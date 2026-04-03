Marianna Mercurio, nel film La salita: “Cresciuta sotto le macerie, non ho mai smesso di credere nei sogni”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che sembrano portarsi addosso, insieme ai personaggi, anche tutta la strada fatta per arrivarci. Nel racconto di Marianna Mercurio, il set del film La salita, al cinema dal 9 aprile, diventa così molto più di un’esperienza professionale: è il luogo in cui si ritrovano la scugnizza che era, la donna che è diventata e quel bisogno ostinato di sentirsi sempre all’altezza di ciò che ama. Parlando del film di Massimiliano Gallo, Marianna Mercurio parte da un dettaglio che dice molto del clima respirato sul set: la sensazione di essere accolta, riconosciuta, quasi protetta. Un’esperienza rara, soprattutto in un mestiere dove spesso si è costretti a difendersi. Anche il personaggio che interpreta, la madre di Enzo il Rosso, le somiglia e allo stesso tempo la allontana da sé: una donna fragile, sola, bisognosa d’amore, che continua a cercare negli sguardi degli altri una conferma della propria esistenza. Da lì, però, l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie si allarga e diventa il racconto di un’intera vita. Della bambina cresciuta in una famiglia semplice, ultima di dieci figli, che si sentiva diversa e che vedeva nel teatro una possibilità di salvezza. Della ragazza che prendeva autobus e pullman per andare a fare i corsi, che studiava Giurisprudenza di notte dopo gli spettacoli, che voleva essere attrice ma anche avvocato, perché aveva troppo senso della giustizia per restare a guardare. Dentro le sue parole c’è sempre la famiglia: i fratelli inizialmente contrari, i genitori che l’hanno sostenuta senza capire fino in fondo quel mondo, la sorella Rosalba che per anni è stata madre, amica, costumista e complice. E poi c’è il dolore, raccontato senza retorica: la malattia della madre, i ritorni continui a Napoli, la paura di non esserci abbastanza, il senso di colpa che accompagna chi parte inseguendo un sogno. Quello di Marianna Mercurio è il ritratto di una donna che non ha mai separato la vita dal lavoro. Che continua a studiare, a mettersi in discussione, a scegliere solo i ruoli che sente davvero suoi. E che, ancora oggi, considera il successo una cosa diversa dalla popolarità: qualcosa che si costruisce lentamente, con la disciplina, la gavetta e la capacità di non smettere mai di credere che il proprio posto nel mondo esista davvero.

Che esperienza è stata quella sul set di La salita?

“Parto da un dettaglio per me significativo. Io e Massimiliano Gallo ci conosciamo da molto tempo ma per ragioni varie non ci siamo incontrati molto negli anni. La rima cosa che ha detto appena mi ha visto è stata: ‘Aspetta, salutiamoci per bene’. Ne sono rimasta colpita perché, dopo tanti anni e un percorso così lungo come il suo, ci si aspetta un saluto freddo o un atteggiamento distaccato. Invece no: mi ha trattata quasi come una sorella. E ho apprezzato che si comportasse così con tutti, facendoci diventare una famiglia, per quanto l’espressione sia abusata. Pensi che dopo le riprese è nato un gruppo privato su WhatsApp tutto al femminile con Lucianna De Falco, Angela De Matteo e altre artiste meravigliose, che si chiama ‘Figlie di una stella’, come il titolo provvisorio che aveva il film. Non è qualcosa che succede su tutti i set. C’era un’energia autentica, non solo a parole. Cosa che non potrei dire di altre situazioni, anche molto importanti, dove il clima era quasi da trincea. Questo non significa che sul set di Massimiliano mancasse la disciplina, anzi. C’era grande rigore ma anche sinergia e senso di leggerezza, un’atmosfera che poi si è riversato nel risultato finale”.

Chi è il suo personaggio, la madre di Enzo il Rosso, dal suo punto di vista?

“Quando ho letto il profilo del mio personaggio me ne sono innamorata, perché è una donna completamente diversa da me o, comunque, da quella che sono oggi. L’ho vista come una donna un po’ sbandata, come si dice a Napoli, per varie ragioni. Innanzitutto, è una donna che ha un figlio in carcere e che, quindi, ha già perso in parte il controllo sui figli: non è certo una situazione semplice da gestire, soprattutto quando come lei non si ha un uomo accanto e si deve affrontare tutto da sole in un contesto come quello degli anni Ottanta. In più, è una di quelle donne che, non ricevendo mai amore, nel momento in cui qualcuno le mostra interesse, torna a sentirsi importante e perde il senso della misura: vuole ancora essere guardata perché non crede fino in fondo in se stessa e ha bisogno di sentirsi accettata. Ciò fa sì che non si renda conto della gelosia del figlio. In fondo, questo figlio si ritrova quasi a fare da padre a sua madre. La vede come una bella ragazza su cui altri uomini possono poggiare lo sguardo approfittando della sua vulnerabilità. In definitiva, quella che interpreto è una donna fragile e sola, che si sente invisibile agli occhi degli altri. E i figli, davanti a una madre così, diventano gelosi, quasi protettivi”.

Gli attori spesso trovano punti di contatto e punti di distanza con i loro personaggi. Nel suo caso, quali sono stati?

“Quello che forse non riuscirei mai a capire è proprio il modo in cui questa donna vive la sua femminilità. Non sono madre e, quindi, posso solo immaginare l’amore verso un figlio. Lo desidero con tutta me stessa, glielo dico in maniera molto diretta. E, quando interpreto ruoli da madre, cerco di attingere a quell’amore che conosco attraverso i miei nipoti, che sono ventotto. Di mio, ho avuto una madre molto tradizionale: sono l’ultima di dieci figli, mia madre era una donna bellissima e molto formosa, che però se fosse andata a trovare un figlio in una situazione delicata non si sarebbe mai presentata con una scollatura come quella del mio personaggio. Per interpretarla, sono andata a scavare nella Marianna di tanti anni fa. Una Marianna che metteva la scollatura apposta per provocare i fratelli che volevano imporle il loro potere: non volevano ad esempio che facessi teatro. Sostenevano per mancanza di conoscenza che il mondo dello spettacolo non fosse adatto alle brave ragazze: la mia era una famiglia molto semplice, inesperta in materia e, soprattutto, spaventata”.

Ma non ha di certo ascoltato le loro imposizioni…

“Quando venni scelta per una sit-com per un interpretare un personaggio che sempre molto scollato e seducente, non ho avuto dubbi: ho detto ‘sì’. Amavo quel personaggio, perché rappresentava il mio modo di affermare che della mia vita decidevo io: la scelta di giocare con il mio corpo era mia e non degli altri. Quindi, in quei pochi minuti del film La salita, anche se vedo questa madre come una donna fragile, ci ho messo dentro quella parte di Marianna che da giovane voleva imporsi. Perché c’è una fase della vita in cui si vuole dire al mondo che si farà quello che si desidera, non quello che vogliono gli altri”.

La salita è un film che parla del potere terapeutico del teatro e della recitazione. In lei il teatro come è arrivato? È stata un’epifania o una lenta presa di consapevolezza?

“Non so rispondere perché già da piccola amavo tantissimo il palcoscenico: lo immaginavo come un luogo in cui tutto potesse essere vissuto. Credo che l’arte ci attragga perché accende qualcosa dentro. Mi affascinava molto anche la musica, tant’è ho anche preso arte a Scugnizzi di Claudio Mattone, un musical in cui cantavo e recitavo. Dicono che sia brava a cantare ma non ho mai voluto incidere un disco, nonostante le proposte non siano mancate: mi sento a disagio all’idea di incidere una canzone e sperare che piaccia. La mia inclinazione per la musica e la messa in scena mi ha portata da bambina a entrare nel coro di San Francesco, vicino casa mia, in un convento francescano. Il primo brano a quattro voci che imparai fu il Cantico delle creature. Lì iniziai a capire che cosa fossero il soprano, il contralto, il tenore e il baritono. Poi fui sono stata selezionata da un regista della mia zona per recitare in uno spettacolo di Viviani. E, coincidenza, proprio con la scuola avevo visto Cupido di Viviani e me ne ero innamorata: mentre tutti i miei compagni facevano confusione in platea, tiravano palline e caramelle, io ero completamente rapita da ciò che vedevo. Un giorno, vidi un cartello con scritto ‘Corso di teatro’ e chiesi a mia sorella Sabrina di accompagnarmi: sentivo che quello era il mio mondo. Qualche tempo dopo, un mio amico mi portò quasi per caso ai provini per Scugnizzi. Non avevo mai fatto un’audizione in vita mia ma, dopo un mese di selezioni, cantai Tammurriata nera fuori dal teatro, per strada, quasi per gioco. Mattone mi vide al telegiornale e chiese chi fossi. Mi fecero sostenere altre audizioni e alla fine fui scelta tra milleduecento ragazzi. Da allora è cambiata la mia vita e lo devo sicuramente a Claudio Mattone. Perché ero davvero una scugnizza prima”.

Cioè?

“Lo scugnizzo non era il vandalo di oggi, quello che magari accoltella senza motivo: rappresentava un modo di vivere, una filosofia di vita. Era chi si accontentava di un pezzo di pane, chi si aggrappava al tram per gioco, chi si strappava i jeans giocando per strada. Ma aveva dei valori: quando vedeva un’ingiustizia, si poneva subito dalla parte del più debole. Mattone vide in me una scugnizza autentica, che sapeva anche cantare e che, quando recitava, era vera. Poi, però, ho continuato a formarmi. Non avevo i soldi per frequentare grandi accademie, ma ogni corso finanziato dallo Stato andavo a farlo. Spesso mi chiedevano perché lo facessi, visto che già lavoravo. Rispondevo sempre che ero giovane e avevo ancora tanto da imparare. E ancora oggi la penso così: ho un marito che si chiama Merola, potrei cantare con lui dalla mattina alla sera, ma bisogna saper riconoscere ciò che si possiede. Mi iscrissi perfino al DAMS ma solo dopo essermi iscritta a Giurisprudenza, volevo fare l’avvocato. Vivendo in un viale in cui avevo visto tante ingiustizie, con quell’animo da scugnizza, volevo aiutare i più deboli. Pensi che, quando ero in scena al Sistina la sera, continuavo comunque a sostenere gli esami di legge: mentre Salemme o Bova andavano a cena, io restavo in camera a studiare. Mia madre mi diceva sempre che potevo fare quello che volevo, ma che dovevo studiare. Un pensiero che era anche di De Filippo: la cultura ti permette di guardare le persone negli occhi, senza abbassare lo sguardo. Ed è convinzione che ho ancora dentro: quando mi chiama un grande regista, magari sto stirando le camicie di mio marito e intanto guardo documentari, studio e cerco di prepararmi”.

Perché lo fa?

“Per una netta convinzione: la popolarità è una cosa, il successo un’altra. La popolarità può durare un anno. Il successo si costruisce nel tempo. E si costruisce con studio e gavetta: il conto, in positivo o in negativo, prima o poi arriva”.

Che cosa ha provato la prima volta che si è esibita su un palcoscenico e ha sentito il pubblico applaudirla?

“L’anno prima di Scugnizzi, lavorai con Gino Rivieccio. Avevo frequentato il corso del Teatro Totò, ma non lo completai perché Gaetano Liguori mi inserì subito nello spettacolo. Durante i saluti finali mi spinse praticamente sul palco, dicendomi di andare. Avevo sedici anni e mezzo, forse diciassette. Quell’applauso dell’Augusteo fu talmente forte da attraversarmi completamente. L’applauso ti dà un brivido, un’emozione che ti rigenera. Come dice Lina Sastri, quando si sale sul palcoscenico si mangia, si beve, si ama, si compie un viaggio meraviglioso: si vive tutto. E in quel momento, sentendo quel pubblico, capii che era esattamente ciò che volevo fare. Ancora oggi, quando mi trovo su un bel set o sto facendo uno spettacolo, mando messaggi a mia sorella e le scrivo che quella è la vita che voglio fare (e lei mi prende in giro). Ma non perché mi piaccia essere servita o riverita in teatro o in camerino: è proprio che la mia mente è felice quando lavoro. Mi piace godermi il momento: bisogna rispettare tutto ciò che viene offerto. E poi la mia è una professione molto legata alla psicologia, disciplina che adoro e che stavo quasi per studiare all’università rima di scegliere Giurisprudenza. Quand’ero studentessa, però, un collega mi disse che non avrei dovuto fare l’avvocato, ma l’assistente sociale, perché ero troppo sensibile. Mi spiegò che l’avvocato deve essere più freddo e distaccato. Ed è quella la ragione per cui non mi laureai, nonostante mi mancassero pochi esami”.

In tanti, davanti alle difficoltà, mollano. Lei invece no. Che cosa l’ha fatta andare avanti?

“Sicuramente il fatto che, teatralmente parlando, dai diciassette ai ventisette anni, fino alla morte di mio padre, sono andata avanti come un treno. Passavo da un provino all’altro e li superavo tutti, continuavo a lavorare senza sosta. Venivo da una famiglia semplice, senza nessuno alle spalle nel mondo artistico e già il fatto di entrare nel cast di Scugnizzi, il musical del momento, senza conoscenze, fu la mia prima conferma che forse potevo davvero fare questo mestiere. Dopo quattro anni e mezzo di Scugnizzi, però, capii una cosa (ed è il consiglio che oggi do ai ragazzi): non mi ero guardata intorno mentre lavoravo. Nessuno mi ha aiutata: le occasioni me le sono andate a prendere da sola”.

Quello che racconta oggi verrebbe definito un grande esempio di self empowerment femminile.

“Credo che lo sia. Una volta mia nipote mi scrisse una lettera bellissima. Non riesco nemmeno a leggerla senza commuovermi. Mi scrisse che ero come un fiore cresciuto sotto le macerie: ero quella che, nel caos di dieci figli, andava a studiare da sola in un angolo e portava avanti i propri sogni. Ecco perché le ho sempre ripetuto di non mollare. Oggi lei danza, ha lavorato anche per la Biennale di Venezia e per le Olimpiadi. E ho insistito affinché andasse nella scuola migliore possibile, non in quella più vicina o più comoda. Perché se si vuole capire se quella è davvero la propria strada, bisogna puntare al meglio. È quello che feci io con Claudio Mattone. Quella disciplina, non l’ho mai persa: ancora oggi arrivo sempre in anticipo e, se faccio ritardo, avviso prima. Quando ogni tanto mi sento giù, riapro quella lettera di mia nipote. E quella lettera mi dà una forza enorme, perché mi ricorda chi sono”.

Lei ha sempre avuto una grande sicurezza in se stessa?

“Sì. Anche quando feci il provino con Paolo Sorrentino per Parthenope. A un certo punto gli dissi di aspettare, perché sotto quel vestito che indossavo dovevo mettere quei tacchi, altrimenti non avrei camminato con sicurezza. Tutti pensavano che mi avrebbe mandata via. Invece apprezzò il mio carattere. Disse di lasciarmi fare. Cambiai i tacchi e lui iniziò a riprendermi proprio dalla camminata: era come se stessi scendendo in strada per conquistare il mondo. Questo perché ho bisogno di sentire davvero le cose. Non voglio fare tutto. Voglio fare bene le parti che sento giuste per me. Per esempio, quando ero giovane, mi proposero Giulietta ma rifiutai perché non avevo il physique du rôle. Non ho il fisico della ragazza fragile, non ho quei tratti. Già da piccola, con De Filippo, interpretavo la donna passionale, la donna forte, perché il mio fisico e il mio modo di fare si prestavano a quei ruoli. Anche oggi mi affidano spesso personaggi come la donna che ha subito violenza, la donna forte, la donna che affronta un dramma. Perché probabilmente la mia vocalità, i miei tratti e il mio corpo risultano credibili in quel tipo di personaggi. Bisogna anche accettare il modo in cui si viene visti dai registi”.

E i suoi fratelli, quelli che all’inizio erano contrari alla sua carriera, quando si sono convinti?

“Già quando fui scelta per Scugnizzi erano increduli. Venendo da una famiglia normale e molto modesta, pensavano che in questo ambiente andassero avanti solo i raccomandati. Quando invece videro che Claudio Mattone mi aveva scelta dopo mesi di provini, iniziarono a ricredersi. Oggi sono orgogliosi di me. Se faccio uno spettacolo, sono i primi a comprare il biglietto, non a chiedere un ingresso gratuito. Perché dicono che io e mio marito viviamo di questo lavoro e che quindi bisogna sostenerci. Pensi al cambiamento che c’è stato nella mia famiglia”.

E i suoi genitori?

“I miei genitori, invece, erano già molto anziani all’epoca. Mio padre aveva fatto soltanto la terza elementare, lavorava da quando era bambino, ma era un padre meraviglioso. Quando studiavo, diceva a tutti, con orgoglio, che la sua ultima figlia faceva le “scuole grandi”. Mia madre, invece, mi ripeteva sempre una frase che mi ricorda molto Nuovo Cinema Paradiso. Quando ero in tournée e avevo il lunedì libero, mi diceva di non tornare sempre a casa, di non telefonarle continuamente, ma di chiamarla solo se fosse successo qualcosa. Perché voleva che andassi avanti e non mi facessi cogliere dalla nostalgia. Ma i miei genitori mi mancavano e mi mancano tantissimo”.

Sua madre, in fondo, voleva proteggerla da una vita difficile.

“Desiderava un futuro migliore per me, che non fosse quello della casalinga o della donna economicamente dipendente dall’uomo. Però non la capivo. Continuavo a tornare, perché mi bastava stare un po’ con lei. Soffriva di Parkinson da tanti anni, anche se all’inizio non si vedeva. E pensavo sempre che, se un giorno non li avessi più avuti, avrei rimpianto di non essere tornata abbastanza. Tornando, almeno li vedevo. Facevo tournée lunghissime. Dopo Scugnizzi, fui presa da De Filippo. Mi chiamò anche Luca De Filippo per Le bugie hanno le gambe lunghe, ma avevo già firmato per un’altra compagnia, quella del fratello Luigi, e non accettai. Pensavo che ci sarebbe stata tutta una vita per lavorare con Luca, che era giovane. Mai avrei immaginato che sarebbe venuto a mancare prima di Luigi. Anche questa è stata una lezione di vita: non bisogna mai pensare che chi è più giovane abbia automaticamente più tempo. Rimane il fatto che i miei genitori erano felici del mio lavoro, orgogliosi di me. Mio padre si sedeva davanti alla televisione per vedermi anche quando ero ospite da Marzullo. Mia madre, invece, crollava dalla stanchezza dopo una giornata di lavoro come bidella e diceva che non si potesse chiedere a quel signore di fare prima, perché quegli artisti facevano perdere tempo di notte. Sono stata fortunata: ho avuto una famiglia genuina, con i sapori di una volta. La mia forza viene tutta da lì”.

Oggi lei sa in che cosa somiglia ai suoi genitori?

“Da mio padre Antonio ho preso la solarità e il coraggio. L’ultima frase che mi disse prima di morire fu di non avere paura. Me la porto dentro e non la dimenticherò mai. Mia madre Maria non ha potuto lasciarmi delle vere ultime parole. Era in una fase di precoma quando, per un attimo, si svegliò e mi chiese soltanto se prendessi il latte senza lattosio. Io bevo il latte senza lattosio. Questo fa capire l’immensità di una madre: anche in quel momento pensava a me… Da lei ho ereditato la forza. Era una colonna, un pilastro. Non si scomponeva per nulla. Mio padre era molto coraggioso, ma anche istintivo. Mia madre invece era ponderata, quasi orientale nel modo di affrontare le cose. Mi ripeteva sempre che bisogna muovere i fili all’uomo, senza che se ne renda conto. Era una femminista senza saperlo. Mi ha insegnato la pazienza e ad apprezzare quello che abbiamo. Curiosamente, non mi faceva mai complimenti, si vergognava. Però, dopo che è morta, ho trovato in un cassetto tutti i giornali in cui compariva la sua Nennè, come mi chiamava lei. Ero la piccola di casa ma non mi trattava come una sciocca. Mamma era sarta, veniva da una famiglia umilissima, ma aveva una grande eleganza: portava sempre orecchini e rossetto”.

Oggi chi la sostiene di più?

“Mio marito Francesco: è il mio primo fan. Mi dice sempre se mi rendo conto di tutto quello che ho fatto. Lui sa di essere entrato nell’ambiente dello spettacolo da una porta principale, grazie a suo padre Mario: non ha dovuto lottare per mettere il suo nome in cartellone. Ed è una bella cosa che riconosca il mio percorso, i miei sacrifici e la mia evoluzione. In casa ci sono le mie locandine, i miei manifesti: li guarda e si ricorda cosa sia la gavetta, la stessa che ha affrontato anche suo padre”.

Il vostro matrimonio ha influito sul suo lavoro?

“In parte sì, ma l’ho trasformato in qualcosa di positivo. Ad alcune opportunità rinuncio spontaneamente, perché voglio dedicarmi alla mia famiglia, composta al momento da Francesco e i miei due cagnoloni, Leone e Sofia. Mia madre diceva sempre che, se un giorno ci si dedica a un uomo, bisogna farlo davvero. Questo non significa rinunciare al mio lavoro. Se arriva qualcosa che mi stimola davvero, nel cinema o nel teatro, la faccio. Però, se mi propongono uno spettacolo che non sento, che mi porterebbe lontano per tanto tempo e che toglierebbe tempo prezioso alla mia famiglia, allora preferisco rinunciare. Faccio scelte più ponderate”.

Le dà fastidio quando il suo nome viene associato a quello di suo marito?

“No, dipende da come viene fatto. Se facciamo uno spettacolo insieme o se si parla della mia vita privata, è normale che si accenni a Francesco. Così come si parla di Totò, di De Filippo, di Merola. Ma se vedo che qualcuno vuole usare il nome Merola solo per sfruttarlo, allora mi fermo. Lo capisco subito. Per esempio, Massimiliano Gallo mi ha voluta nel film in quanto Marianna Mercurio e non la moglie di o la nuora di. E questo fa la differenza”.

Nonostante sua madre le dicesse di non farsi trascinare dalla nostalgia, lei a Napoli è tornata.

“Sì, e il motivo principale è stata mia sorella Rosalba. Per me lei è tutto: madre, padre, amica, consigliera. Ha fatto sacrifici enormi per me. Mi accompagnava al corso di teatro quando non avevo nemmeno la macchina, andavamo con i pullman. Ero minorenne, quindi senza di lei non avrei potuto fare nulla. Prendeva freddo, pioggia, vento, ma non me l’ha mai fatto pesare. Oggi fa la costumista nei nostri spettacoli, perché è sarta come mia madre. Per tanti anni è rimasta dietro le quinte per aiutare me e per stare vicino a nostra madre malata. Tutte le mie amiche mi dicono che non ho una sorella, ma tutto. Sono tornata a Napoli soprattutto quando la malattia di mia madre è peggiorata. Il Parkinson, in otto mesi, ha avuto un’accelerazione tremenda. Prima riusciva ancora a cucinare, a lavarsi da sola, a fare tante attività. Poi, all’improvviso, non più. Quando il medico mi spiegò che cosa stava succedendo, fermai tutto. L’unico lavoro che accettai in quel periodo fu quello con Nino D’Angelo, che cercava un’attrice per interpretare la moglie di Merola in Lacrime napulitane. Fino a quel momento avevo sempre pensato che la sceneggiata non fosse nelle mie corde: mi sembrava troppo lenta rispetto al musical. Però mi ripetevo sempre che, se un giorno avessi dovuto farla, l’avrei fatta solo con il figlio di Mario Merola. E così è successo davvero”.

Profezia che si autoavvera?

“O forse di più. Quando mi chiamarono per la sceneggiata, avevo appena sistemato una stanza nuova in casa e avevo messo, accanto alla statua di Merola, un mito per tutta Napoli, la videocassetta del film Lacrime napulitane che guardavo sempre con mio padre. Per me fu come se tutti i pezzi della mia vita si stessero incastrando”.

Ed è lì che nella sua vita è entrato Francesco?

“Francesco lo avevo visto tanti anni prima scendere da una macchina. Pensai che, se un giorno ci fossimo incontrati, ci saremmo sposati. Ma lo pensai quasi per gioco. Anzi, all’inizio mi stava anche un po’ antipatico, perché immaginavo che, essendo il figlio di Merola, potesse essere viziato o presuntuoso. Invece, quando l’ho conosciuto durante quello spettacolo, mi sono resa conto che era tutto il contrario. Sin da subito, c’è stata un’attrazione reciproca, ma ero molto fragile. Ero stata operata d’urgenza al colon pochi mesi prima, ero magra, stanca. Però non lo facevo vedere. Andavo alle prove e poi correvo subito in clinica da mia madre. Francesco pensava anche che avessi un altro uomo: un giorno mi chiese come mai andassi sempre via così in fretta. E gli spiegai che mia madre era in clinica e che dovevo correre lì prima che chiudessero. Allora mi disse che una sera sarebbe venuto anche lui con lui”.

E così fece.

“Mia madre non parlava quasi più, era sulla sedia a rotelle. Però quando seppe che sarebbe arrivato il figlio di Mario Merola, si preparò, si mise gli orecchini: ho ancora quella foto. Lui venne, si sedette vicino a lei e insieme cantarono L’ultimo emigrante. Io piangevo dietro di loro. Da quel momento, venne tutti i giorni in clinica. E pensai davvero che avrei sposato quell’uomo. Perché aveva un cuore enorme. Dopo otto mesi di ospedali, lui è stato sempre con me: a un certo punto disse a mia madre che avrebbe sposato sua figlia. E mia madre tirò subito fuori il suo senso pratico: ‘preparate’ le carte. Lei e mio padre si erano sposati dopo dieci mesi da quando si erano conosciuti”.

Lei in Lacrime napulitane interpretava il personaggio che Angela Luce portava in scena con suo suocero nel film. Che cosa significa perdere un pezzo di storia di Napoli come lei?

“Angela Luce è stata un’icona del cinema e del teatro: l’ho sempre adorata. Penso che abbia dato tantissimo a Napoli, anche se, secondo me, avrebbe meritato ancora di più. Per certi versi mi rivedo in lei. Luigi De Filippo mi diceva spesso che gli ricordavo un po’ il rapporto che suo padre aveva con Angela Luce: mi faceva cantare le stesse canzoni che Peppino faceva cantare a lei. Ma, al di là dell’aspetto artistico, quello che sento vicino a me di Angela Luce è l’istinto: faceva soltanto quello che sentiva. Era una donna passionale. E le donne così, spesso, vengono rispettate meno. Angela Luce ha sì avuto tanto ma non abbastanza: era bellissima e, per un periodo, questa sua avvenenza è stata quasi un ostacolo. Lei stessa raccontava di essere stata vittima della propria bellezza. Mi hanno raccontato che una volta Patroni Griffi non la voleva per un ruolo, perché la vedeva troppo bella, troppo truccata. Allora si presentò completamente struccata, con i capelli spettinati. E alla fine ottenne quel ruolo. E anch’io faccio la stessa cosa. Quando devo interpretare un personaggio forte, viscerale, non mi presento ai provini come ‘Marianna bella coi ricci’: arrivo già con il personaggio addosso. Per esempio, quando feci il provino per il ruolo della madre nella serie Noi del Rione Sanità, mi presentai con il grembiule, i capelli raccolti, quasi senza trucco. Perché in Italia spesso si ragiona ancora per stereotipi: se ti vedono bella, pensano subito che tu possa interpretare solo certi ruoli. Fortunatamente esiste ancora qualcuno che va oltre. Sorrentino, per dire, mi vide con un maglioncino grigio e un paio di jeans”.

Qual è oggi la sua più grande fragilità?

“Ce ne sono diverse, ma tendo sempre a mascherarle perché il mio carattere è fatto così: non amo mostrare le mie fragilità. Sicuramente, in questa fase della mia vita, mi ferisce il fatto che tante persone continuano a chiedermi quando avrò dei figli. Dopo il matrimonio è come se tutti sentissero il bisogno di domandarlo. Questa domanda mi fa rabbia soprattutto quando arriva dalle donne, perché significa che manca sensibilità. In quel momento magari sorrido, faccio finta di niente, ma dentro mi fa male. Forse è questa la mia fragilità. Allo stesso tempo, però, sono molto grata alla vita. Anche i dolori che ho attraversato li considero insegnamenti. Mi hanno resa più sensibile, più fragile nel senso positivo del termine, più capace di entrare in sintonia con gli altri”.

C’è qualcosa del suo percorso lavorativo che tiene particolarmente a cuore?

“Anche se ho fatto tantissime tournée teatrali e quindi ho avuto poco tempo per fermarmi a fare cinema o televisione, nel corso degli anni ho comunque avuto la fortuna di lavorare con persone straordinarie. Per esempio, ho lavorato con Bud Spencer, ho partecipato a una serie con Beppe Fiorello in cui interpretavo la moglie di Massimo Popolizio. Poi ho lavorato con Alessandro Gassmann, Sergio Rubini, e, quindi, nel mio piccolo, ho avuto modo di lavorare con dei giganti. Popolizio, per esempio, è un gigante del cinema e del teatro. Quando fui scelta per interpretare sua moglie, una mia amica attrice mi disse una frase bellissima: se quel regista avesse scelto me invece di lei, avrebbe festeggiato lo stesso, perché avrebbe significato che era davvero un professionista capace di scegliere in base all’unico criterio che conta, il talento. Perché è vero che a volte vengono scelti quelli che hanno più agganci, ma esistono anche autori che se ne fregano di tutto e scelgono in base al merito: Enzo Monteleone è uno di questi”.

Oggi sente di avere ancora un sogno professionale?

“Il mio sogno sarebbe lavorare con Bellocchio, Tornatore e, ancora, Sorrentino. Perché se i registi che contano non mi avessero mai considerata, allora forse mi direi di avere sbagliato mestiere. Invece vedo che, anche senza avere alle spalle grandi scuole o grandi accademie, sono stata notata. Ho fatto pochi corsi, perché non potevo permettermeli. Però, quando arrivava un’occasione importante, c’ero. Questo non significa che chi può studiare non debba farlo. Anzi. Mi ricordo Flavio Furno, che lavorava con me con De Filippo. A un certo punto mi disse che avrebbe lasciato la compagnia per andare a studiare a Genova. E aggiunse anche una cosa molto sincera: lui poteva permetterselo perché aveva una famiglia che lo manteneva, mentre io dovevo andare avanti lavorando. Aveva ragione. Chi può studiare deve studiare. Chi invece deve anche lavorare per mantenersi deve imparare a fare entrambe le cose. Perché poi, se hai talento, alla lunga emergi”.

Intanto, però, una data importante si profila all’orizzonte per lei e suo marito…

“Il 4 maggio ci sarà a Napoli un evento benefico per qualcosa che ci ha molto colpito. Francesco sta organizzando uno spettacolo per sostenere la fondazione dedicata a Domenico, il bambino che purtroppo è venuto a mancare a causa del trapianto di cuore a cui tutta Italia si è interessata. L’incasso sarà devoluto interamente alla fondazione. Parteciperanno artisti, cantanti e attori non solo della città. È un’iniziativa a cui teniamo molto: si intitolerà I figli so’ piezz’e core come da desiderio espresso direttamente dalla famiglia del bambino. Francesco inizialmente non voleva usare un richiamo al mondo di Mario Merola, ma sono stati i genitori, due persone splendide, a chiederglielo. E allora ha accettato, perché quando un gesto nasce da un dolore vero e da una volontà sincera diventa qualcosa di importante”.

Lei sembra avere un legame molto forte con il senso della famiglia.

“Sì. Per me la famiglia resta tutto. Ho avuto una famiglia semplice, genuina, con valori forti. E credo che tutto quello che sono oggi venga da lì. Anche nel lavoro, nelle amicizie, nei rapporti. Per questo mi colpiscono tanto le persone che rispettano gli altri, che riconoscono i sacrifici, che sanno ancora che cosa significhi costruire qualcosa con pazienza. Perché poi, alla fine, è questo che resta davvero. Non il nome, non la visibilità, non la corsa a comparire. Restano i rapporti sinceri, le persone che ti vogliono bene davvero e i legami costruiti negli anni”.