Maria Spinelli, chi era la 22enne italiana uccisa dagli spari nell'attacco al rave di Aarau in Svizzera

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’attacco a colpi d’arma da fuoco durante il rave techno di Aarau, in Svizzera, ha provocato la morte della 22enne italiana Maria Spinelli, oltre al ferimento di altre cinque persone. La ragazza era originaria di Atri, in provincia di Teramo, in Abruzzo: cordoglio di Meloni e delle istituzioni abruzzesi per la giovane vittima. La polizia cerca ancora l’autore o gli autori, senza escludere la pista terroristica.

Attacco in Svizzera, morta Maria Spinelli

Qualcuno ha fatto fuoco nella notte fra sabato 29 e domenica 30 agosto nel Cantone svizzero di Argovia: li si teneva il festival di musica techno “Aarauer Rave“, storico evento del genere, quest’anno alla settima edizione.

Fra le circa 3500 persone richiamate all’ippodromo di Schachen, a perdere la vita nell’attacco è stata Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La ragazza era residente a Città Sant’Angelo, nel Pescarese, dove vive ancora il padre.

ANSA

Il racconto del vicino di casa

Maria si era trasferita da tempo in Svizzera, dopo aver frequentato l’istituto alberghiero di Silvi. Il suo profilo è stato tracciato da un vicino di casa, ascoltato dal Corriere della Sera, che ha chiesto di rimanere anonimo. La 22enne, di origini rom, avrebbe avuto una storia complessa, segnata da ristrettezze economiche. Sarebbe andata via, quindi, per ricominciare da capo e conquistare la propria indipendenza.

Dal racconto emerge la figura di una giovane che, nonostante le difficoltà affrontate fin da piccola, si distingueva per una straordinaria maturità, una costante positività e una grande determinazione nel cambiare il corso della sua vita. Umile e instancabile lavoratrice, si adattava di buon grado a qualsiasi mansione saltuaria pur di mantenersi.

In particolare, Maria collaborava con una famiglia locale, alla quale si era profondamente legata, diventando una presenza affettuosa e premurosa per i loro figli. Coltivava però il sogno di un lavoro stabile, di una casa propria e di una famiglia che potesse offrirle quella sicurezza e quella serenità tanto desiderate e rincorse.

I messaggi di cordoglio

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in Italia. “Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria di Aarau, in Svizzera” ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Il mio pensiero va anche agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda”.

Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso vicinanza alla famiglia. L’Unità di Crisi della Farnesina segue il caso in coordinamento con l’ambasciata a Berna e il consolato di Basilea.

La dinamica dell’attacco di Aarau

Secondo la ricostruzione della polizia cantonale, i colpi sono partiti intorno alle 2:30, proprio mentre l’evento stava per concludersi. Diversi testimoni hanno raccontato di aver scambiato inizialmente gli spari per fuochi d’artificio.

Un giovane presente, sentito da Reuters, ha riferito che alcune persone si sono rifugiate dietro la consolle del dj. “È semplicemente incredibilmente tragico. Era giovane” ha raccontato, parlando dell’uccisione della 22enne italiana.

Nell’attacco, cinque persone tra i 24 e i 27 anni sono rimaste ferite, tra cui due italiani, dimessi nelle ore successive. Un’altra persona coinvolta versa in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.