Maria Vera Ratti, intervista alla Roberta Valente della serie di Rai 1: “Mi riscopro a ogni progetto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che raccontano il proprio lavoro come una scalata, una corsa, una serie di traguardi da raggiungere. Maria Vera Ratti, invece, lo racconta come una lunga ricerca di equilibrio. Equilibrio tra ambizione e ossessione, tra il desiderio di essere vista e la paura di non essere abbastanza, tra il bisogno di appartenere a un mondo e il timore di perdersi dentro quel mondo. Nelle sue parole in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie non c’è mai compiacimento. Non c’è la volontà di costruire un personaggio di sé. C’è piuttosto il tentativo continuo di capire chi si è davvero quando si spengono le luci del set, quando il telefono smette di squillare, quando restano soltanto il silenzio, le domande e il soffitto da fissare. Perché dietro il lavoro dell’attrice, dietro i personaggi, il successo, le serie tv e i riconoscimenti, c’è una donna che racconta con sorprendente sincerità i momenti di vuoto, la paura di non essere all’altezza, la fatica di sentirsi ferma mentre il resto del mondo continua a muoversi. Maria Vera Ratti, ogni domenica sera su Rai 1 nella serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento, parla del successo senza idealizzarlo. Non lo associa alla fama, ai numeri, alla popolarità o al riconoscimento pubblico. Per lei il successo coincide con qualcosa di molto più fragile e difficile da raggiungere: sentirsi finalmente allineata con ciò che è, con il lavoro che fa, con il modo in cui viene percepita dagli altri. Sentirsi riconosciuta senza essere sopravvalutata, ma neppure sottovalutata. È una definizione che racconta molto del suo sguardo sulle cose: severo, lucido, mai superficiale. Nel corso della conversazione emergono gli anni della formazione, l’ingresso al Centro Sperimentale dopo un percorso di studi che l’aveva condotta lontana, il rapporto con Napoli, l’importanza della terapia, il peso dell’estetica in un mestiere che spesso trasforma il corpo e il volto in strumenti di giudizio. Emergono anche i periodi di fermo, quelli in cui si resta a casa a chiedersi se si appartenga davvero al mondo che si è scelto. Anni in cui, racconta, è rimasta a lungo sul divano a fissare il soffitto, paralizzata dalla sensazione di aver perso improvvisamente il proprio posto. Ed è forse questa la parte più potente del suo racconto: il modo in cui riesce a nominare il dolore senza trasformarlo in vittimismo. Maria Vera Ratti non cerca mai di apparire invincibile. Anzi, sembra avere capito che la vera forza sta proprio nella possibilità di riconoscere le proprie fragilità, di attraversarle e di non farsene travolgere. Parla della recitazione come di qualcosa di sacro, di un gesto che le permette di avvicinarsi alla verità delle situazioni e delle persone. Ma racconta anche quanto questo mestiere possa essere pericoloso, perché porta continuamente a confondere il lavoro con il proprio valore, il talento con l’identità, il giudizio degli altri con l’immagine che si ha di sé. Per questo considera fondamentale la terapia. Per questo sente il bisogno di tenersi ancorata a qualcosa che esista anche fuori dal set: gli affetti, le amicizie, l’amore, la vita privata costruita lentamente negli anni. Alla fine, il ritratto che emerge è quello di un’attrice che ha imparato a convivere con i propri vuoti senza farsene schiacciare. Una donna che ha capito che il talento da solo non basta, che il successo non coincide necessariamente con la fama e che la parte più difficile non è arrivare, ma continuare a riconoscersi lungo la strada.

Come ha reagito lunedì mattina quando ha visto che Roberta Valente ha ottenuto il 21,60% di share? È un dato insolito per una serie nuova. Solitamente è un risultato che raggiunge un prodotto già consolidato.

“È stata una sorpresa un po’ per tutti. Già domenica sera, avevo sensazioni positive, perché vedevo molta attività online. Ricevevo numerosi messaggi, notifiche e commenti da persone che non conoscevo sotto le mie foto: si percepiva, dunque, grande interesse. Tendo a non leggere troppo, però il telefono stava letteralmente esplodendo e questo è sempre un segnale incoraggiante. Ho cercato comunque di non crearmi troppe aspettative: è un po’ come quando si mette a bollire l’acqua e sembra non bollire mai perché la si osserva continuamente. Per questo ho provato a non concentrarmi troppo sull’attesa: ho preferito godermi la visione della serie e basta. Quando il giorno dopo ho saputo il risultato, ne sono stata molto felice”.

Secondo lei quali elementi sono piaciuti così tanto di Roberta Valente?

“Fa parte di quei racconti con protagoniste femminili lontane dai cliché, sempre più presenti, e credo che questo possa aver rappresentato un motivo di interesse. Sicuramente anche la cornice di Sorrento ha il suo fascino. Per il resto non saprei. Spero che la serie sia riuscita a coinvolgere il pubblico. Avevo comunque una sensazione positiva sin dall’inizio: sapevo che tornare in televisione, dopo Il commissario Ricciardi, con una serie con una protagonista femminile forte, ambientata in una località meravigliosa come Sorrento e con colleghi giovani, più o meno tutti coetanei, potesse risultare quantomeno stimolante. Eravamo tutti, in qualche modo, una scommessa”.

Per Maria Vera Ratti, chi è Roberta?

“Roberta è una persona che mette tutta se stessa nel tentativo di trovare un modo di vivere che la faccia sentire al sicuro. Va in ansia se anche solo una virgola prende una direzione diversa da quella che si aspetta. Le sue strategie di sopravvivenza non sempre la aiutano. Forse non se ne rende conto perché, essendo molto determinata, riesce comunque a ottenere determinati risultati e quindi pensa che, in fondo, la sua vita funzioni così. In questo racconto, però, deve imparare ad aprirsi alla vita. Conosco persone simili a Roberta e, quindi, è stato un grande regalo poter raccontare una figura umana che forse non viene rappresentata spesso come protagonista. Di solito il protagonista è un eroe animato da buoni sentimenti. Roberta, invece, è un po’ un caso umano. È stato stimolante raccontare una tipologia di persone che, in realtà, vedo spesso attorno a me. Ne conosco, ne incontro, ne osservo. Mi piace molto prendere spunto dalla vita reale”.

Pensa che ci sia un po’ di Roberta in lei?

“Sì, ovviamente, perché sono il tramite e quindi la filtro attraverso di me. È una persona estremamente metodica e ordinata. Sicuramente anch’io, come tutti, a volte resto a guardare l’acqua che bolle di cui parlavo prima: mi fisso su un’idea e ci rimango aggrappata. Però ho imparato che non funziona. Ogni tanto ci ricado, ma ho capito che il perfezionismo non mi aiuta. Quando rimango scottata, tendenzialmente so che è anche un po’ colpa mia. Tendo ad affrontare l’errore e a viverlo come una risorsa, o comunque a considerare una deviazione dal programma come un elemento utile. Roberta, invece, molto meno”.

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Gli errori sono frutto della ricerca di sé e del proprio posto nel mondo.

“Certo. Anche perché l’onda dell’imprevisto va cavalcata: il segreto della vita sta lì. Ovviamente è molto difficile farlo, perché siamo esseri umani e abbiamo un ego fragile. Roberta fa molta fatica, non per una questione di ego, ma perché ha un grande bisogno di sicurezze”.

Guardando al suo percorso di vita, sembra che lei abbia seguito un cammino molto preciso prima di stravolgerlo. Perché ha scelto la recitazione? Epifania o lenta presa di consapevolezza?

“È stata un’epifania, sì. Prima non avevo una direzione. Quando ho scoperto quale fosse la mia passione, finalmente la mia vita ha preso forma. Fino ai 21 o 22 anni ero ancora alla ricerca di una strada. Non sapevo bene quale fosse il mio futuro. La prima caratteristica che ho scoperto di avere è stata la capacità di calarmi nella verità delle situazioni. Ovviamente non sempre ci riesco, ma quando sono ispirata, quando vivo uno stato di grazia, quando lavoro bene e un personaggio mi coinvolge, riesco a sciogliermi nella verità di quello che faccio. Ho capito che era questo ciò che volevo inseguire per tutta la vita. C’è qualcosa di sacro e di molto serio in quel gesto e voglio dedicare tutta la mia esistenza a perfezionarlo”.

Quando ha capito si è detta di essere un’attrice? Quando non ha più pensato “aspiro a esserlo”, ma “lo sono”?

“La prima percezione è arrivata forse quando sono stata ammessa al Centro Sperimentale di Cinematografia. Lì sentivo sicuramente di essere sulla strada giusta. Poi, forse, quando ho girato un lungometraggio in Estonia. Era un film da protagonista e non avevo mai avuto un ruolo così importante. Mi sentivo un tutt’uno con la troupe, eravamo quasi un corpo unico. La troupe parlava un’altra lingua, in un Paese dove non ero mai stata, ma a un certo punto ho percepito che ci muovevamo all’unisono e mi sono sentita nel posto giusto. Ricordo che, quando abbiamo concluso le riprese, dopo tre mesi di lavorazione, alle tre di notte, con venti gradi sotto zero e la neve, ci siamo fermati in autostrada e abbiamo improvvisato una specie di festa sul ciglio della strada, bevendo e saltando. Eravamo tutti euforici, perché erano stati mesi di lavoro intensissimi, durante i quali passavamo anche sedici ore al giorno sul set. In quel momento mi sono sentita parte di quel mondo, un’attrice”.

È bellissima questa idea del sentirsi parte di un mondo. Dall’esterno tutti pensano che la consapevolezza arrivi con il successo o con le affermazioni personali. Invece arriva dai dettagli.

“Arriva quando si sente di aver fatto un lavoro al meglio delle proprie possibilità in quel momento. Allora ci si sente nel posto giusto”.

Nel suo percorso che peso ha avuto l’ambizione?

“Quando ero più giovane contava moltissimo, perché chiaramente non avevo ancora fatto nulla e quindi avevo solo quella. Poi, crescendo, si è un po’ affievolita, nel senso che si va avanti e si pensa, in un certo senso, di essersi conquistati alcune posizioni. In realtà non è vero, è solo l’ego che parla e quindi va sempre rieducato. Per me il modo migliore per farlo, e per rimettere in equilibrio l’ambizione, è la preparazione al lavoro. Tenermi allenata, fare workshop, dedicarmi a qualcosa che mi ricordi perché ho questa passione. A volte il lavoro gratifica, ma in alcuni progetti non si ha neanche il tempo di fermarsi. Sono meccanismi molto rapidi. Quando invece si è lì a cercare, senza dover necessariamente confezionare un risultato, si torna al senso profondo di tutto. Si riaccende un’ambizione sana, non superficiale né legata all’apparenza”.

Ha mai temuto o sperato che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“Non l’ho sperato, l’ho temuto. Quando l’ambizione si deteriora e perde la sua spinta creativa e trasformativa, per me diventa paralizzante. Questo è un lavoro che comporta una grande incertezza. Bisogna avere spalle molto larghe per sostenere gli alti e bassi, l’imprevedibilità e l’instabilità. Nei momenti di pausa, la mente comincia a muoversi in direzioni poco utili e allora si rischia di diventare ossessionati. Perché poi è tutto collegato: la persona, il talento. Tutto si mescola. Può significare tutto e niente, perché quello che facciamo è abbastanza intangibile. Per questo ho lavorato duramente affinché l’ambizione restasse sana e non si trasformasse in ossessione. Ma non è facile”.

Non sempre il lavoro corrisponde ai propri sogni o alle proprie aspirazioni. Come ha vissuto i periodi di fermo? Come si è tenuta occupata concretamente? Come ha continuato a esercitare la recitazione pur non lavorando in quel momento?

“Non sono stata particolarmente brava, lo ammetto. Al Centro Sperimentale ci si sveglia la mattina e si resta dentro fino alle sette di sera. Si torna a casa alle otto e si ha la mente completamente assorbita dal tentativo di diventare l’attore migliore possibile. Poi, mentre frequentavo ancora il CSC, ho cominciato a lavorare e ho avuto una certa continuità, soprattutto da quando l’ho lasciato nel 2020. Ma ci sono stati anche anni più fermi, in cui ho lavorato poco, e per me è stato uno shock. Non avevo più la scuola e, in più, ero andata a vivere da sola per la prima volta. Avevo sempre vissuto con molte coinquiline. Da un lato desideravo avere i miei spazi, ma in realtà ero felice quando avevo persone in casa. Mi faceva piacere avere le mie amiche intorno. Quasi tutte erano colleghe. È stato molto spaesante e mi ha portato una grande solitudine. La stessa che percepivo a livello lavorativo. Quando si è sul set, si è circondati da colleghi. Anche se hanno età diverse, c’è qualcosa che unisce tutti: il progetto che si sta realizzando. È come avere degli amici durante il giorno. Si ride, si riflette insieme, si lavora insieme. Quel periodo di fermo, per me, è stato un momento di grande vuoto. Sono stata fortunata, perché è stato comunque un fermo relativo: c’erano seconde stagioni, Ricciardi e altri progetti ad attendermi. Però per molto tempo sono rimasta sul divano a fissare il soffitto ed è stato paralizzante. Ero anche più giovane e non sapevo bene come gestire quella situazione. Col senno di poi, direi per fortuna che mi è successo, perché credo che in quel momento sia maturata molto come artista”.

Come?

“Mi sono trovata da sola in una stanza e ho attraversato una gamma di sentimenti che non avevo mai provato da ragazza. È in quel periodo che sono diventata adulta. La mia maturazione umana, secondo me, ha dato poi un sapore diverso al mio lavoro. Non riuscivo neanche a mantenermi allenata. Facevo fatica. Cominciavo e poi mi fermavo. Quando finalmente ho ripreso un po’ in mano la situazione, mi sono iscritta a un corso molto interessante, particolare e gratuito. Un regista teatrale aveva scelto un gruppo di persone e lavorava con loro gratuitamente una volta al mese. Lì è come se tutto fosse tornato a circolare e poi la mia vita ha preso una forma diversa. Ho attraversato anni di fermo che, dal punto di vista artistico, mi hanno messo un po’ in crisi”.

Colpisce molto la sua sincerità, perché spesso si raccontano solo i momenti belli di questo mestiere e non le difficoltà reali.

“Sono molto fiera di quel periodo, perché mi ha riconfermato la mia passione. È stata un’esperienza che mi ha fatto soffrire molto, perché non capivo come mai avessi avuto tutta quella continuità, magari anche in progetti non particolarmente fortunati. Quel film in Estonia, per esempio, non è neanche uscito in Italia. Però mi sentivo al centro delle produzioni e, avendo sempre avuto ruoli importanti, mi sentivo in movimento. Sentivo di essere in grado di sostenere il lavoro. Poi, a un certo punto, mi sono svegliata e mi sono resa conto che nulla va dato per scontato. Che sono comunque una privilegiata. La percentuale di persone che riescono a vivere di questo lavoro è davvero molto bassa. Quindi ho dovuto rimettermi in discussione come persona e, di conseguenza, come artista. È stato molto importante per me. È un passaggio doloroso, ma porto quelle cicatrici a testa alta”.

In quel periodo, osservando gli altri, è scattato in lei quel meccanismo che porta a chiedersi: perché a loro sì e a me no?

“Non facevo un paragone diretto, però mi sono posta molte domande su me stessa: se potessi davvero appartenere a questo mondo, se fossi abbastanza capace, se avessi l’estetica giusta, il talento giusto. E poi, chiaramente, da donna ho sempre voluto vivere questo lavoro in maniera liberatoria. Mi sento fuori posto se il personaggio non è definito, ma se non è gradevole o canonico non è mai stato un problema per me. Mi sento a disagio se i reparti non hanno un’idea chiara o se non c’è stata una vera sintonia nella costruzione del personaggio. Ma, se risulto più bella o più brutta, non mi è mai importato. Ho iniziato invece a farmi domande più superficiali rispetto al mio approccio al lavoro, ma sono interrogativi sbagliati: sono aspetti che possono significare tutto oppure niente. Sì, mi sono fatta qualche paranoia”.

Nell’ottica comune, il successo per lei arriva con Il commissario Ricciardi. Per lei, che cos’è il successo?

“Penso che sia il momento in cui ci si sente davvero allineati con l’artista che si è e il mondo esterno risponde. È quando si viene riconosciuti per ciò che si è, senza essere né sopravvalutati né sottovalutati. Perché, se si è sopravvalutati, il successo può avere conseguenze poco sane e generare grandi distorsioni. Se invece si è sottovalutati, nasce la frustrazione. Quando si riesce ad avere un riconoscimento per il lavoro svolto, secondo me, quello è il punto. Però non credo di esserci ancora arrivata del tutto, forse perché anche il mio potenziale artistico è ancora in evoluzione. Mi riscopro come artista a ogni progetto. Ogni volta penso di dover imparare tutto da capo, ogni volta scopro nuovi limiti e nuovi punti di forza. Sono ancora alla scoperta di me stessa come artista. Ma forse sarà così per tutta la vita”.

Quanto conta l’aspetto estetico? Che rapporto ha con la propria immagine?

“Credo che l’aspetto estetico conti, ma non nel senso in cui lo immagina chi non fa questo lavoro. Ci sono caratteristiche che sicuramente offrono qualche possibilità in più. Alcune persone le possiedono in modo molto evidente e diventano quasi un elemento importante quanto il talento. Se si prende particolarmente bene la luce, e non sono una di queste persone, si ha una marcia in più. Se si ha un volto che valorizza magicamente la luce, capita, soprattutto all’inizio della carriera, che a volte basti quello. Poi ovviamente, per sostenere un percorso nel tempo, serve anche altro. Può essere sicuramente un vantaggio importante, che apre porte che magari a persone di enorme talento vengono aperte molto più tardi oppure non vengono aperte affatto. In generale, però, credo che il talento, la curiosità e la professionalità aiutino a costruire una carriera duratura. Sull’aspetto fisico non saprei: ci sarà sicuramente chi ha costruito una carriera su quello, ma non sarei in grado di farlo. Non è una strada che ho mai cercato e non credo che mi renderebbe felice”.

Quando ha iniziato, con quale spirito guardava a questo lavoro e alla vita? Che cosa crede di aver sottovalutato?

“Ero abbastanza ottimista, perché ero entrata al primo colpo e non avevo mai studiato recitazione. Poi ero giovane e, quando si è giovani, la vita non ha ancora mostrato davvero gli alti e bassi. Sentivo che tutto fosse possibile e probabilmente quella è stata la mia forza. Ero molto fiduciosa e sentivo che qualcosa sarebbe arrivato. Poi però questo lavoro è difficile, credo lo sia per tutti. Magari per qualcuno un po’ meno, ma tende a esserlo. Dopo dieci anni, chiaramente, ho anche un’idea più chiara dell’industria”.

Ha mai sentito che questa professione entrasse in conflitto con la sua vita privata?

“No, in realtà no, perché non ho mai avuto davvero una vita privata. A parte grandi amicizie che, anzi, sono state arricchite da questo lavoro. Il Centro Sperimentale mi ha regalato amiche, amici e compagni di vita. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, ho iniziato ad avere una vera vita privata a 29 o 30 anni. Prima non esisteva, oppure occupava uno spazio molto ridotto nella mia vita”.

Come ha reagito la sua famiglia alla scelta di fare questo mestiere?

“Come si può intuire, i miei non erano felici. Poi, quando sono entrata al Centro Sperimentale, si sono arresi all’idea. Hanno pensato che, se ero riuscita a entrare lì, forse era davvero la mia strada. Ricordo anche che arrivai in finale per un film di un regista importante. Non avevo neanche un’agenzia. Il casting arrivò al Centro, feci un provino e arrivai praticamente all’ultima selezione. Fu un’esperienza un po’ traumatica, perché scoprii soltanto dopo molti mesi che non era andata. Avevo fatto tantissimi provini ed era la prima volta che affrontavo tutta quella trafila di callback. Mio padre mi disse che, anche se non era andata bene, ero nel posto giusto: era il mio primo provino ed ero arrivata fino in fondo per quel progetto. Aggiunse anche che erano stati loro a sbagliare a non crederci abbastanza”.

Lei è cresciuta a Napoli: che rapporto ha oggi con la sua città?

“A Napoli sto molto bene quando ci torno. Mi piace molto lavorarci e mi emoziona quando il treno mi riporta lì. È una città in cui mi sento bene, anche perché lì ci sono le mie amiche più care. Non so se tornerò a viverci, onestamente, però c’è un legame fortissimo”.

Che cosa significa per lei una parola come “cazzimma”?

“(ride, ndr) La parola ‘cazzimma’ ha diversi significati, dipende da come la si usa. Se si dice “che cazzimma”, può voler dire “che cattiveria”, una specie di dispetto quasi meritato. In generale, però, la parola da sola indica una sorta di verve, di combattività, di forza. Una forza che rende guerrieri e resilienti”.

Lei ne ha avuta?

“Credo di sì”.

Quali sono allora a oggi le sue paure?

“Ne ho tantissime. Però sto cercando di concentrarmi sugli aspetti positivi. Ho visto una serie, Dark Matter, che parla di uno scienziato che si ritrova in una specie di corridoio pieno di porte e, in base al suo stato emotivo, apre quella che teme, sente e si aspetta di più. Poi ho letto online che un fisico quantistico russo sostiene che la realtà è fatta di linee parallele, come se fossero possibilità, e che ognuno finisca per agganciarsi a quella che ritiene più plausibile. Forse non lo sto spiegando in modo chiarissimo, ma il senso è questo. Perciò non voglio pensare in negativo. Non voglio alimentare l’ansia, perché voglio agganciarmi soltanto alla linea positiva. È un’idea che trovo interessante e forse anche vera. La mia analista dice che, tendenzialmente, funziona così e parla spesso delle profezie che si autoavverano”.

La recitazione è stata terapeutica per lei?

“No, per niente. Però la recitazione mi ha fatto scoprire la terapia, perché non avevo mai intrapreso un percorso del genere, anche se ci avevo pensato. Facendo questo lavoro ci si ritrova a dover sciogliere molti nodi interiori e si cerca di essere il più trasparenti possibile. Per diventare un’attrice migliore mi sono avvicinata alla terapia e mi è servita moltissimo. Oggi ho una vita anche grazie a questo, perché non vivo più completamente concentrata sul lavoro. Secondo me, la terapia è fondamentale per chi fa l’attore. Anche la persona più forte, se deve confrontarsi costantemente con il fatto di essere al centro di un set, vive una realtà stranissima. Se hai bisogno di un caffè, c’è chi si mobilita immediatamente. Se hai bisogno di qualcosa, ci sono persone che si preoccupano continuamente di sapere dove sei e come stai. Sembra davvero un Truman Show, in cui si è al centro dell’universo. Poi, improvvisamente, si diventa invisibili. Non si esiste più per nessuno e bisogna fare i conti con il rifiuto. Per fare un lavoro del genere senza diventare egomaniaci, depressi o persone che vedono tutto in modo più cupo di quanto sia nella realtà, c’è bisogno di qualcuno che accompagni, almeno all’inizio”.

Se le togliessero la recitazione, che cosa resterebbe di lei?

“Oggi rimarrebbero affetti molto solidi e radicati. Qualche anno fa non sarebbe rimasto nulla, infatti sono stata un anno sul divano. Oggi, invece, restano legami importanti. Certo, rimane anche il desiderio di conoscere me stessa attraverso il lavoro. Cresco e torno bambina allo stesso tempo. È la mia passione, quindi se mi togliessero quella mi toglierebbero il modo di esprimermi, di scavare dentro me stessa e nella vita, di celebrarla, che è ciò che mi piace fare. Sarebbe un inferno. Però mi restano affetti importanti, costruiti e solidi”.

Se la sua stanza da letto raccontasse qualcosa di lei, che cosa direbbe?

“Avevo una casa e una camera che erano soltanto mie. Adesso la condivido, quindi non racconta solo di me: racconta una vita che si è intrecciata con un’altra. Il mio lato del comodino viene soprannominato dal mio compagno ‘l’angolo del barbone’ e ogni giorno ricevo minacce di sgombero. Questo ‘angolo del barbone’ è un insieme di libri, elastici, fogli, bottiglie d’acqua. Una sola bottiglia, giuro, però è tutto pulito. Ci sono tantissimi oggetti: un daruma che mi hanno regalato, collanine e una pila di libri che adesso ho messo in ordine. Prima erano sistemati in modo davvero piuttosto disordinato”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“Essere tenera con me stessa è difficile. Però glielo dico, ce n’è stato uno recente, anche se è un po’ imbarazzante: ho comprato una borsa dell’acqua calda a forma di coniglio. Sembra quasi un pupazzo, quindi forse può far sorridere”.

Il Corriere ha pubblicato di recente un articolo che criticava l’uso della parola “notaio” non declinata al femminile nel titolo della serie. Che ne pensa?

“Credo che la lingua sia molto importante e che sia giusto declinare determinate parole al femminile, dal momento che grammaticalmente è corretto. Detto questo, penso anche che la lingua abbia conseguenze molto forti sul modo in cui percepiamo e guardiamo il mondo, anche a livello emotivo. Bisogna quindi tenere conto dell’effetto che produce. Sono bilingue. In America e in Inghilterra esiste un dibattito molto simile, ma rovesciato. Definirsi ‘attrice’ sembra quasi riduttivo nei confronti delle donne. Tant’è vero che preferisco definirmi ‘attore’, usando una forma neutra, perché la declinazione al femminile può sembrare una forzatura che toglie prestigio. In quel contesto, la forma neutra appare più dignitosa. Avendo imparato quasi contemporaneamente l’inglese e l’italiano, e avendo trascorso gran parte della mia vita a ragionare in inglese, quando ho conosciuto questa impostazione mi ha subito convinta e ho voluto essere definita in maniera neutra. In italiano, invece, all’inizio parole come ‘notaia’ o ‘avvocata’ mi sembravano emotivamente una storpiatura, quasi un tentativo forzato di includere qualcuno. Poi ho approfondito un po’ l’argomento e oggi che questo uso è più diffuso non mi dà più fastidio, anzi mi sembra normale. Però ci sono voluti anni. In generale, rispetto molto gli accademici e le accademiche che hanno lavorato su questi temi e che hanno elaborato posizioni poi diventate condivise. Non ho competenze specifiche: se qualcuno di più preparato volesse farmi cambiare idea, ne sarei felice. Credo però in una democrazia linguistica, non in una dittatura linguistica. Se alcune persone fanno fatica, anche emotivamente, a cambiare un titolo che è sempre stato usato in un certo modo, non bisogna aggredirle. Con la saccenza, con questo desiderio collettivo di indignarsi, arrabbiarsi, aggredire e dimostrarsi più eruditi, più giusti o più woke degli altri, non si convince nessuno. È importante spiegare perché si dica ‘notaia’ e non ‘notaio’, così almeno si apre una riflessione. Chi conosce meno l’argomento, e mi ci metto anch’io, può entrare in un dibattito pacifico. Solo gli stupidi non cambiano idea, ma anche chi viene aggredito difficilmente la cambia. Quindi, niente saccenza pseudo-femminista, perché quella si chiama arroganza, non conoscenza, e neppure femminismo”.

Pensa che spesso, su questi temi, il tono del dibattito finisca per diventare troppo aggressivo?

“Tutto può avere senso, se ci si abitua a sentirlo. Però certi discorsi vanno affrontati con toni diversi. Credo che la cultura woke porti avanti temi molto importanti e necessari. Non penso affatto che sia un insieme di estremismi o di assurdità. Ho studiato studi postcoloniali all’università, quindi la mia visione del mondo è influenzata anche da quel tipo di impostazione. Però credo che si debba avere rispetto per chi magari non conosce ancora certi argomenti, perché l’ignoranza non è sempre qualcosa da condannare. A volte significa semplicemente non sapere ancora qualcosa e avere l’opportunità di impararla. Per questo sostengo che certi temi vanno spiegati con calma, senza la necessità costante di innervosirsi. Altrimenti sembra soltanto un modo per sentirsi migliori degli altri perché si sa qualcosa che loro non sanno. Bisogna restare calmi e parlarne. Magari mi sbaglio, e va benissimo così. Si possono esprimere anche le ragioni per cui alcune persone la pensano in un certo modo. Poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. La dittatura linguistica, però, non ha mai fatto cambiare idea a nessuno. Ed è curioso che in Inghilterra e in America i presupposti siano gli stessi, ma rovesciati: lì la forma neutra attribuisce a tutti lo stesso prestigio e non viene percepita come peggiorativa”.