Mariah Carey alla Cerimonia delle Olimpiadi 2026, con All I Want for Christmas is You incassa 3 milioni l'anno
Mariah Carey è il primo ospite internazionale della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi 2026: quanto guadagna con All I Want for Christmas is You
Mariah Carey prenderà parte alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Ad annunciare il primo grande ospite internazionale dell’evento è stata la Fondazione Milano Cortina. La canzone più nota di Mariah Carey è All I Want for Christmas is You, che le fa guadagnare 3 milioni all’anno.
- Mariah Carey alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026
- Quando e dove si terrà la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026
- Quanto guadagna Mariah Carey con All I Want for Christmas is You
Mariah Carey alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026
La Fondazione Milano Cortina ha annunciato il primo ospite internazionale della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: è Mariah Carey, che “incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi”.
Nella nota si legge ancora: “In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia. A San Siro, questo principio prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e partecipazione. Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa”.
Mariah Carey.
Quando e dove si terrà la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026
La Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano.
Secondo la Fondazione Milano Cortina, l’evento, “sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale”, nonché “un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo”.
La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 è realizzata da Balich Wonder Studio.
Quanto guadagna Mariah Carey con All I Want for Christmas is You
La canzone più celebre di Mariah Carey è All I Want for Christmas is You, diventata un “classico” di Natale in tutto il mondo.
Independent, incrociando i dati di Forbes e The Economist, ha rivelato che i guadagni relativi al brano sono da record: la cifra approssimativa è pari a 3 milioni all’anno (idem per il co-autore del brano, Walter Afanasieff). A questa cifra vanno aggiunti, inoltre, i guadagni relativi a merchandising, edizioni speciali, collaborazioni ed eventi speciali.