Marianna Madia lascia il PD e diventa deputata di Italia Viva, chi è l’ex ministra dalla carriera ai redditi

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La deputata Marianna Madia ha ufficializzato il suo addio al Pd. Figura storica dell’area riformista, ha scelto di approdare come indipendente nel gruppo di Italia Viva, la formazione guidata da Matteo Renzi, che l’ex premier aveva scelto ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nel 2014. La decisione arriva dopo mesi di scollamento con la segreteria di Elly Schlein.

Il messaggio ai colleghi di partito

In un messaggio rivolto ai colleghi di partito citato da AGI, Madia avrebbe spiegato di voler provare a costruire un pezzo di centrosinistra da “un’altra prospettiva“, confermando l’obiettivo di opporsi all’attuale Governo.

La decisione arriva dopo mesi di crescente distacco dalla segreteria di Elly Schlein, in particolare per la contrarietà all’asse con il M5S, ritenuto incompatibile.

Negli ultimi mesi, inoltre, aveva partecipato alla Leopolda di Renzi e firmato la risoluzione di Italia Viva, Azione e +Europa sul’Iran, in occasione delle comunicazioni della premier Meloni.

La versione di Madia sull’addio al Pd

Intervistata da Repubblica, la deputata ha confermato l’addio ai dem, negando che la scelta sia stata fatta per la paura di non essere ricandidata da Elly Schlein alle prossime elezioni.

Madia ha inoltre manifestato il suo apprezzamento per Silvia Salis, sindaca di Genova, che gradirebbe vedere come leader della nuova area riformista.

Chi è Marianna Madia: la carriera e il ruolo da ministra

Marianna Madia è nata a Roma il 5 settembre 1980.

Si tratta di una delle figure più note della politica italiana degli ultimi 20 anni, essendo entrata in Parlamento per la prima volta nel 2008, scelta da Walter Veltroni come capolista nel Lazio.

La sua carriera ha raggiunto l’apice tra il 2014 e il 2018, quando è stata ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nei Governi presieduti da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.

Durante il suo mandato ha promosso un’importante riforma della funzione pubblica, la cosiddetta legge Madia, che ha introdotto innovazioni come il PIN unico per il cittadino (lo Spid), il Freedom of Information Act e norme per la stabilizzazione dei precari nella PA.

La “legge Madia”

La legge Madia ha promosso una vasta riorganizzazione della macchina statale, avviata con un decreto legislativo nell’agosto del 2015.

Queste le riforme principali al suo interno:

Cittadinanza Digitale: adozione dello Spid per l’accesso online a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale

adozione dello Spid per l’accesso online a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale Trasparenza e FOIA: Freedom of Information Act (FOIA) italiano, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, senza dover dimostrare un interesse diretto

italiano, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, senza dover dimostrare un interesse diretto Semplificazione Burocratica: riforma della conferenza dei servizi e introduzione di moduli unici standardizzati per le pratiche edilizie e commerciali. È stato inoltre introdotto il principio del silenzio-assenso tra diverse amministrazioni per accelerare i procedimenti

riforma della e introduzione di per le pratiche edilizie e commerciali. È stato inoltre introdotto il principio del tra diverse amministrazioni per accelerare i procedimenti Riforma del Pubblico Impiego: aggiornamento del Testo Unico del pubblico impiego, introducendo nuove norme disciplinari per sanzionare chi commette frodi sulla presenza in servizio (i cosiddetti furbetti del cartellino )

aggiornamento del Testo Unico del pubblico impiego, introducendo nuove norme disciplinari per sanzionare chi commette frodi sulla presenza in servizio (i cosiddetti ) Lotta al Precariato: grazie ai decreti attuativi della riforma, è stato avviato un processo che ha portato alla stabilizzazione di decine di migliaia di lavoratori precari storici all’interno della Pubblica Amministrazione

grazie ai decreti attuativi della riforma, è stato avviato un processo che ha portato alla storici all’interno della Pubblica Amministrazione Partecipate Pubbliche: drastica riduzione e razionalizzazione delle società partecipate dagli enti pubblici

drastica riduzione e razionalizzazione delle società partecipate dagli enti pubblici Rinnovo dei Contratti: tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, sblocco e rinnovo dei contratti collettivi per i dipendenti pubblici, le cui retribuzioni erano ferme dal 2009

Cosa fa oggi Marianna Madia

Attualmente, Marianna Madia è alla sua quarta legislatura come deputata.

Ricopre il ruolo di Vicepresidente della XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) alla Camera, incarico confermato nel giugno 2025.

Oltre all’attività istituzionale legata all’Europa, è membro della Giunta per il Regolamento, della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e della Commissione d’inchiesta sui fatti della comunità Il Forteto.

Nel febbraio 2024 ha firmato l’emendamento alla legge di bilancio che aveva ripristinato il bonus psicologo.

Le proposte di legge nella legislatura corrente da deputata Pd

Nella legislatura attuale, Madia ha presentato diverse proposte di legge, sia come prima firmataria che come cofirmataria, toccando temi che spaziano dai diritti digitali al sostegno psicologico, fino alla partecipazione democratica.

Proposte di legge come prima firmataria

Diritto di voto per i fuori sede: ha presentato disposizioni per permettere l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura (A.C. 115, già approvato e trasmesso al Senato ) e una specifica proposta per i referendum del 2025 (A.C. 2244)

ha presentato disposizioni per permettere l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura (A.C. 115, già ) e una specifica proposta per i referendum del 2025 (A.C. 2244) Diritti Digitali e Tutela dei Minori: ha proposto una legge costituzionale per inserire il diritto di accesso alla rete internet nell’articolo 21 della Costituzione (A.C. 327) e norme per la tutela di bambini e adolescenti nell’uso di strumenti digitali (A.C. 1863)

ha proposto una legge costituzionale per inserire il nell’articolo 21 della Costituzione (A.C. 327) e norme per la tutela di bambini e adolescenti nell’uso di strumenti digitali (A.C. 1863) Benessere Psicologico: oltre alla proposta di legge per l’istituzione di un fondo per i servizi psicologici e psicoterapeutici (A.C. 465), è stata la prima firmataria dell’ emendamento alla legge di bilancio 2023 che ha ripristinato il bonus psicologo , stanziando 13 milioni di euro

oltre alla proposta di legge per l’istituzione di un fondo per i servizi psicologici e psicoterapeutici (A.C. 465), è stata la prima firmataria dell’ , stanziando 13 milioni di euro Impresa e Pluralismo: ha presentato proposte per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile (A.C. 328), per l’istituzione del Fondo nazionale per le imprese creative (A.C. 379) e per valorizzare il pluralismo nei consigli di amministrazione delle società con più di cento dipendenti (A.C. 1136)

ha presentato proposte per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile (A.C. 328), per l’istituzione del (A.C. 379) e per valorizzare il pluralismo nei consigli di amministrazione delle società con più di cento dipendenti (A.C. 1136) Partecipazione e Clima: ha proposto l’istituzione di assemblee dei cittadini per la partecipazione diretta su temi di interesse pubblico, con un focus specifico su ambiente, clima e transizione energetica (A.C. 1337)

Proposte di legge come cofirmataria

Diritto all’oblio oncologico: la proposta A.C. 413, che tutela i diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, è già divenuta legge (L. 193/2023).

la proposta A.C. 413, che tutela i diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, è già (L. 193/2023). Parità di Genere: ha sostenuto leggi per la parità nelle discipline STEM (A.C. 357), l’istituzione di una legge annuale per la parità di genere (A.C. 971) e l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza (A.C. 1645).

ha sostenuto leggi per la parità nelle discipline STEM (A.C. 357), l’istituzione di una legge annuale per la parità di genere (A.C. 971) e l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza (A.C. 1645). Diritti Civili e Sociali: ha cofirmato proposte sul diritto alla disconnessione (A.C. 1961), sulla riforma della cittadinanza (A.C. 2032) e sul riconoscimento della vulvodinia come malattia cronica (A.C. 614).

ha cofirmato proposte sul (A.C. 1961), sulla riforma della cittadinanza (A.C. 2032) e sul riconoscimento della vulvodinia come malattia cronica (A.C. 614). Tutela dei Minori: ha sostenuto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (A.C. 104).

Oltre all’attività legislativa, Madia ricopre attualmente il ruolo di Vicepresidente della XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) e partecipa attivamente alla Giunta per il Regolamento e alla Commissione parlamentare per l’infanzia.

Dichiarazioni dei redditi: come sono cambiate dal 2022 al 2025

Un aspetto che suscita spesso curiosità riguarda la situazione patrimoniale dei parlamentari.

Analizzando la documentazione depositata alla Camera, è possibile tracciare l’evoluzione del reddito complessivo di Marianna Madia negli anni della legislatura corrente, la XIX:

Dichiarazione 2022 (periodo d’imposta 2021): 101.658 euro .

(periodo d’imposta 2021): . Dichiarazione 2023 (periodo d’imposta 2022): 102.623 euro .

(periodo d’imposta 2022): . Dichiarazione 2024 (periodo d’imposta 2023): 108.339 euro .

(periodo d’imposta 2023): . Dichiarazione 2025 (periodo d’imposta 2024): 108.339 euro.

Il suo patrimonio immobiliare comprende la nuda proprietà e la comproprietà di alcuni fabbricati a Roma e Fiumicino, oltre a una Fiat 500 come autovettura di proprietà.

Vita privata: marito e figli

Marianna Madia appartiene a una famiglia con una solida tradizione nel giornalismo e nella politica: è figlia di Stefano Madia, giornalista e attore, e pronipote di Titta Madia, celebre avvocato e parlamentare.

Il marito è Mario Gianani, noto produttore televisivo e cinematografico. La coppia si è sposata nel giugno 2013 e ha due figli.

Un aneddoto curioso riguarda il suo giuramento come ministra nel 2014, avvenuto mentre era all’ottavo mese di gravidanza.

Titolo di studio e formazione

Dopo aver conseguito la maturità francese presso il Liceo Chateaubriand di Roma, si è laureata con lode in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma.

Successivamente, ha conseguito un Dottorato di ricerca in Economia del lavoro presso l’Istituto IMT Alti Studi di Lucca.

Prima dell’impegno politico a tempo pieno, ha collaborato con l’ufficio studi dell’AREL, l’agenzia fondata da Nino Andreatta.