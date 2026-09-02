Maria Spinelli morta al rave party in Svizzera, la lettera e il dolore della mamma dopo il riconoscimento

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La madre di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa in Svizzera durante un rave party, è comprensibilmente distrutta. La donna non si dà pace, ma allo stesso tempo continua a chiedere a gran voce che venga fatta totale chiarezza sul caso della morte di sua figlia. “Non tornerò a casa senza mia figlia con me”, ha dichiarato. Ha inoltre scritto una struggente lettera.

Maria Spinelli uccisa al rave party in Svizzera: la madre ha riconosciuto il corpo

Nelle scorse ore, Gulmira Israilova ha fatto ciò che nessuna madre vorrebbe mai fare: riconoscere il cadavere della figlia. La pratica si è svolta all’ospedale di Aarau, in Argovia.

“Non ci sono parole umane per descrivere il dolore di una madre che perde la propria figlia, soprattutto ora, nel momento più bello, luminoso e vibrante della tua vita”, ha dichiarato Gulmira.

ANSA

Chi è il killer

La 22enne è stata uccisa sabato notte, quando un uomo svizzero di 43 anni ha aperto il fuoco sulla folla di un rave, colpendo mortalmente la giovane.

Nonostante le pressioni e le richieste di chiarezza, solamente nelle scorse ore, tramite una conferenza stampa, le forze dell’ordine elvetiche hanno garantito che forniranno tutti i dettagli sul killer che è stato fermato o forse si è costituito 24 ore dopo l’assalto.

Si attende che gli investigatori comunichino il movente dell’attacco. Al momento alcune ricostruzioni di fonti vicine all’indagine riferiscono che il 43enne sia affetto da disturbi psichiatrici a cui non sarebbero seguite le opportune cure.

Resta ancora da chiarire anche se abbia agito da solo oppure con dei complici.

La lettera della madre: “Non ho saputo proteggerti”

La madre di Maria, tramite il suo legale, Bruno Gallo, ha chiesto alle istituzioni italiane di “disporre un volo di Stato per il rientro della salma in Italia: davanti alla morte violenta di una ragazza di 22 anni, lo Stato faccia sentire la propria presenza”.

Gulmira ha inoltre scritto una lunga lettera in ricordo della 22enne.

“Sei stata una figlia immensamente voluta, tanto, tantissimo desiderata – si legge in un passaggio – Non dimenticherò mai la prima volta che ti ho presa in braccio: eri così piccola, eppure avevi due occhi grandi come due lampade, capaci di illuminare tutto il mio mondo fin dal primo istante. Quegli stessi occhi che ho cercato di ritrovare oggi, in quel silenzio così ingiusto”.

È uno dei passaggi della straziante lettera che la madre di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant’Angelo morta in seguito a un assalto con armi da fuoco al rave party di Aarau, ha scritto dopo le procedure di riconoscimento della figlia.

“Ti scrivo queste parole con il cuore a pezzi – ha aggiunto – un cuore di madre che si è spezzato per sempre quando la terra mi è crollata sotto i piedi. Non ci sono parole umane per descrivere il dolore di una madre che perde la propria figlia, soprattutto ora, nel momento più bello, luminoso e vibrante della tua vita. Sono appena uscita da quella stanza, sono reduce dal momento più devastante: guardarti per l’ultima volta, fare quel doloroso riconoscimento. Eri bella. Fredda, ma sempre immensamente bella, proprio come ti ho sempre vista”.

“I miei ricordi più dolci e strazianti – ha continuato la madre – sono stampati proprio nei nostri ultimi giorni insieme, seppur a distanza. Ho ancora davanti agli occhi i tuoi messaggi, le foto che mi mandavi, il suono della tua voce e il tuo sorriso radioso durante le nostre videochiamate. Mi dicevi che eri finalmente felice, che ti sentivi realizzata, che eri letteralmente rinata. Sprizzavi gioia da tutti i pori, eri un vulcano di vita”.

Gulmira ha inoltre raccontato di aver avvertito un “presentimento“, perché “le mamme queste cose le sentono e avvertono il pericolo anche quando è nascosto dietro la luce più accecante”. E ancora: “Oggi mi consuma un rimpianto immenso. Mi dispiace così tanto, figlia mia, non averti espresso apertamente tutta la mia contentezza. Ti chiedo scusa con le lacrime agli occhi. Solo ora capisco quanto fossi bloccata da quella paura profonda. Una madre dovrebbe solo gioire, ballare e fare festa quando sente la propria figlia scoppiare di vita così come facevi tu”.

“Ti prego, amore mio – ha concluso – accetta le scuse di una madre che non è riuscita a proteggerti dalle insidie e dalle ingiustizie di questo mondo e dalle troppe cattiverie che hai incontrato sul tuo cammino. Ti porto dentro di me, ad ogni battito, con la tua bellezza impressa per sempre nella mia mente”.