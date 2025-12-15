Mariah Carey alla Cerimonia delle Olimpiadi 2026, con All I Want for Christmas is You incassa 3 milioni l'anno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mariah Carey prenderà parte alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Ad annunciare il primo grande ospite internazionale dell’evento è stata la Fondazione Milano Cortina. La canzone più nota di Mariah Carey è All I Want for Christmas is You, che le fa guadagnare 3 milioni all’anno.

Mariah Carey alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026

La Fondazione Milano Cortina ha annunciato il primo ospite internazionale della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: è Mariah Carey, che “incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi”.

Nella nota si legge ancora: “In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia. A San Siro, questo principio prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e partecipazione. Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa”.

Mariah Carey.

Quando e dove si terrà la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026

La Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano.

Secondo la Fondazione Milano Cortina, l’evento, “sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale”, nonché “un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo”.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 è realizzata da Balich Wonder Studio.

Quanto guadagna Mariah Carey con All I Want for Christmas is You

La canzone più celebre di Mariah Carey è All I Want for Christmas is You, diventata un “classico” di Natale in tutto il mondo.

Independent, incrociando i dati di Forbes e The Economist, ha rivelato che i guadagni relativi al brano sono da record: la cifra approssimativa è pari a 3 milioni all’anno (idem per il co-autore del brano, Walter Afanasieff). A questa cifra vanno aggiunti, inoltre, i guadagni relativi a merchandising, edizioni speciali, collaborazioni ed eventi speciali.