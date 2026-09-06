Maria Spinelli uccisa in Svizzera, i funerali a Città Sant'Angelo tra musica techno, cavalli e palloncini

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si sono celebrati domenica 6 settembre i funerali di Maria Spinelli, nella Collegiata di San Michele Arcangelo, a Città Sant’Angelo, comune in provincia di Pescara. La 22enne è stata uccisa una settimana fa durante un rave party ad Aarau, in Svizzera. Un uomo ha sparato sulla folla e l’ha colpita mortalmente. Le esequie funebri si sono svolte tra musica techno e palloncini bianchi.

Maria Spinelli: i funerali a Città Sant’Angelo tra musica techno e cavalli

La bara, ricoperta di petali di fiori bianchi, è entrata in chiesa tra gli applausi dei familiari e degli amici. Questi ultimi hanno indossato una t-shirt con la sua foto scattata all’aeroporto al momento dell’arrivo in Svizzera. A partecipare ai funerali sono state circa cinquecento persone, come riporta l’AGI.

Conclusa la cerimonia in chiesa, il feretro è stato accompagnato da musica techno a tutto volume, da fumogeni e palloncini bianchi lanciati in cielo.

ANSA

La bara è infine stata posta su una carrozza trainata da sei cavalli. E mentre lasciava l’edificio ecclesiastico, percorrendo il corso della città, la folla ha battuto ritmicamente le mani a tempo di musica.

Il sindaco: “Giorno tristissimo”

Ai funerali ha anche partecipato il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti.

“Quello di oggi – ha dichiarato il primo cittadino – è il giorno in cui riaccogliamo Maria tra le nostre braccia e nella nostra comunità. In questo giorno tristissimo diamo il commiato a questa ragazza a cui è stata strappata la vita a soli 22 anni”.

L’omelia: “Maria vittima di un uso della libertà sbagliata”

“Maria è stata vittima di un uso della libertà sbagliata, di una libertà intesa come fare quello che ci pare, non curanti delle conseguenze che tali azioni hanno sull’altro”. Sono le parole di don Lorenzo Di Domenico scandite nell’omelia, come riferito dall’agenzia Agi.

Il don ha sottolineato che Maria ha vissuto nella giusta libertà “che ci è stata data per aiutare e sollevare gli altri nelle difficoltà”.

E ancora: “Maria, anche se non è fisicamente con noi, lascia un modo di vivere la libertà, un modo di vivere la vita che deve contagiare. Lo spirito che abbiamo conosciuto in Maria ci viene restituito affinché possiamo continuare la vita con lo stesso suo coraggio, quel coraggio di usare la libertà per costruirsi un futuro”.

“Chiediamo allora al Signore di continuare il cammino della nostra vita guardando a Maria affinché possiamo continuare a vivere la vita con lo stesso coraggio, con lo stesso desiderio di usare la libertà per costruirci un futuro per il bene delle persone che ci mette accanto”, ha concluso il don.

Svizzera, arrestato l’autore dell’agguato al rave party

L’uomo che ha ucciso Maria Spinelli è un cittadino svizzero di 43 anni. Durante l’agguato al rave, ha sparato 40 colpi sulla folla ed ha agito da solo, senza complici.

L’uomo ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto colpendo “a caso”, ha spiegato in conferenza stampa il responsabile delle indagini, Matthias Schildknecht.

Christoph Ruedi, procuratore capo della Procura di Lenzburg-Aarau, ha confermato che “non vi è alcuna prova che l’imputato avesse complici o cospiratori”.

Nell’attacco ha perso la vita la 22enne italiana. Nella conferenza stampa è inoltre stato riferito che l’aggressore da tempo soffriva di problemi di salute mentale.