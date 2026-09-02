Maria Spinelli uccisa nella sparatoria al rave in Svizzera, killer ha agito da solo e "a caso": le ultime

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il cittadino svizzero di 43 anni che ha sparato 40 colpi contro il rave party di Aarau ha agito da solo. L’uomo ha sparato con un fucile d’assalto colpendo “a caso”, ha spiegato in conferenza stampa il responsabile delle indagini, Matthias Schildknecht. Nell’attacco ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli. Dalla conferenza emergono nuovi dettagli, tra cui il fatto che l’uomo ha dichiarato di soffrire da tempo di problemi di salute mentale.

Il killer svizzero ha agito da solo

Durante la conferenza stampa, Matthias Schildknecht ha aggiornato sull’andamento delle indagini sul 43enne svizzero che ha attaccato tra sabato e domenica il rave party di Aarau. Secondo Schildknecht, l’uomo avrebbe agito da solo “sparando a caso” 40 colpi con un fucile d’assalto.

L’autore del reato si sarebbe recato in auto al parcheggio situato vicino all’ippodromo di Aarau per poi dirigersi al rave. Ha sparato più di 40 colpi con un fucile d’assalto, aprendo il fuoco indiscriminatamente sulla folla. Secondo le informazioni in possesso della polizia, l’uomo ha agito da solo.

ANSA

Christoph Ruedi, procuratore capo della Procura di Lenzburg-Aarau, ha confermato che “non vi è alcuna prova che l’imputato avesse complici o cospiratori”.

I problemi di salute

Il 43enne, cittadino svizzero, è stato arrestato nel Canton Giura dopo essersi costituito alla polizia cantonale locale. Nelle sue primissime dichiarazioni ha fatto sapere di soffrire di problemi di salute mentale da tempo.

Sappiamo che l’uomo ha confessato e che non era noto alle forze dell’ordine. Risiedeva proprio nel Canton Giura e avrebbe inoltre lasciato l’esercito nel 2013.

Nella sua auto sono state sequestrate tre armi da fuoco: una pistola e due fucili d’assalto AK-74. Uno di questi ultimi dovrebbe essere proprio l’arma utilizzata per sparare contro la folla e che ha colpito a morte la 22enne italiana Maria Spinelli. Altre cinque persone sono ricoverate in ospedale.

Cosa ha detto la famiglia di Spinelli

La famiglia della giovane vittima dell’assalitore ha risposto alla conferenza stampa. “Maria è stata uccisa a soli 22 anni e le circostanze del delitto non sono ancora state pienamente chiarite”, dichiara.

Secondo i parenti della 22enne, le informazioni emerse fino a questo momento non permettono di ritenere conclusa la ricostruzione dei fatti.

“L’ipotesi di un gesto riconducibile a una presunta follia omicida non può esaurire ogni interrogativo né sostituire un accertamento puntuale”, ha detto l’avvocato Bruno Gallo per conto del padre di Maria. I familiari chiedono inoltre che l’Italia non lasci sola Maria nel suo ultimo viaggio e che si proceda con un volo di Stato.