Maria Shurochkina avvolta dalle fiamme del camino, la campionessa russa è in condizioni disperate

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Maria Shurochkina, stella del nuoto artistico russo e campionessa olimpica, è in condizioni disperate dopo essere stata travolta dalle fiamme del camino della propria abitazione a Mosca. La 31enne, due volte oro alle Olimpiadi, ha riportato ustioni gravissime in seguito a quello che sembrerebbe essere stato un incidente domestico con un camino a bioetanolo. Secondo quanto si apprende, è in pericolo di vita.

Maria Shurochkina ustionata dal camino a bioetanolo

L’incidente è avvenuto nell’attico della campionessa, situato al 17esimo piano di un edificio residenziale di Mosca. Secondo le prime ricostruzioni, Maria Shurochkina stava cercando di ricaricare un caminetto alimentato a bioetanolo quando si è verificata un’improvvisa e violenta fiammata.

A provocare l’incidente sarebbero stati i vapori altamente infiammabili del combustibile, che avrebbero preso fuoco durante l’operazione. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo gli indumenti dell’atleta e avvolgendola in pochi istanti.

Nonostante la gravità della situazione, la 31enne è riuscita ad abbandonare l’appartamento e a raggiungere il vano scala dell’edificio, dove è stata successivamente soccorsa. Al momento dell’intervento dei soccorritori, la 31enne era ancora avvolta dalle fiamme.

Ustioni gravissime, come sta la stella del nuoto artistico

La campionessa ha riportato ustioni estese su numerose parti del corpo, che hanno reso necessario il trasferimento immediato in ospedale. Dopo i primi soccorsi, Maria Shurochkina è stata trasportata all’Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky di Mosca, struttura specializzata nel trattamento di pazienti in condizioni critiche.

Il quadro clinico è apparso estremamente grave. Le ustioni interessano gran parte della superficie corporea, con lesioni a testa, collo, torace, addome, braccia e mani.

I medici temono l’insorgenza di complicazioni particolarmente severe, tra cui lo choc da ustioni, la disidratazione, le infezioni e la necrosi dei tessuti danneggiati. Nell’eventualità di un miglioramento delle condizioni, al momento disperate, il percorso di guarigione si preannuncia estremamente complesso.

Secondo le prospettive riportate, la riabilitazione potrebbe richiedere fino a un anno, durante il quale potrebbero rendersi necessari numerosi interventi chirurgici e delicati innesti cutanei per ricostruire le aree maggiormente compromesse.

Chi è Maria Shurochkina, dai due ori olimpici agli 11 titoli mondiali

Maria Shurochkina, 31 anni, è una delle atlete più titolate del nuoto artistico russo. Nel corso della sua carriera ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche, a Rio de Janeiro 2016 con bandiera russa e a Tokyo 2020 sotto bandiera ROC (Comitato Olimpico Russo, che formalmente non rappresentava la Russia ai Giochi, ndr) e 11 titoli mondiali, affermandosi tra le protagoniste della specialità a livello internazionale.

Un palmarès che testimonia il suo contributo ai successi della scuola russa di nuoto artistico, storicamente tra le più competitive nelle grandi manifestazioni sportive.