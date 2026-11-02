Marial Bajma-Riva, la Alice de ‘I casi di Teresa Battaglia’: “La me bambina vorrebbe essere me da grande”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Marial Bajma-Riva interpreta Alice ne I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, la serie Publispei in onda su Rai 1 con Elena Sofia Ricci, arrivata agli episodi conclusivi. Il suo personaggio, abituato a proteggersi dietro una corazza, si trova a fare i conti con sentimenti che aveva cercato a lungo di tenere a distanza. Un conflitto che diventa il punto di partenza per raccontare anche il percorso personale dell’attrice. A nove anni Marial Bajma-Riva lasciò casa per studiare danza a Montecarlo, affrontando una disciplina rigorosa e un ambiente competitivo. Il passaggio alla recitazione le ha insegnato a riconoscere il valore dell’imperfezione e a liberarsi progressivamente dal bisogno di approvazione. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Marial Bajma-Riva parla del finale di Figlia della cenere, del rapporto con il proprio corpo, delle fragilità e della fiducia negli altri. Ripercorre le scelte che l’hanno portata sul palcoscenico e racconta una conquista recente: aver imparato a stare bene anche da sola, senza rinunciare al desiderio di costruire legami profondi.

Alice, il personaggio che interpreta ne I casi di Teresa Battaglia, cerca resti umani e tracce di vite scomparse. Quando incontra una persona, la incuriosisce di più ciò che mostra o ciò che cerca di nascondere?

“Sicuramente ciò che cerca di nascondere. Il modo in cui una persona si pone inizialmente permette già di intuire se può nascere una sintonia. Ma quando si tratta di approfondire una conoscenza, che sia un’amicizia o una relazione sentimentale, mi interessa scoprire anche gli aspetti più intimi dell’altra persona. Questo non significa che cerchi di forzare qualcuno ad aprirsi. Preferisco che accada spontaneamente, quando il rapporto si approfondisce e nasce una fiducia reciproca. A quel punto mi apro a mia volta e condivido aspetti di me che normalmente tengo nascosti. Credo che, quando un legame diventa davvero importante, sia inevitabile desiderare di conoscere anche quella parte dell’altra persona”.

Alice trova ciò che sfugge agli altri. Lei, invece, è cresciuta sotto gli occhi del pubblico, prima come ballerina e poi come attrice. Quando ha cominciato a sentirsi davvero vista, anziché soltanto guardata?

“Forse da quando ho iniziato il mio percorso nella recitazione. È stato un processo graduale: con il tempo ho imparato a conoscermi meglio. Un passaggio fondamentale è arrivato soprattutto dopo l’Accademia, quando sono entrata nel mondo del lavoro. Ho cominciato a liberarmi dall’idea di dover piacere a tutti i costi. A un certo punto ho capito che non si può piacere a tutti e che accettarlo cambia il modo di vivere. Il nostro è comunque un mestiere in cui il giudizio degli altri conta. Ma è importante riuscire a prendere le distanze da questa necessità e arrivare a dire: ‘Sono questa. Se piaccio, bene; altrimenti va bene lo stesso’. Liberarsi da quel bisogno di approvazione è fondamentale. Permette anche di guardarsi dentro con maggiore libertà. È un lavoro che continua giorno dopo giorno, perché anche nella vita privata affrontiamo esperienze sempre nuove”.

La danza classica insegna disciplina e controllo. Passando alla recitazione, quanto è stato difficile accettare che un errore possa essere più interessante di un’esecuzione perfetta?

“All’inizio è stato difficile. La danza, per certi aspetti, è una disciplina più oggettiva. Bisogna rispettare determinate caratteristiche, anche fisiche. Se una ballerina esegue tre piroette e un’altra ne fa quattro, non significa necessariamente che la seconda sia più brava, ma sicuramente è più capace di eseguire quel movimento. La recitazione è completamente diversa. Nell’arte dell’attore lavori con quello che hai: il volto, la voce, la personalità. Un’interpretazione può piacere a qualcuno e non piacere a qualcun altro. L’oggettività, in questo senso, non esiste più. Un volto può suscitare simpatia, un altro meno. Per me non è stato semplice, anche perché ero molto giovane. Sono entrata in Accademia a diciotto anni appena compiuti e mi mancava inevitabilmente un certo bagaglio personale. Non avevo ancora vissuto abbastanza per comprendere determinate esperienze”.

Quando ha cominciato a considerare l’errore una possibilità creativa, anziché un fallimento?

“Durante gli anni accademici ho dovuto fare i conti con una realtà molto diversa, perché arrivavo dalla danza e avevo ancora quella mentalità per cui bisogna sempre raggiungere un risultato impeccabile. Nella recitazione, invece, l’idea del ‘fare bene’ bisogna imparare a superarla. L’ho capito soprattutto dopo l’Accademia, entrando nel mondo del lavoro. Per un attore è molto più interessante sporcarsi, sbagliare. È proprio lì che trovi la creatività, che riesci a sorprenderti, non quando ti limiti a eseguire un compito senza rischiare. Se un artista vuole andare oltre, deve superare i propri limiti e non avere paura del giudizio, a cominciare dal proprio. Per me è stata una vera rivoluzione mentale, ma anche un’esperienza profondamente liberatoria”.

Nel finale di Figlia della cenere, Teresa affronta un passato che credeva superato, mentre Alice viene coinvolta personalmente. Senza svelare troppo, quale aspetto del suo personaggio l’ha sorpresa di più?

“Mi ha stupito soprattutto il modo in cui Alice, nonostante gli sforzi per non lasciarsi andare, alla fine cede ai propri sentimenti. Lei stessa, nel corso delle puntate, dice di non volersi innamorare. Anche nelle stagioni precedenti abbiamo scoperto che ha avuto un passato difficile e che, proprio per questo, ha sempre cercato di proteggersi dal mondo esterno, costruendosi un proprio equilibrio. Interpretandola, mi ha sorpreso scoprire quanto fosse difficile per lei concedersi di lasciarsi andare. Credo che, forse per la prima volta, Alice si abbandoni davvero ai sentimenti. Quando la verità emerge, per lei diventa dolorosissimo affrontare quella sofferenza e tentare di ricostruire la corazza che si era creata negli anni e che ormai si è sgretolata. È stato molto interessante interpretare questo conflitto continuo con se stessa, compreso il senso di colpa che prova. In questa situazione Alice mi ha fatto molta tenerezza”.

Alice si è costruita una corazza per proteggersi. Lei, invece, che rapporto ha con la fiducia negli altri e in se stessa?

“Credo molto nella fiducia. Tendo a darla abbastanza facilmente, anche se so che questo può significare rimanere scottati. Naturalmente non la concedo immediatamente, ma preferisco offrirla, anche a costo di soffrire, piuttosto che negarla in partenza. Perché dare fiducia significa aprirsi all’altro. Quanto alla fiducia in me stessa, direi che ce l’ho, ma è un percorso che richiede attenzione costante. Mi rendo conto di essere in continua evoluzione. Non significa necessariamente cambiare, ma misurarsi con esperienze nuove e continuare a credere nelle proprie capacità. Nella vita privata c’è un aspetto di me che apprezzo molto: mi dedico spontaneamente alle persone a cui voglio bene, soprattutto a quelle più vicine. A volte me ne stupisco anch’io. Dal punto di vista professionale, invece, sono molto curiosa. Ho imparato a mettermi in gioco e a rischiare, per questo mi considero coraggiosa nel lavoro. Forse lo sono anche nella vita privata: i due aspetti sono legati”.

Le esperienze difficili l’hanno resa più forte o le hanno insegnato soprattutto a resistere?

“Non credo che le due condizioni si escludano. Sopravvivere a certe esperienze può renderci più coraggiosi. Per me, sopravvivenza e forza sono strettamente legate”.

Alle donne si chiede spesso di essere forti e indipendenti. Non rischiamo di trasformare la forza in un obbligo, negando loro il diritto alla fragilità?

“Credo che la forza di una donna stia anche nella sua debolezza. Sono due dimensioni che convivono in ogni essere umano, senza distinzioni di genere. È giusto che una donna possa mostrare le proprie fragilità, riuscire a rialzarsi, superarne alcune e accettare che altre continuino a far parte di lei. Mi dà fastidio l’idea che debba essere forte a tutti i costi per dimostrare il proprio valore. Credo che le donne non debbano dimostrare nulla, soprattutto nell’epoca in cui viviamo. Se la forza femminile viene rappresentata come un obbligo, allora sì, è un’immagine che mi infastidisce”.

Foto: Fabrizio de Blasio – Publispei – MN Comm / US: Giuseppe Corallo

A nove anni ha lasciato casa per studiare danza a Montecarlo. Quella decisione è stata anche il suo primo rifiuto del ruolo di ‘brava bambina’?

“Ripensandoci, direi proprio di sì. E anche molto precoce. Sono figlia unica e voglio premettere che ho due genitori meravigliosi, dei quali sono felicissima. In famiglia avevo tutte le attenzioni. Ma credo di essermi permessa di esprimere ancora di più la mia determinazione quando, a nove anni, ho deciso di andare a vivere lontano da casa. La mia scuola di danza era affiliata a un’Accademia e andai direttamente dalla direttrice a chiederle di farmi sostenere l’audizione. Le dissi che volevo entrare in Accademia. Avevo soltanto nove anni! Ancora oggi mi domando come abbia trovato il coraggio di presentarmi davanti a lei e avanzare una richiesta simile. Poi, naturalmente, ho dovuto parlarne con i miei genitori e dire loro che volevo partire. Li ho messi davanti a una scelta complessa. Se ci penso, la mia prima forma di ribellione è stata proprio quella: decidere così presto quale strada seguire”.

Com’è stato affrontare un ambiente così competitivo quando era ancora una bambina?

“A Montecarlo, durante il percorso accademico, ho dovuto imparare a cavarmela. Ho subito atti di bullismo e l’ambiente era difficile, soprattutto per una bambina di quell’età. Erano tutti più grandi di me e ricordo che mi sentivo molto in soggezione. Non direi di aver mostrato gli artigli, perché non è un’immagine che mi rappresenta e non è quello che ho fatto. Ho imparato piuttosto a resistere, a tenere testa alle difficoltà. Credo che la fiducia in me stessa sia nata molto presto anche grazie a quell’esperienza. Ho imparato ad andare avanti per la mia strada, cercando di non farmi condizionare dagli atteggiamenti degli altri, che a quell’età non erano affatto facili da affrontare”.

Mentre i suoi coetanei crescevano vicino alla famiglia, lei imparava a vivere lontano da casa. Quale parte dell’adolescenza le è mancata di più?

“Voglio essere chiara: rifarei tutto. Se potessi tornare indietro, rifarei esattamente lo stesso percorso, perché mi ha resa la persona che sono e conservo un legame profondo con quell’esperienza. Detto questo, sicuramente mi è mancata una parte della crescita che vive normalmente una ragazzina di quindici anni. Per tanti aspetti ero molto matura, mentre per altri, quelli più semplici e quotidiani, soprattutto sul piano delle relazioni, ero indietro rispetto ai miei coetanei. Ci sono esperienze che gli altri avevano già vissuto e che io non avevo fatto. Alcune le ho scoperte molto più tardi, compresa qualche piccola trasgressione. Viverle più tardi, però, non è lo stesso. Me ne sono resa conto crescendo. In fondo, sono aneddoti in meno che posso raccontare. Ne ho raccolti altri grazie alla vita che ho scelto”.

Ricorda la prima volta in cui si è ribellata alle regole di perfezione della danza classica? Come si è sentita?

“Me lo ricordo benissimo. Avevo circa quattordici anni e, durante un anno di Accademia, ci chiesero di preparare un’improvvisazione completamente libera. Potevamo scegliere la musica, il costume, i passi, la coreografia. Tutto. Ricordo perfettamente che la mia prima reazione fu pensare di dover seguire un modello. Anche le altre ragazze stavano preparando coreografie neoclassiche, sulle punte, pezzi molto lirici. A un certo punto, però, guardando le loro scelte, ho pensato: ‘No, questo non mi rappresenta. Voglio andare contro gli schemi’. E così ho scelto I Will Survive di Gloria Gaynor. Mi sono vestita completamente di nero, ho messo un cappello in testa e ho cominciato a ballare liberamente, senza uno schema, senza i passi della danza classica. Ripensandoci, fu una scelta piuttosto audace! Quelle improvvisazioni si svolgevano davanti a una vera giuria, proprio come nei film. C’era un tavolo con tutti gli insegnanti seduti e noi dovevamo presentarci una alla volta per eseguire il nostro pezzo. Avevo una paura tremenda. Ma a sorprendermi fu la loro reazione: dopo i primi quattro o cinque secondi di shock, dal direttore agli altri insegnanti, cominciarono tutti a battere i piedi a ritmo di musica. Non ho mai dimenticato quel momento”.

Un ballerino è continuamente osservato, valutato e corretto. Quanto tempo le è servito per smettere di guardare il proprio corpo con gli occhi di un insegnante?

“Non saprei indicare un momento preciso. Una volta terminati i miei percorsi accademici, sono riuscita progressivamente a staccarmi da quel modo di guardarmi. Entrando nel mondo del lavoro ho capito che a un provino o sul palcoscenico conta soprattutto la propria unicità, non l’adeguamento a un modello prestabilito. L’ho compreso gradualmente, lavorando, mentre riuscivo a liberarmi dagli strati di giudizio e dalle aspettative degli altri. È stata una conquista liberatoria”.

La recitazione permette al corpo di esprimere anche il disordine e l’imperfezione. Ha mai provato sul set o sul palco una libertà fisica che la danza non le concedeva?

“Sì, diverse volte. Direi soprattutto a teatro. Ho avuto la fortuna di interpretare ruoli teatrali importanti e credo che il palcoscenico offra una dimensione particolare. Forse è proprio lì che ho cominciato davvero a sporcarmi come attrice. Il teatro permette di esplorare moltissimo. Hai la possibilità di vivere un personaggio dall’inizio alla fine, senza interruzioni, attraversando tutto il suo percorso, anche emotivo, in maniera profonda e continuativa. Nel cinema e in televisione, invece, il lavoro procede per frammenti. Sul palcoscenico si crea uno slancio incredibile. Naturalmente anche il cinema può offrire grande libertà, ma è un’esperienza diversa. Quando fai ciò che ami, quando lavori con passione, quella sensazione esiste sempre. A teatro, però, la avverto in maniera particolarmente forte, perché circola un’energia tra te, il pubblico e i tuoi colleghi. È quasi un rito collettivo”.

Ha interpretato Cassandra, condannata a conoscere la verità senza essere creduta, e Alice, che individua tracce invisibili agli altri. C’è stato un momento in cui ha intuito qualcosa di sé prima che gli altri riuscissero a riconoscerlo?

“Mi viene in mente un episodio apparentemente banale. Avevo sei anni quando andai da mia madre e le dissi: ‘Ho bisogno degli occhiali’. Lei mi rispose che non era vero. Ma insistevo: ‘Non ci vedo bene, ho bisogno degli occhiali’. Alla fine andammo dall’oculista e scoprimmo che effettivamente ne avevo bisogno. Non so perché mi sia venuto in mente proprio questo episodio, ma forse ha a che fare con la capacità di vedere qualcosa di me prima che lo vedano gli altri. Anche nel lavoro mi è capitato di immaginare per me un percorso, di sentire che avrei potuto affrontare determinate esperienze, quando magari le persone intorno a me ancora non se ne rendevano conto. Non significa che non mi dessero fiducia, ma sentivo di esserne capace e volevo dimostrarlo, naturalmente al meglio delle mie possibilità. Ho sempre avuto il sostegno dei miei genitori, sia chiaro. Però è diverso quando poi ti vedono davvero su un palcoscenico o in televisione e si rendono conto che quel mestiere ti appartiene. Direi che, soprattutto nel lavoro, mi è capitato di vedere qualcosa di me prima che gli altri riuscissero a riconoscerlo”.

Dopo tanti anni di disciplina, che significato attribuisce oggi al gioco nella recitazione?

“Giocare significa divertirmi, staccarmi dalla quotidianità ed entrare in un altro luogo. Per un momento posso lasciare fuori le preoccupazioni di Marial e immergermi in una realtà diversa. Forse è una delle forme più grandi di libertà. Il gioco implica anche la relazione con gli altri. Significa condividere un momento, essere aperti all’altra persona, ascoltarla e reagire. È uno scambio continuo. Per me giocare significa anche questo: condividere con qualcuno uno spazio di libertà”.

In una precedente intervista ha raccontato che le piace andare al ristorante da sola. Che rapporto ha oggi con la solitudine?

“Ho un ottimo rapporto con la solitudine, soprattutto perché so di non essere realmente sola. Sono una persona fortunata. Nel tempo mi sono costruita una rete di affetti preziosi. Quindi, quando vivo un momento di solitudine, so che è perché ho scelto di viverlo. E so anche che, quando voglio, posso uscirne. Per questo considero quei momenti molto preziosi. Sono occasioni di introspezione, in cui posso stare con me stessa. Di recente ho fatto una scoperta di cui sono fiera. Quest’estate ho capito di stare bene in compagnia di me stessa. Prima non l’avevo mai percepito davvero in questi termini. Mi sono resa conto che sono una buona compagnia per me stessa. Perciò, anche quando sono sola, mi sento in buona compagnia”.

Imparare a stare bene da sola ha cambiato anche il suo modo di vivere i rapporti con gli altri?

“Chi sta bene con se stesso e riesce a stare bene da solo può stare bene anche con gli altri. Anzi, penso che sia molto importante imparare a stare da soli, perché altrimenti si rischia di diventare dipendenti dall’altra persona. Questa è la mia visione. Credo che saper stare con se stessi renda più facile costruire un rapporto sano, maturo ed equilibrato con qualcun altro”.

Nelle amicizie e nelle relazioni sentimentali, davanti alle difficoltà preferisce andarsene o restare per cercare una soluzione?

“Preferisco restare e affrontare le difficoltà. Come dicevo all’inizio, mi piace andare in profondità nei rapporti. Naturalmente parlo di situazioni sane: se mi trovassi in una situazione dannosa, interromperei subito il rapporto. Ma normalmente preferisco restare, cercare di capire l’altra persona e vedere se esiste un punto d’incontro che permetta di crescere insieme. Credo molto nella crescita condivisa, anche attraverso le difficoltà. Non riuscirei a chiudere una porta e andarmene senza aver prima provato a capire. Starei malissimo con me stessa, perché mi rimarrebbe il dubbio: avrei potuto fare diversamente? C’era un aspetto che non avevo compreso fino in fondo?”.

C’è però un limite oltre il quale, per lei, un rapporto non può essere recuperato?

“Nella mia vita mi è capitato anche di chiudere delle amicizie con molta facilità. Sono una persona che si dà tanto nei rapporti, spontaneamente. Ma quando mi sento trattata male senza una giustificazione, la mia prima reazione è chiedere un dialogo. Se quel dialogo mi viene negato, allora chiudo. Perché a quel punto capisco che non siamo sulla stessa lunghezza d’onda, che intendiamo i rapporti in maniera diversa. E se, oltre a questa distanza, c’è anche del dolore, allora non ha più senso continuare”.

Quando conclude un lavoro, riesce a lasciarsi alle spalle il personaggio o ne conserva sempre una parte?

“Qualcosa rimane sempre, anche involontariamente. Tendo a lasciare andare i personaggi per fare spazio a quelli nuovi, ma inevitabilmente qualcosa di ciascuno si deposita dentro di me. Alice, naturalmente, è un caso un po’ diverso, perché è un personaggio che ha un suo percorso e al quale continuo a tornare. In generale, però, non è che a un certo punto decida consapevolmente di non pensare più a un ruolo. Semplicemente passo ad altro, mi concentro su un nuovo lavoro. Credo che, per riempire uno spazio, sia necessario prima svuotarlo. Altrimenti diventa come un vaso troppo pieno, che alla fine straborda. Però qualcosa rimane sempre. È un po’ come quando mescoli l’acqua con l’olio: anche dopo, nella tazza, resta comunque qualche residuo d’olio”.

Ha interpretato donne molto diverse, dalla suora di Petra 3 a Orsetta ne Il falsario, fino ad Alice. Quale parte di sé non ha ancora trovato il coraggio di affidare a un personaggio?

“Non lo so. Davvero, non so rispondere. Me ne accorgerò quando mi troverò davanti a un personaggio che mi permetterà di riconoscere quella parte di me. È una domanda difficile. Posso dire che, guardando indietro ai personaggi che ho interpretato, qualche volta mi capita di pensare: ‘Avrei potuto aggiungere anche questo aspetto’. Ma è una consapevolezza che arriva dopo, crescendo, vivendo altre esperienze. Magari scopro una sensazione, un’emozione vissuta, e mi rendo conto che sarebbe stata perfetta per un personaggio interpretato in passato. Solo che allora non avevo ancora vissuto quell’esperienza o non avevo quella consapevolezza. Quindi sì, a volte certe intuizioni maturano soltanto in seguito”.

Nel 2023 parlava del desiderio di scrivere e interpretare un monologo da portare in Italia e all’estero. È ancora un progetto aperto? Quale tema potrebbe spingerla a salire sul palco da sola?

“È ancora nel cassetto. Prima o poi succederà. Credo però che, per sentire davvero la necessità di salire su un palcoscenico con un progetto del genere, debba esserci qualcosa di importante da raccontare. Vorrei affrontare un tema attuale. Non necessariamente politico, ma una storia che parli alle persone, che affronti questioni del nostro tempo. Vorrei essere un veicolo, come accade in fondo con tutti i testi teatrali, ma anche una testimonianza della nostra epoca. Deve esserci una necessità autentica, non un’esplosione del mio ego. Perché, se fosse soltanto quello, non lo troverei interessante. Allo stesso modo, non mi interessa lavorare su testi che non mi risuonano dentro. Il desiderio di realizzarlo esiste, ma finché non sentirò una vera urgenza di salire sul palco per raccontare qualcosa che sento profondamente, preferisco aspettare. Forse la parola giusta è proprio questa: urgenza”.

Dopo esperienze artistiche così diverse, che significato attribuisce oggi al successo? E quanto desidera conoscere in anticipo la direzione del suo percorso?

“Preferisco lasciarmi sorprendere, sempre. Naturalmente ho i miei obiettivi, voglio fare bene il mio lavoro, ma per me questo significa impegnarmi ogni giorno e cercare di farlo al meglio delle mie possibilità. Bisogna anche saper accogliere le opportunità che arrivano. Il nostro è un mestiere particolare, perché facciamo la nostra parte, ma non abbiamo sempre la possibilità di scegliere. Molto spesso siamo noi a essere scelti. Quando poi si arriva ad avere anche una certa libertà di scelta, è meraviglioso. Piano piano, soprattutto in ambito teatrale, comincio ad avere qualche possibilità in più in questo senso. È un percorso in continua evoluzione. Del resto, che cos’è il successo? Non saprei definirlo. Anche avere dei begli amici, per esempio, è già un successo.

Per quanto riguarda il lavoro, desidero continuare a farlo sempre meglio, attraverso una crescita sia artistica sia personale”.

Il lavoro dell’attrice comporta anche attese e pause tra un progetto e l’altro. Come vive oggi i periodi senza impegni professionali?

“Oggi li vivo bene, molto meglio rispetto al passato. Ci ho lavorato tanto, perché non è facile entrare nei meccanismi di questo mestiere e imparare a gestirli. Ma adesso quelli che potremmo chiamare periodi di vuoto, per me, non sono affatto vuoti. Sono momenti che dedico a me stessa, nei quali posso approfondire interessi personali, senza dover rispondere a richieste professionali. Magari seguo un corso, oppure approfondisco un testo. Cerco di dedicarmi ad attività che mi permettano di crescere artisticamente, ma seguendo la direzione che in quel momento sento più vicina a me. Oggi considero questi periodi uno spazio di libertà e creatività. Devo anche riconoscermi un merito: sono arrivata a un punto in cui sento di aver seminato bene e di continuare a farlo. Questo mi dà una certa tranquillità”.

Ha mai pensato di esplorare un altro ruolo creativo, magari dietro la macchina da presa?

“Per ora no. Apprezzo tantissimo le attrici che hanno scelto di farlo, ma mi rendo conto che, nel loro caso, probabilmente c’era anche un’urgenza diversa. Magari il desiderio di dare una svolta alla propria carriera, di prendere un’altra strada o semplicemente di affrontare una nuova sfida, diversa dalla recitazione. È una scelta che ammiro e non escludo assolutamente di poterla fare in futuro. Ma oggi la risposta è no. In questo momento sono molto concentrata sul mio lavoro di attrice e sul desiderio di continuare a crescere in quella direzione. Forse un giorno, quando mi sentirò appagata, anche se non so se succederà mai davvero, potrei decidere di darmi un altro obiettivo”.

Se incontrasse oggi la bambina che partiva per Montecarlo, come pensa che la guarderebbe? Sarebbe orgogliosa della donna che è diventata?

“Rimarrebbe molto stupita da quello che abbiamo costruito in tutti questi anni. Non penso che a nove anni avrebbe potuto immaginare una vita come quella che faccio oggi. Non credo che riuscisse nemmeno a vederla come una possibilità. Penso che rimarrebbe colpita da quanti amici ho, da dove vivo, da come vivo la mia vita e soprattutto dal fatto che abbia scelto di seguire una strada del tutto diversa da quella che immaginava. Però credo che sarebbe fiera di me. Anzi, probabilmente vorrebbe essere me da grande. Mi ricordo che, quando ero piccola, guardavo le ragazze più grandi e pensavo: ‘Io vorrei essere lei da grande’. Ecco, credo che, se oggi mi trovassi davanti alla Marial di nove anni, lei mi guarderebbe e direbbe: ‘Io voglio essere te da grande’”.