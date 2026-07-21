Mariangela Sandrone moglie di Mario Roggero torna in gioielleria, "io e mia figlia siamo a rischio"
La moglie del gioielliere riapre il negozio con la figlia, ma non si sente sicura e continua a difendere il marito: "Non deve stare in carcere"
“Ieri ho visto mio marito, siamo riusciti a stare insieme tre ore. Compatibilmente con il carcere sta bene. Dico solo che è assurdo che una persona di 72 anni, che ha sempre lavorato, debba subire una cosa del genere. Siamo qui dal 1980, non è una cosa normale. Mi sembra di vivere in un brutto, bruttissimo sogno. Però spero che molto presto possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere”. Queste le parole di Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, che ha riaperto la gioielleria con una delle figlie: “Le dico sempre che siamo a rischio, siamo in prima linea”.