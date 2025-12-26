Maria Sole Agnelli morta a 100 anni, addio alla sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Maria Sole Agnelli è morta a 100 anni. Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, è stata sindaca di Campello sul Clitunno per dieci anni e presidente della Fondazione Agnelli fino al 2018. Donna riservata, impegnata nella cultura e appassionata di equitazione, ha legato il suo nome anche a successi olimpici.

Chi era Maria Sole Agnelli

È stata una figura storica della grande famiglia torinese, sorella di Gianni Agnelli, l’Avvocato, e di Susanna Agnelli. All’età di 100 anni si è spenta venerdì 26 dicembre Maria Sole Agnelli.

La sua scomparsa chiude una pagina significativa della nota dinastia industriale italiana, ma anche della vita civile, culturale e sociale del Paese, alla quale ha contribuito in modo silenzioso ma costante.

Maria Sole Agnelli

Nata il 9 agosto 1925 a Villar Perosa, nel Torinese, Maria Sole Agnelli è cresciuta in un contesto familiare di grande influenza, ma ha sempre mantenuto uno stile personale improntato alla discrezione.

A differenza dei fratelli più noti al grande pubblico, ha scelto un profilo meno esposto, dedicandosi a lungo alla gestione di attività culturali, al mondo dell’amministrazione locale e al sostegno di progetti educativi.

L’esperienza da sindaca

Un capitolo centrale della sua vita è stato l’impegno nelle istituzioni locali. Dal 1960 al 1970 Maria Sole Agnelli è stata sindaca di Campello sul Clitunno, piccolo comune umbro che ha amministrato per un intero decennio.

In quegli anni si è distinta per uno stile pragmatico e concreto, concentrato sulla tutela del territorio, sul miglioramento dei servizi essenziali e sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.

L’impegno con la Fondazione Agnelli

Per 14 anni, fino al 2018, Maria Sole Agnelli ha ricoperto la carica di presidente della Fondazione Agnelli, uno degli enti culturali più importanti del Paese nel campo della ricerca, dell’educazione e delle politiche scolastiche.

Durante il suo mandato, la Fondazione ha rafforzato il proprio ruolo di centro di studio indipendente, contribuendo al dibattito pubblico su scuola, università e mobilità sociale.

I matrimoni e i figli

La sua vita privata è stata segnata da due matrimoni. Dal primo, con Ranieri Campello della Spina, sono nati quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri è nato Eduardo.

Chi l’ha conosciuta l’ha descritta come una donna elegante, determinata e dotata di grande equilibrio. Pur appartenendo a una delle famiglie più potenti d’Italia, Maria Sole Agnelli ha sempre evitato l’esposizione mediatica, preferendo un ruolo di supporto e di guida discreta.

Il successo alle Olimpiadi

Accanto alla famiglia, Maria Sole Agnelli ha coltivato per tutta la vita una grande passione per l’equitazione e l’allevamento dei cavalli, un interesse condiviso con altri membri della famiglia.

Proprio in questo ambito ha ottenuto uno dei risultati più noti: alcuni dei cavalli di sua proprietà hanno conquistato successi internazionali, tra cui la medaglia d’argento nell’equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco del 1972, episodio che viene spesso citato come simbolo del suo legame profondo con lo sport e la competizione ad alti livelli.