giovanni Pellegrini al cinema che intreccia mito, musica e salvaguardia ambientale, riportando alla luce le misteriose figure femminili della tradizione popolare. Un viaggio tra paesaggi, leggende e sonorità ancestrali che ha spinto Maria Roveran a mettere in discussione le proprie certezze artistiche, fino a riconoscere una dimensione più istintiva e autentica di sé. Ma il film è soltanto il punto di partenza di un’intervista esclusiva per Virgilio Notizie che attraversa territori più intimi. Maria Roveran racconta il rapporto con il fratello Alberto, le difficoltà quotidiane legate all’autismo, il bisogno di liberarsi dagli stereotipi femminili e la pratica del pugilato, che le ha insegnato a distinguere tra attaccare e difendersi. Riflette anche sulle esperienze di violenza nell’ambiente lavorativo, sulle etichette del cinema e sul desiderio di ritrovare la bambina silenziosa che trascorreva ore a guardare il cielo. Ne emerge il ritratto di un’artista che continua a interrogarsi sul proprio posto nel mondo, convinta che la libertà passi anche attraverso il riconoscimento del proprio valore.

In Anguane, le voci dell’acqua, lei non interpreta propriamente un personaggio, ma cerca di dare voce a creature leggendarie che nessuno ha mai ascoltato davvero. Un’esperienza che sembra averle chiesto di mettere da parte alcune certezze maturate come attrice e cantante. A che cosa ha dovuto rinunciare?

“Ho scoperto questa necessità durante le riprese. Inizialmente, anche sulla base delle richieste del regista e del produttore musicale, avevamo immaginato un lavoro che prevedesse una componente narrativa, con l’utilizzo della parola nei testi e nelle composizioni. Poi, attraverso l’incontro con i paesaggi e con i numerosi esperti che abbiamo conosciuto, molti dei quali non compaiono nel documentario per esigenze di montaggio, ho cominciato a percepire una direzione diversa. Ho capito che dovevo allontanarmi da ciò che sapevo fare, liberarmi di una corazza per me fondamentale: l’uso della parola, dell’espressione intelligibile, del concetto. Dovevo abbandonare anche alcuni preconcetti sulle Anguane che, nonostante lo studio delle leggende e il lavoro preparatorio, continuavamo a portarci dietro. Non volevamo trasformarci in Anguane né rappresentare direttamente quelle figure leggendarie. Anche per una questione di rispetto: la leggenda deve rimanere tale, a meno che non si realizzi un progetto con un intento completamente diverso, magari legato al fantasy. L’obiettivo del film era lasciare parlare la natura e accompagnare emotivamente lo spettatore, attraverso le immagini e la musica, verso una maggiore consapevolezza della salvaguardia ambientale, soprattutto delle acque. A quel punto è diventato naturale comprendere che il lavoro più importante sarebbe stato togliere, anziché aggiungere”.

Per un’artista abituata a esprimersi attraverso la parola, quanto è stato difficile affidarsi a una vocalità così diversa?

“All’inizio è stato spiazzante, persino scomodo. Quando si è abituati a lavorare in un determinato modo, cambiare prospettiva non è semplice. Scrivo testi per la mia musica e, ultimamente, anche su commissione. Ritrovarmi a produrre suoni, rumori e vocalità lontane da quelle che conoscevo mi provocava un certo imbarazzo. Mi domandavo che cosa stessi facendo. Poi, gradualmente, questa esperienza mi ha permesso di scoprire possibilità espressive che non avevo ancora esplorato”.

Le Anguane sono figure femminili affascinanti, misteriose, talvolta inquietanti. Perché, secondo lei, l’immaginario popolare ha attribuito proprio alle donne il potere di sedurre, proteggere e spaventare? E quale rapporto esiste tra queste creature leggendarie e la condizione femminile contemporanea?

“Ho accolto positivamente la possibilità che, attraverso la leggenda, potessero emergere tante sfaccettature del femminile. Questa esperienza ha rafforzato una convinzione che apparteneva già alla mia vita personale. Sono un’attrice androgina, spesso percepita come tale, e ho un rapporto molto libero con le questioni di genere. Trovo anacronistico continuare a considerare il femminile e il maschile come due mondi nettamente separati. Credo che ciascuno di noi custodisca entrambe queste dimensioni energetiche. Le Anguane mi hanno aiutata a comprenderne ancora meglio la vicinanza, anche sul piano fisiologico, emotivo e spirituale. Pur essendo figure femminili, possono esprimere una forza persino superiore a quella che siamo abituati ad associare all’energia maschile. Per me è straordinario”.

Eppure, nella società contemporanea, le donne sembrano ancora costrette a confrontarsi con modelli precisi. Quanto pesa questa aspettativa?

“Credo che facciamo ancora molta fatica a esprimerci liberamente. È una riflessione personale, che va oltre il documentario di Giovanni Pellegrini e nasce dal mio modo di vivere la femminilità. Vedo molte donne intrappolate in ruoli, pose e modelli estetici. Grazie all’impegno di tante persone stiamo cominciando a liberarci da alcuni condizionamenti, ma il percorso è ancora lungo. La natura comprende sia il femminile sia il maschile, insieme alla loro complicità energetica e alla loro commistione fisiologica. Riconoscere questa complessità, per me, è stato liberatorio. Quando mi guardo sullo schermo in Anguane, mi vedo senza trucco, senza abiti particolarmente ricercati. Non corrispondo al prototipo convenzionale del personaggio femminile. Eppure mi riconosco come donna, forse più che in altri film nei quali, per esigenze narrative, sono stata acconciata e trasformata per interpretare figure femminili differenti. In questo documentario ho potuto riconoscermi in una dimensione più libera”.

Prima ha utilizzato un termine che mi ha colpito: ‘scomodo’. Di solito gli attribuiamo un significato negativo, ma essere scomodi può significare anche non accontentarsi e continuare a cercare la propria strada. Quando si è sentita così?

“Nella vita o nel film? Perché, se parliamo della vita, credo di sentirmi scomoda da quando sono nata. Vivo accanto a una persona che ha dieci anni più di me, che non riuscirò mai a comprendere fino in fondo, ad assistere completamente o a liberare del tutto dal suo dolore: mio fratello Alberto (affetto da autismo, ndr). Questa condizione genera una scomodità esistenziale che mi accompagna da sempre. Nel lavoro, qualche volta, riesco a farla tacere. Ma è anche il motore che mi spinge a cercare, interrogarmi e sperimentare. Lo faccio attraverso la comunicazione, il corpo, con il quale lavoro moltissimo, e la dimensione spirituale. Prego e ho un rapporto con la fede, o forse sarebbe più corretto definirlo un rapporto personale con lo spirito, che considero una fortuna. La mia inquietudine nasce soprattutto dal legame con Alberto, da ciò che è e da ciò che sarà. So che mi accompagnerà per tutta la vita, ma ne riconosco anche il valore. Forse è uno dei motivi per cui scelgo, o vengo scelta per, progetti raramente comodi e spesso nemmeno risolutivi”.

Forse esiste anche una forma di attrazione tra ciò che siamo e i progetti che incontriamo. Non perché siamo predestinati, ma perché il modo in cui ci percepiamo finisce per orientarci verso determinate esperienze.

“Condivido molto questa riflessione. Almeno per me funziona così. Negli ultimi anni ho cominciato a lavorare anche su questo aspetto. Sono rimasta adolescente molto a lungo, conservando fino ai trent’anni non soltanto un aspetto giovanile, ma anche uno spirito ancora acerbo. Forse perché, per diverse ragioni, non avevo vissuto pienamente la mia adolescenza. Poi, diventando donna, ho avvertito un cambiamento preciso, quasi uno scatto interiore. Ho iniziato a interrogarmi sulla possibilità di attirare esperienze differenti nella mia vita. Se continuo ad attrarre sempre le stesse situazioni, finisco per alimentare un’unica parte della mia identità e restituire al mondo soltanto quella. Se invece lavoro profondamente su me stessa ed esploro altre sfaccettature della mia personalità, posso evolvere in una direzione diversa. Credo che il nostro sia proprio un percorso di evoluzione. Anche quando un progetto va male, quando un’esperienza è dolorosa o persino insana, qualcosa cambia. Non ricordo un solo lavoro che non mi abbia portata a interrogarmi sul senso di ciò che stavo vivendo”.

A proposito di questa continua scoperta di sé, quale aspetto di Maria Roveran è emerso grazie ad Anguane? E che cosa l’ha sorpresa maggiormente nel rapporto con la natura?

“Potrà sembrare banale, ma per me non lo è affatto: Anguane mi ha legittimata nella mia animalità. Mi ha fatto capire che non devo chiedere scusa per il mio aspetto o per il mio modo di essere. A volte percepisco di non corrispondere fisicamente all’immagine di tante bellissime colleghe. Nell’immaginario collettivo resiste il mito secondo cui un’attrice debba essere necessariamente bella, attraente, dolce, sensuale e ammiccante. Ma non è così. In passato mi sono sentita quasi in difetto, come se dovessi scusarmi per la mia natura un po’ selvatica. E intendo selvatica anche fisicamente, per una certa istintività che mi appartiene. Oggi, anche grazie a questo film, ho capito che devo essere fiera della mia energia più animale. Credo che, quando cerchiamo di imbrigliarla, finiamo per ingannare noi stessi e persino per ammalarci. E non riguarda soltanto le donne. Anche gli uomini sono sottoposti a una pressione enorme, forse persino maggiore sotto certi aspetti. Siamo immersi nella ricerca della perfezione estetica, nell’idea di dover essere sempre in posa, sempre conformi a un’immagine. Ma chi ha stabilito che dobbiamo essere così?”.

Foto: Antonio Martella

Le Anguane appartengono a una tradizione orale che rischia di scomparire. Anche lei, nella sua ricerca musicale, si è confrontata con lingue minoritarie come il cimbro. Che cosa perdiamo quando una lingua, un canto o un suono vengono dimenticati?

“Perdiamo tutto. Se pensiamo che il suono è corpo, è materia, allora perdiamo anche modi di abitare lo spazio, di muoverci e di relazionarci all’ambiente. Perdiamo identità e memoria. Le lingue che parliamo e i suoni che produciamo sono il risultato di una storia lunghissima. Penso al cimbro, una lingua che ho avuto modo di approfondire attraverso la realizzazione di un disco. Entrare in contatto con quella lingua, praticarla anche soltanto attraverso il canto, mi ha permesso di percepire sfumature e ambienti differenti. Immaginare le persone che la parlavano, le loro abitudini e i luoghi ai quali appartenevano mi dava la sensazione di accedere a un altro mondo. Successivamente ho avuto anche la possibilità di attraversare fisicamente quei territori. È stata una lezione di vocalità, perché ho imparato a produrre suoni che la mia bocca non aveva mai sperimentato, ma anche di relazione. Ancora oggi, quando canto in cimbro, ritrovo sonorità particolari, profonde, gutturali. Esiste una pronuncia della erre tipica di quella lingua, vagamente simile a una erre moscia, ma con caratteristiche differenti. Quella sonorità ti conduce in un universo preciso, fatto di tradizioni e rapporti familiari. Ti riporta a Luserna, proprio lì, non altrove”.

C’è un episodio legato allo studio del cimbro che le ha fatto comprendere quanto una lingua possa raccontare il territorio al quale appartiene?

“Sì, e lo ricordo con grande piacere. Avevo scritto un testo in italiano che doveva essere tradotto in cimbro. Compariva un airone, un animale che viaggiava e compiva determinate azioni. Durante la traduzione abbiamo scoperto che in cimbro non esisteva una parola per indicarlo. Il motivo era semplicissimo: a Luserna, in montagna, gli aironi non ci sono. Non era quindi nata l’esigenza di attribuire un nome a quell’animale. Esistevano, invece, termini differenti per distinguere diversi tipi di aquile. Trovo questo episodio meraviglioso, perché dimostra quanto una lingua sia legata al territorio e all’esperienza concreta delle persone che la parlano. Ed è straordinario rendersi conto di quanti universi differenti possano essere custoditi nelle lingue, anche a distanze geografiche relativamente brevi”.

Vorrei soffermarmi sui suoni gutturali, che utilizza anche nella sua ricerca vocale. Sono sonorità che sembrano provenire da una dimensione profonda, quasi primordiale. Che cosa emerge quando le produce?

“Il suono gutturale è connesso al concetto di rumore, prima ancora che a quello di suono. Naturalmente rimane una manifestazione sonora, ma nasce da un processo meccanico, fisico e fisiologico profondo, che non parte necessariamente dall’intonazione. Spesso gratta, è ruvido, può risultare scomodo. Torniamo proprio al termine che abbiamo utilizzato prima. Per noi è una vocalità non convenzionale, perché nella lingua italiana non siamo abituati a utilizzare un repertorio così ampio di sonorità profonde, laringee o prodotte attraverso le false corde vocali. Siamo più familiari con un’emissione che utilizza prevalentemente le corde vocali e le vocali, proiettando il suono verso l’esterno secondo modalità comunemente riconosciute. Quando invece esploriamo sonorità più viscerali, emerge una dimensione animale, vicina al rumore, che percepisco come antica e ancestrale. È la sensazione che provo anche quando pratico il growl, una tecnica vocale alla quale ogni tanto torno. Sono suoni che possono disturbare chi ascolta”.

Questa possibilità di esplorare una vocalità lontana dalle convenzioni la fa sentire più libera o più ribelle?

“Entrambe. Perché la libertà senza ribellione che libertà è?”.

Eppure oggi la ribellione viene spesso associata a un atteggiamento distruttivo, come se ribellarsi significasse necessariamente infrangere vetrine o provocare danni.

“Esatto, ma non è così. La ribellione è uno strumento attraverso il quale conquistiamo la nostra libertà. Se non posso ribellarmi, anche attraverso il suono, come faccio ad affermare la mia autonomia? Viviamo in un’epoca di vetrine, di esposizione continua, nella quale alcune parole sembrano fare paura. Ma se non avessi la possibilità di uscire dai confini del suono pulito, convenzionale, socialmente riconosciuto, come potrei riaffermare la mia libertà e celebrarla? Ho bisogno di potermi ribellare”.

Le è capitato di esprimere attraverso il canto emozioni che la recitazione, invece, tendeva a trattenere?

“Spesso. Molte persone mi riconoscono un talento come attrice, e naturalmente ne sono felice. Però è attraverso la voce che riesco a liberare davvero il mio spirito”.

La voce può anche tradirla, rivelando aspetti di sé che magari preferirebbe nascondere?

“Sono io che la tradisco continuamente. Anche adesso. Le spiego. Già imparare la dizione, per un attore, rappresenta una forma di tradimento della propria vocalità. Allo stesso tempo, però, è anche un atto di libertà, perché permette di accedere a possibilità espressive altrimenti irraggiungibili. Anche durante questa intervista non sto parlando come farei a casa. In un certo senso sto tradendo la mia identità vocale, ma lo faccio per avvicinarmi a lei. Se non lo facessi, avvertirei una distanza tra noi. Non perché temerei di non essere accolta, ma perché sentirei la mancanza di uno spazio comune nel quale incontrarci e comunicare. In fondo siamo tutti un po’ traditori. Credo che questa consapevolezza dovrebbe aiutarci anche a superare alcuni pregiudizi nei confronti degli attori. A volte qualcuno mi dice: ‘Facendo l’attrice, sarà abituata a mentire’. Ma lo facciamo tutti. Traduciamo e modifichiamo continuamente parti di noi stessi, ogni giorno, in modi differenti. Non è necessariamente negativo. Come dicevamo prima, tradimento e ribellione sono due parole che meriterebbero di essere rivalutate”.

Lei ha praticato il pugilato a livello ‘preagonistico’. È interessante pensare a un’artista che lavora con la sensibilità della voce e, allo stesso tempo, conosce la disciplina del combattimento. Che rapporto esiste, dentro di lei, tra la capacità di colpire e quella di accogliere, tra il bisogno di difendersi e la possibilità di fidarsi degli altri?

“La bellezza di questa disciplina è che, per me, ha rappresentato una cartina di tornasole dei miei automatismi. I pugili e i maestri lo sanno bene. Quando un allenatore osserva un atleta, riesce a riconoscerne le tendenze: se predilige l’attacco o la difesa, se si muove sulle gambe in maniera funzionale oppure se è troppo rigido. Il pugilato ti rivela chi sei, ti mette di fronte a te stesso prima ancora che all’avversario. Avvicinarmi a questa disciplina in maniera così intensa, in un particolare periodo della mia vita, mi è servito soprattutto a conoscermi. Probabilmente non avevo nemmeno intenzione di andare oltre, anche perché dovevo conciliare gli allenamenti con la carriera di attrice. Ho rischiato più di una volta. Mi è capitato di andare in scena con un occhio nero e di essere rimproverata perché mi esponevo troppo. Mi buttavo. Era anche un periodo nel quale avevo un rapporto molto forte con la rabbia. Il pugilato mi ha aiutata a riconoscerla, esprimerla e imparare a utilizzarla per difendermi. Era una capacità che possedevo poco”.

Che differenza ha scoperto tra attaccare e sapersi difendere?

“Saper attaccare non significa necessariamente farlo in maniera funzionale e, soprattutto, non equivale a sapersi proteggere. A volte attacchi pensando di difenderti, ma intanto continui a prendere pugni. Non ero capace di stare in difesa. E ancora oggi faccio fatica. Il pugilato, però, mi ha costretta a riconoscerlo. Questa consapevolezza è riemersa anche nel lavoro sulla vocalità. Negli ultimi anni ho imparato a stare più zitta. La libertà non significa dire tutto, parlare continuamente o utilizzare la voce in maniera tracotante. Pensi proprio ad Anguane. Avrei potuto realizzare un disco nel quale raccontavo e spiegavo quelle creature leggendarie. Invece sono stata zitta. E credo che sia stata una delle esperienze più belle di quel lavoro”.

Quanto è stato difficile accettare di fare un passo indietro?

“Giovanni Pellegrini mi ha dato la possibilità di sperimentare questa dimensione, anche se inizialmente non è stato semplice. Ne abbiamo parlato apertamente. Ero abituata a lavorare in un certo modo e avevo quasi la sensazione di non essere utilizzata pienamente, come se le mie qualità interpretative non venissero valorizzate. Poi ho cominciato a chiedermi: è un problema del film oppure è un problema mio? Ho capito che riguardava me. Mi sono detta: ‘Maria, ti è stato chiesto soltanto di ascoltare. Vuoi farlo? Allora fallo’. Se devi stare un passo indietro, impari a farlo. Anche nel pugilato ero abituata ad avanzare, ad attaccare. Avevo dovuto imparare a distribuire il peso sui talloni, sulla gamba posteriore. Sul set si è ripresentata la stessa dinamica. Volevo essere più avanti. Non per protagonismo, ma perché avevo associato il fare bene al fare di più. Invece non è necessariamente così. Dipende dal contesto, dalle persone con cui lavori, dal progetto che stai affrontando. A volte devi semplicemente rimanere in silenzio davanti all’acqua. E basta”.

Da quello che racconta, imparare a difendersi non significa soltanto proteggersi dagli altri, ma anche riconoscere e governare alcune parti di sé.

“La difesa non serve soltanto a proteggerci dagli attacchi esterni. Può preservarci anche da un eccesso di estroflessione, dalla nostra iperattività. A volte dobbiamo imparare a difenderci da noi stessi. E questa riflessione riguarda anche la violenza. Purtroppo ho vissuto episodi di violenza anche nell’ambiente lavorativo. Ho attraversato il periodo precedente e successivo al MeToo e ho percepito una differenza. Oggi riesco a parlarne un po’ di più. Credo però che la capacità di difendersi dalle molestie e, più in generale, dalla violenza, abbia a che fare anche con una forma di autodifesa interiore, che dobbiamo maturare indipendentemente dalle circostanze esterne. Parte dal riconoscimento profondo del nostro valore”.

In che modo la consapevolezza del proprio valore può diventare uno strumento di difesa?

“Quando riconosciamo il nostro valore, possiamo imparare a individuare il pericolo, prevederlo, prevenirlo e, quando necessario, affrontarlo in maniera sana. Da che cosa ci protegge, allora, l’autodifesa? A volte dalla scarsa considerazione che abbiamo di noi stessi, dall’incapacità di attribuirci il giusto valore. Bisogna partire da lì. Devo riconoscere quanto valgo, altrimenti non so nemmeno che cosa ho da difendere. Non so se sia un concetto troppo complesso da restituire, ma lo sto comprendendo proprio adesso, mentre ne parlo con lei. È anche per questo che amo le belle interviste: permettono di portare alla luce riflessioni che magari custodivamo già dentro di noi, senza aver mai avuto l’occasione di formularle”.

Per molto tempo è stata associata soprattutto al cinema d’autore, a storie intense e personaggi complessi. Un’identità artistica importante, che però rischia di trasformarsi in un’etichetta?

“Assolutamente. È bellissimo essere riconosciuta per quel tipo di lavoro, ma a volte diventa uno stereotipo. Perché magari esistono anche altre qualità che meritano di emergere”.

Quali aspetti di Maria Roveran le piacerebbe che il pubblico potesse finalmente scoprire?

“Soprattutto due. Il primo riguarda l’azione. Mi piacerebbe moltissimo interpretare personaggi d’azione. Lavoro tanto con il corpo, possiedo una discreta preparazione motoria, una buona resistenza fisica e capacità espressive legate al movimento. Eppure quasi nessuno mi ha chiesto di mettere queste competenze al servizio di un personaggio. Il secondo aspetto è l’ironia cinica, l’autoironia, persino una certa follia comica. È una dimensione che mi appartiene profondamente, ma che nel lavoro emerge raramente. Non so se dipenda dalla faccia che ho, ma finiscono sempre per propormi ruoli simili”.

Eppure proprio chi interpreta spesso personaggi drammatici dovrebbe avere l’opportunità di alleggerirsi. Anche perché, inevitabilmente, quei ruoli lasciano qualche traccia.

“Esatto. Datemi un po’ di ossigeno! Naturalmente cerco di prendermelo anche da sola. Però sarebbe bello che qualcuno decidesse di esplorare ciò che ancora non conosce di me. E non lo dico soltanto per me, ma per tanti attori. Ci sono interpreti ricchi di sfaccettature che vengono chiamati continuamente a riproporre gli stessi personaggi. Pensi anche a chi ha sempre lavorato nella commedia senza avere la possibilità di affrontare ruoli drammatici. Mi viene in mente Lunetta Savino, un’attrice che ha potuto mostrare anche una dimensione drammatica del proprio talento. Mi piacerebbe che ci fosse maggiore curiosità verso ciò che un interprete non ha ancora avuto occasione di esprimere”.

Nel suo percorso umano e professionale, che cosa ha imparato ad affrontare diversamente rispetto al passato?

“Sto imparando a ridere anche delle situazioni che mi feriscono. Proprio in questi giorni sto vivendo un’esperienza dolorosa, della quale preferisco non parlare. Cerco però di ricordarmi che posso fare del mio meglio affinché tutto vada bene, senza necessariamente drammatizzare ogni difficoltà. Sto imparando a non precipitare in quella spirale emotiva nella quale a volte finiamo quando veniamo feriti. Ho sempre avuto una certa predisposizione a reagire così, come tante altre persone. L’autoironia mi sta aiutando a prendermi meno sul serio. E credo che sia una capacità che si apprende anche per osmosi, frequentando persone che la possiedono. Ho la fortuna di essere circondata da amici molto simpatici, dotati di una grande intelligenza ironica, che negli anni mi hanno insegnato ad alleggerire il peso delle situazioni. È un dono bellissimo”.

Se le relazioni sono anche uno scambio, che cosa pensa di insegnare alle persone che le stanno accanto?

“Non so se posso dire di avere qualcosa da insegnare. L’idea mi fa sorridere. Però, se penso a una qualità che appartiene naturalmente al mio modo di essere e che forse riesco a trasmettere agli altri, direi la capacità di prendermi cura. Credo di essere una persona molto attenta agli altri, al loro benessere. Le faccio un esempio. Sono stata a Roma di recente e mi ha ospita una regista, Giulia Giordano con cui abbiam presentato alla Casa del Cinema un cortometraggio autoprodotto, Le cose appuntite. Anche questo è un progetto drammatico. Racconta di una giovane donna che lavora con ragazzi autistici e che, attraverso quell’esperienza, si trova a confrontarsi con il proprio passato, cercando una forma di liberazione. Nel cortometraggio compare anche un attore che interpreta un ragazzo autistico. Giulia mi ha detto una frase che mi ha emozionata moltissimo: ‘Quando sto con te sento che mi vuoi bene, che ti prendi cura di me. E questa sensazione mi rigenera per tanto tempo’. Sentirmelo dire mi ha fatto davvero piacere. Perché è un atteggiamento al quale tengo molto: prestare attenzione alle persone, alle loro esperienze e ai loro sentimenti. Naturalmente non sempre ci riesco. Sbaglio anch’io, commetto delle sciocchezze. Non immagina quante volte faccio fatica a dormire quando mi accorgo di aver ferito qualcuno. Magari sono stanca, rispondo male o pronuncio parole che avrei preferito evitare. Quando mi rendo conto di aver fatto soffrire una persona, sto male e vorrei rimediare il prima possibile. Sono fatta così”.

Vorrei tornare al suo rapporto con l’acqua. Lei è cresciuta in un territorio nel quale questo elemento è parte della vita quotidiana. Per chi proviene dall’area veneziana, l’acqua può rappresentare bellezza, lavoro, minaccia e memoria. Qual è il suo primo ricordo?

“In realtà sono di Mestre, anzi, più precisamente di Favaro Veneto. Quindi, durante l’infanzia, l’acqua significava anche umidità per quattro mesi all’anno, nebbione d’inverno, zanzare e palude! Il mio primo ricordo, però, non è particolarmente poetico. Quando ero molto piccola, mia madre mi accompagnava in una piscina comunale vicino a Favaro Veneto, dove frequentavo un corso di nuoto. Ricordo soprattutto il dolore sotto la pianta dei piedi. Negli spogliatoi c’erano mattoni molto ruvidi e camminarci sopra mi faceva malissimo. Non vedevo l’ora di tuffarmi, galleggiare e non sentire più quell’attrito. Ricordo anche l’odore del cloro, una sensazione di costrizione. Infatti non amo particolarmente le piscine”.

E quale rapporto ha oggi con l’acqua, soprattutto con il mare?

“Adoro il mare aperto e le isole. Ho dei cugini molto più giovani di me che possiedono una piccola barca e, quando possiamo, usciamo insieme in laguna. Un paio di mesi fa, per esempio, siamo andati di notte alla ricerca dei granchi blu che stanno invadendo quelle acque. Sono enormi! Ogni tanto mi concedo anche qualche follia. Mi capita di tuffarmi a ottobre, quando comincia a fare freddo. Insomma, a volte faccio anche la scema, per tornare al discorso sull’autoironia e sulla leggerezza. Ma se penso a un’esperienza recente e particolarmente intensa, mi viene in mente una mattina trascorsa a Molfetta, circa un mese e mezzo fa. Ero andata a trovare la mia socia, con la quale condivido un’associazione culturale. Sono rimasta davanti al mare per ore, in contemplazione e in preghiera. Non ho nemmeno sfiorato l’acqua. Sono rimasta lì, a guardarlo, a parlargli. Ecco, consiglio di confidarsi con il mare. Di parlargli davvero”.

Non teme che le onde possano raccogliere i suoi segreti e portarli altrove, magari raccontandoli a qualcun altro?

“Può essere! Che bella immagine, però. Potremmo farci un film. Immagini un segreto affidato al mare che, attraverso il movimento delle onde, diventa di pubblico dominio. Magari raggiunge un luogo lontano e nessuno sa più a chi appartenga quella storia. Mi piace molto questa idea. Credo che il mare raccolga davvero i racconti di chi si confida, di chi medita o semplicemente rimane ad ascoltarlo. Poi le onde li portano dove devono andare”.

Il mare, del resto, è vita. È da lì che tutto ha avuto origine. E proprio pensando alle origini, vorrei proporle un incontro immaginario. Se la Maria bambina potesse incontrare la donna che è diventata oggi, che cosa riconoscerebbe di sé?

“Credo che vedrebbe una donna che ha acquisito una forza che prima non possedeva, una certa determinazione. Però sa che cosa mi sta succedendo ultimamente? Sto cercando ogni giorno di ricordare com’ero da bambina. Ero molto sospesa. Guardavo continuamente il cielo. Meditavo tantissimo, senza sapere nemmeno che cosa fosse la meditazione. Eppure, in qualche modo, già la praticavo. Ero lenta, contemplativa, attraversavo lunghi silenzi. Non ero particolarmente attiva. Adesso, invece, sono diventata un vulcano. Faccio continuamente tremila cose. E sto cercando di recuperare quella parte di me. Vorrei riportarla nella mia vita, perché sento che rappresenta la mia matrice. Quando perdo completamente quella dimensione, sto male. Arrivo a somatizzare fisicamente la mancanza di momenti di sospensione, riflessione e silenzio. Ho bisogno di ritrovare quella bambina”.

Pensa che quel suo modo di essere fosse legato anche all’ambiente familiare nel quale è cresciuta?

“Credo di sì, soprattutto alla presenza dei miei fratelli. Siamo tre, e mi piace ricordarlo: una squadra di tre. Ci sono Alberto e Giovanni, che quest’anno si è sposato, a luglio. È stata una bellissima festa di famiglia. Siamo riusciti a viverla tutti insieme, anche con Alberto. Per noi sono momenti tutt’altro che scontati, perché non è sempre semplice conciliare le esigenze di tutti, soprattutto quando bisogna affrontare quotidianamente situazioni complesse”.

Quando si affronta il tema della disabilità, spesso si trascurano proprio le difficoltà quotidiane, come se tutto si riducesse a una questione morale o di sensibilità. Non crede che questa rappresentazione rischi di essere distante dalla realtà?

“C’è molto perbenismo nel modo in cui viene raccontata la disabilità, una tendenza ad addolcire ogni aspetto. Non scherziamo. Non è una condizione sempre divertente, geniale, buffa o simpatica. Spesso le situazioni sono molto più complesse di come vengono rappresentate. Idealizzare la disabilità può diventare un’altra forma di discriminazione. Pretendere che il mondo della disabilità sia sempre celestiale è una pretesa ignobile, ingiusta e prepotente. Perché parliamo di persone, con tutte le loro caratteristiche, contraddizioni e complessità. Soffro quando qualcuno, riferendosi a mio fratello, mi dice: ‘Caro, però, guardalo che carino!’. Ma carino cosa? Mio fratello può essere anche molto poco carino! Non dobbiamo attribuire automaticamente alle persone con disabilità una bontà o una dolcezza assolute. Hanno una personalità, che comprende aspetti differenti, esattamente come accade a chiunque altro”.

Tra i suoi lavori prossimi lavori figura anche la seconda stagione di Stucky su Rai 1.

“A questo proposito le racconto un aneddoto che sembra una di quelle coincidenze incredibili della vita. Fulvio Ervas, lo scrittore dei romanzi di Stucky, dai quali era già stato tratto il film Finché c’è prosecco c’è speranza, è un mio ex professore delle superiori. Quando frequentavo il liceo, insegnava nella sezione parallela alla mia. Dopo il liceo ha cominciato a scrivere diversi romanzi, tra cui quelli dedicati a Stucky. E adesso mi ritrovo ad aver recitato anch’io, seppure in una piccola parte, in un progetto nato dalle sue storie. È incredibile, se ci penso. Chi l’avrebbe mai detto?”.

E,in ottica di futuro, se potesse incontrare la Maria Roveran di fra dieci anni, che donna spererebbe di trovare?

“Vorrei vederla felice. Per tanti motivi. Ma se devo rispondere sul piano strettamente personale, torno inevitabilmente a un tema fondamentale della mia vita. Le chiederei: ‘Sei riuscita a fare qualcosa di buono? Qualcosa di concretamente utile?’. In questo momento ho un obiettivo molto preciso che riguarda mio fratello: riuscire ad avvicinarlo, poter vivere fisicamente vicino a lui, senza tutti quei chilometri di distanza che ci separano. Non è un desiderio di vicinanza fine a se stesso. Vorrei poter comprendere meglio i suoi bisogni, essergli più presente. Se fra dieci anni fossi riuscita a realizzare questo progetto, per me avrebbe un valore enorme. Stiamo già cercando di costruire questa possibilità, tutti insieme, come famiglia. Ma sento che rappresenta anche una mia missione personale”.

E dal punto di vista artistico, quale traguardo vorrebbe aver raggiunto?

“Non riesco a separare completamente la dimensione professionale da quella personale, perché non considero ciò che faccio soltanto un lavoro. Alla Maria di fra dieci anni chiederei: ‘Sei riuscita a essere libera? Hai scoperto qualcosa di importante, non soltanto per te, ma anche da condividere con gli altri attraverso la tua arte?’. E soprattutto: ‘Sei riuscita a incontrare davvero le persone e, attraverso quegli incontri, a conoscere meglio anche te stessa?’”.