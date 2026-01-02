Mariana Lancellotti, l'intervista all'attrice di Seduci e Scappa: "Il coraggio di lasciarsi sorprendere"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono storie che parlano di fuga, e altre che parlano di ritorno. Seduci e scappa, in onda su Rai 1 la sera del 2 gennaio, è entrambe le cose: un racconto che inizia con una madre che scappa per proteggere ciò che ha di più caro, e finisce col coraggio di fermarsi, di lasciarsi vedere, e forse di fidarsi ancora. Alice, interpretata da Mariana Lancellotti, è una donna che ha imparato a sopravvivere. Dopo anni vissuti contando solo su sé stessa e sul legame incrollabile con la figlia Diana, si ritrova a dover scappare dall’uomo che l’ha abbandonata e che ora vuole tornare a prendersi ciò che non gli appartiene. La fuga la porta tra le montagne e il mare della Calabria, a Fiumefreddo Bruzio, nel rifugio appartato dello zio Calogero, un ex attore teatrale scorbutico e disilluso, ma dal cuore ancora vivo. È lì che Alice incontra nuovi alleati, come la cugina Mati, e concepisce un piano tanto disperato quanto ingegnoso: truffare uomini superficiali, come vendetta simbolica verso chi l’ha ferita. Ma non ha fatto i conti con l’inatteso, con quell’amore gentile che si presenta sotto forma di Leonardo, interpretato da Francesco Arca, e che le costringe a rivedere ogni pregiudizio. Diretto da Fabrizio Costa, scritto da Antonio Antonelli e Alessandro Ottaviani, Seduci e scappa è parte della fortunata collana Purché finisca bene, prodotta da Pepito Produzioni con Rai Fiction, e girato interamente in Calabria con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission. Un film che, tra sorrisi, colpi di scena e paesaggi mozzafiato, riflette con leggerezza su temi profondi: la maternità, la solitudine, la necessità di imparare a fidarsi dopo una ferita, la sorellanza come ancora e come forza. Ne abbiamo parlato in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Mariana Lancellotti, protagonista intensa e misurata, che alla storia di Alice ha prestato molto più che un volto. Le sue risposte, sincere e profonde, raccontano un’esperienza che va oltre il set, toccando la sfera personale, la maternità, e quel bisogno così umano di sentirsi al sicuro, anche nell’incertezza.

Alice è una donna che ha imparato a cavarsela da sola, spesso a costo di scelte difficili. Si è mai trovata lei, nella sua vita o nella sua carriera, in situazioni in cui l’istinto di sopravvivenza ha preso il sopravvento sulla razionalità?

“Sono una persona tendenzialmente razionale e pragmatica, abituata ad analizzare le situazioni prima di agire. Proprio per questo, quando mi è capitato di trovarmi in momenti in cui l’istinto di sopravvivenza ha preso il sopravvento, l’ho vissuto come qualcosa di significativo. In situazioni particolarmente complesse o delicate, ho capito che fermarsi a ragionare troppo non era possibile, e che affidarmi a una reazione immediata era l’unico modo per proteggermi e andare avanti. Col tempo ho imparato a riconoscere che anche l’istinto, quando nasce da una base solida e consapevole, può essere una forma di lucidità, non il contrario”.

US StoryFinders

Seduci e scappa racconta la storia di una madre che farebbe di tutto per proteggere sua figlia. Qual è il suo rapporto con la figura materna, sia nella sua vita privata che nel suo modo di affrontare i personaggi sul set?

“La figura materna è certamente fondamentale per tutti noi. Io ho un rapporto positivo, costruito anche grazie all’esempio di mia madre e di mia nonna, due donne molto forti che mi hanno insegnato a vivere cavandomela da sola e ad affrontare le difficoltà con senso di responsabilità e concretezza. Da quando sono diventata madre, il mio punto di vista sulla vita è cambiato profondamente: mio figlio mi ha resa una persona migliore, perché ha riorientato le mie priorità e mi ha permesso di guardare alle cose con maggiore consapevolezza. Questa esperienza personale influisce inevitabilmente anche sul mio lavoro. Quando affronto personaggi che sono madri, li tratto sempre con grande delicatezza e senza giudicarli, perché credo che essere madre sia una delle imprese più complesse e difficili per un essere umano. Cerco quindi di restituirne una rappresentazione autentica, fatta di forza ma anche di fragilità e contraddizioni”.

Alice è diffidente, soprattutto con gli uomini, ma poi si ritrova a mettere in discussione i propri pregiudizi. Quanto pensa che i pregiudizi ci servano a proteggerci e quanto, invece, ci impediscano di vivere pienamente?

“Moltissimo. Penso che i pregiudizi siano delle gabbie dentro le quali spesso ci chiudiamo da soli, per paura di ciò che non conosciamo o di ciò che potrebbe farci del male. In parte nascono come forma di protezione, ma finiscono per limitarci e impedirci di vivere pienamente. Mi viene da sorridere perché io stessa sono stata vittima dei miei pregiudizi: mi è capitato di giudicare male una persona appena conosciuta, per poi scoprire con il tempo che era una persona positiva, che meritava di essere frequentata. Anche il mio personaggio compie questo percorso: parte da una forte diffidenza, soprattutto verso gli uomini, e arriva a mettere in discussione le proprie convinzioni. È un passaggio che trovo molto umano, perché crescere significa anche avere il coraggio di rivedere le proprie certezze”.

La sua Alice si reinventa, cambia ruolo, quasi si traveste per portare avanti il suo piano. Quanto si diverte, da attrice, abitare personaggi che si muovono tra verità e finzione? E quanto è disposta a “giocare” anche nella vita?

“I personaggi come Alice mi divertono molto proprio perché mi permettono di giocare e inventare situazioni che nella vita reale non affronto. Nella vita quotidiana, invece, sono molto autentica e sincera: sono una di quelle persone che comunicano tutto con il viso, e le mie emozioni, sia positive che negative, traspaiono immediatamente. Interpretare personaggi che oscillano tra verità e finzione è quindi per me uno spazio di libertà e creatività, dove posso esplorare modi di essere diversi dal mio senza perdere la mia autenticità”.

Uno degli snodi emotivi più belli del film è il legame tra Alice e Diana, una figlia che riesce a “insegnare” qualcosa alla madre. C’è stato, nella sua esperienza, un incontro con qualcuno più giovane di lei che l’ha cambiata o fatta crescere?

“Sicuramente mio figlio. Ogni giorno, con la sua spontaneità, la sua curiosità e il suo modo unico di guardare il mondo, mi insegna a essere una persona migliore. Mi ricorda l’importanza della pazienza, della leggerezza e della capacità di meravigliarsi, cose che nella vita adulta a volte si rischia di dimenticare. Credo che i bambini abbiano una sincerità e una capacità di metterci di fronte a noi stessi che può cambiare davvero il nostro punto di vista, e spesso insegnano più di quanto ci aspettiamo. In questo senso, il legame tra madre e figlio è una scuola continua, fatta di scoperte reciproche e piccoli, grandi insegnamenti quotidiani”.

Seduci e scappa mette in scena donne che si aiutano, che condividono, che fanno squadra. Nella sua carriera ha trovato complicità femminili che l’hanno sostenuta e ispirata? E che valore ha per lei oggi la sorellanza, anche fuori dal set?

Sì, diverse volte. Ho avuto la fortuna di incontrare colleghe con cui si è creata una vera complicità e un sostegno reciproco che va oltre il lavoro. Credo molto nel valore della sorellanza, sia sul set sia nella vita quotidiana: condividere esperienze e supportarsi a vicenda può fare davvero la differenza”.

Cosa si porta dietro da questo personaggio? Ha trovato in Alice qualcosa che l’ha fatto riflettere anche su chi è o su chi vorrebbe diventare?

“Interpretare questo personaggio mi ha fatto riflettere molto sulla paura di fidarsi degli altri e sulla difficoltà di concedere una seconda possibilità a chi lo merita. La sua storia, fatta di cinismo e rancore verso il genere maschile, ma anche di incontri e sorprese inattese, mi ha portato a pensare a quanto a volte ci chiudiamo per protezione e quanto, invece, aprirsi possa cambiare la vita. Mi ha ricordato l’importanza di mettersi in gioco e di accogliere le persone per quello che sono, senza pregiudizi, e di non sottovalutare mai la possibilità che l’amore o la fiducia possano arrivare quando meno ce lo aspettiamo”.