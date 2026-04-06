Mariano Rigillo, De Filippo nel film La salita: “Eduardo senza imitarlo, cercandolo dentro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Interpretare Eduardo De Filippo significa confrontarsi con un’assenza ingombrante. Non basta la somiglianza, non basta la tecnica. C’è un rischio costante: trasformare una figura viva in un gesto imitativo, riconoscibile ma vuoto. Per Mariano Rigillo, in La salita di Massimiliano Gallo, il film al cinema dal 9 aprile, la sfida è stata proprio questa: sottrarsi alla tentazione dell’imitazione per cercare qualcosa di più profondo, più personale, quasi invisibile. La scelta è radicale: non guardare Eduardo. Non studiarne i video, non copiarne la voce, non inseguire le movenze. Un gesto controintuitivo, che diventa però il punto di partenza per costruire un’interpretazione autonoma, fondata su ciò che si conosce davvero: il proprio percorso, la propria esperienza, il proprio teatro. Mariano Rigillo riparte da sé, da testi attraversati negli anni, da un rapporto intimo con la parola e con la scena. Eduardo, allora, non è più un modello da riprodurre, ma una presenza da evocare. Da qui, l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie si allarga. Dal lavoro sul personaggio alla funzione del teatro, soprattutto nei contesti più fragili. Nisida non è solo un luogo narrativo, ma un punto reale, concreto, dove il teatro ha avuto e può ancora avere un valore trasformativo. Mariano Rigillo ne parla senza retorica, ma con una convinzione maturata nel tempo: il teatro può aprire uno spazio, creare una possibilità. Non per tutti, non sempre, ma abbastanza da renderlo necessario. E accanto a questa idea, emerge anche uno sguardo più critico sul presente. Sui modelli culturali, sulla responsabilità dei media, sulla fragilità delle nuove generazioni. Il discorso non è nostalgico, ma attraversato da una domanda precisa: che cosa stiamo offrendo oggi a chi cresce? Alla fine, resta il percorso di un attore che ha attraversato il teatro per tutta la vita, senza mai smettere di metterlo in discussione. Più di duecento spettacoli, una formazione rigorosa, una disciplina costruita nel tempo. Eppure, nessuna risposta definitiva. Solo una certezza: il teatro non è un punto d’arrivo, ma un esercizio continuo. Anche quando si tratta di dare corpo a qualcuno che, come Eduardo, sembra già appartenere alla Storia.

Come ha reagito di fronte alla possibilità di interpretare Eduardo De Filippo nel film La salita?

“Ho capito abbastanza presto di essere, di fatto, l’unico candidato al ruolo. Di conseguenza mi sono affezionato subito all’idea, anche con una certa intensità. Allo stesso tempo, però, la prima riflessione è stata molto chiara: dovevo evitare un rischio preciso, quello di scivolare in un’imitazione superficiale e banale. Per questo, fin da quel momento, ho preso una decisione netta: non ho più guardato Eduardo. Avevo a disposizione una biblioteca ricca di materiali (registrazioni, filmati, documenti) ma ho scelto consapevolmente di non consultarli. Era il primo passo per evitare qualsiasi forma di imitazione”.

Come ha costruito il personaggio senza riferimenti diretti?

“Ho lavorato partendo da elementi personali, dal mio repertorio. In particolare, ho riflettuto su un lavoro che conosco bene, Vincenzo De Pretore, un poema che racconta l’intera parabola della sua vita. È un testo che ho interpretato spesso, sempre con ottimi risultati. Per questo ho deciso di ripartire da lì, da qualcosa che sentivo profondamente mio. Ho ripreso a studiare e a lavorare su quel materiale per ritrovare uno spirito autentico, ricostruendo dentro di me una visione completa, senza appoggiarmi a modelli esterni”.

Quanto ha influito, nelle vite dei ragazzi di Nisida, l’impegno civile di Eduardo?

“In modo determinante. Eduardo fu nominato senatore a vita, ma già prima si occupava attivamente della questione carceraria, in particolare degli istituti minorili. Aveva un legame diretto con Nisida, anche per la sua vicinanza geografica e per la bellezza del luogo. In Senato pronunciò un discorso estremamente duro contro il governo, accusandolo di trascurare questi problemi. Si riferiva alle carceri in generale, ma soprattutto a quelle minorili, che considerava cruciali anche in prospettiva futura. Io stesso ho frequentato alcuni istituti, come ad esempio il Filangieri a Napoli. In quei contesti ho condotto laboratori e attività teatrali, non solo per passione, ma anche perché sono convinto che il teatro possa svolgere una funzione concreta. Continuo a crederlo. Sono stato anche in Sicilia per spettacoli estivi a Siracusa e ho lavorato in un carcere della zona, sebbene non minorile. Si tratta di una realtà su cui rifletto spesso. Oggi, ad esempio, colpisce sentire parlare di ragazzi che si accoltellano o che girano armati. Da giovane frequentavo ambienti difficili, ma non mi è mai capitato di assistere a situazioni simili a quelle attuali. E gran arte della responsabilità è da addurre anche ai modelli eticamente pericolosi proposti dai media”.

Secondo lei, influiscono?

“Ritengo che la programmazione televisiva attuale sia, in molti casi, problematica. Serie come Mare Fuori o Gomorra risultano, a mio avviso, discutibili e potenzialmente dannose per i più giovani. Propongono modelli, e i modelli, soprattutto in età adolescenziale, hanno un peso significativo. Di fronte a certe immagini e a certi simboli, è inevitabile chiedersi quale messaggio venga trasmesso. Ritengo necessaria una forma di responsabilità morale, non in senso repressivo, ma come tutela nei confronti delle nuove generazioni. Non tutto può essere proposto senza alcuna distinzione. Chi intende intraprendere una strada sbagliata lo farà comunque, ma almeno si evita che determinati modelli possano contribuire a orientarlo. Ma la causa, comunque, è da ricercare altrove, nelle alte sfere”.

Nella politica?

“La politica è una professione e richiede competenze specifiche. Occorre preparazione, conoscenza delle istituzioni e delle forme di governo. La generazione uscita dalla Seconda guerra mondiale e dalla Resistenza, al di là delle appartenenze, era composta da persone preparate, che avevano vissuto direttamente la lotta e conoscevano il valore della costruzione dello Stato. Con la cosiddetta Seconda Repubblica e l’ingresso di Silvio Berlusconi, si è verificato un cambiamento profondo. Sono entrate figure prive di adeguata preparazione, spesso legate a rapporti personali più che a competenze. Il Parlamento si è progressivamente trasformato in un insieme eterogeneo di persone che sembrano interpretare il ruolo di ‘onorevoli’, più che esercitare responsabilmente la funzione di rappresentanti dello Stato”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Nel film La salita si vedono sul finale le immagini reali di Eduardo senatore a vita con il suo famoso discorso in Senato.

“Mi hanno colpito profondamente, anche perché non le avevo mai osservate in quel modo. Si vede un Eduardo intensamente commosso, ma anche fortemente determinato. Nel mio lavoro per il film ho scelto un’interpretazione diversa, più contenuta sul piano emotivo. Dopo aver visto quelle immagini, ho avuto la conferma, con una certa cautela nel dirlo, di aver intrapreso una strada coerente. L’energia che emerge nei filmati è legata anche al contesto in cui stava intervenendo. Sembra infatti che alcuni senatori non lo considerassero adeguato al ruolo, e questo clima si rifletteva nel suo modo di parlare e di esporsi”. Purtroppo, Eduardo non è riuscito a portare avanti il suo impegno: tutto questo avveniva nel 1983 e nel 1984 è scomparso. Non ha avuto il tempo di sviluppare ulteriormente quel percorso”.

Il teatro è davvero terapeutico?

“Il teatro in contesti come il carcere rappresenta una forma di speranza. Anche attraverso esperienze limitate, come piccoli laboratori svolti in diversi istituti, emerge con chiarezza la sua efficacia: il teatro ha una forte capacità terapeutica. Apre spazi di riflessione e consapevolezza, ed è un effetto che si percepisce direttamente nel lavoro con i detenuti, non solo a livello teorico. Si pensi anche a Aspettando Godot di Samuel Beckett, rappresentato anche in contesti carcerari. Questo dimostra come il teatro riesca a trovare spazio e significato anche in situazioni difficili. In qualche modo, riesce a entrare in profondità e a creare un terreno di confronto. E ciò può contribuire a un percorso di recupero, può aprire una possibilità. Occorre però essere lucidi: esistono anche individui irrecuperabili. Il punto, tuttavia, è continuare a tentare, cercando di valorizzare la funzione più utile alla società di questi istituti. Non considerarli soltanto luoghi di detenzione, ma anche contesti in cui può avvenire un cambiamento”.

Lei quando ha cominciato con il teatro?

“Ho iniziato molto presto. La mia prima esperienza in palcoscenico con una compagnia di attori risale al 1959. Tra i presenti c’erano Diana Torrieri e Alessandro Sperlì. È stata la prima occasione in cui ho recitato realmente accanto ad attori professionisti. Se ci penso, è trascorso moltissimo tempo. Già prima di trasferirmi a Roma per frequentare l’Accademia, a Napoli stava nascendo il CUT, il teatro universitario. Era un’iniziativa che suscitava grande interesse tra i giovani, non solo tra gli universitari, ma anche tra studenti degli ultimi anni di liceo. I fondatori, che avrei poi ritrovato nel corso della mia carriera, venivano direttamente nelle classi per verificare l’interesse degli studenti e individuare eventuali partecipanti. Insieme ad alcuni amici mi sono avvicinato a questa esperienza. In realtà fui io a coinvolgerli; poi ognuno ha seguito il proprio percorso, mentre io ho proseguito. Nel settembre del 1959 mi sono presentato e da lì è iniziato tutto. Facendo un bilancio, credo di aver preso parte a più di duecento commedie: una passione che ha accompagnato l’intera mia vita”.

Che cosa la spingeva verso palcoscenico?

“È una domanda su cui ho riflettuto spesso. La passione era fortissima già in adolescenza: a tredici o quattordici anni avevo deciso che quello sarebbe stato il mio mestiere. Sono l’ultimo di quattro fratelli (in realtà eravamo cinque, ma uno è scomparso molto giovane) e gli altri hanno intrapreso carriere solide: architetti, un docente alla Sapienza, un libero professionista, un magistrato. Io rappresentavo l’eccezione”.

Come fu accolta questa scelta in famiglia?

“Mio padre si dimostrò una persona molto aperta. Probabilmente comprese che il mio desiderio nasceva anche dall’esigenza di trovare un’identità autonoma all’interno della famiglia. Mi appassionai a un ambito completamente diverso dagli altri e lui non solo lo accettò, ma lo sostenne. Scrivevo poesie, come molti ragazzi, e lui seguiva con interesse questa inclinazione. Purtroppo, non ebbe modo di vedermi diventare un attore affermato: morì quando ero tra il secondo e il terzo anno di Accademia”.

Che periodo è stato quello dell’Accademia?

“Un periodo importante, segnato però anche da quel lutto. Ricordo che Orazio Costa, uno dei miei maestri, a cui ero molto legato, cercò di sostenermi. Per aiutarmi a distrarmi mi coinvolse in uno spettacolo ad Assisi. Era una persona profondamente religiosa e quel lavoro aveva anche una dimensione spirituale”.

Il teatro le ha dato tutte le risposte che cercava?

“No, tutt’altro. Talvolta delude. Tendiamo a idealizzarlo, a collocarlo su un piano quasi assoluto. Quando arrivai a Roma per l’Accademia, ad esempio, provai una certa delusione: mi aspettavo una scuola diversa. Con il tempo, però, e grazie all’impegno costante, ho compreso il valore profondo di quella formazione: mi ha insegnato l’importanza dei fondamenti. Come nel calcio si parla di ‘fondamentali’, anche nel teatro è essenziale acquisire una solida preparazione: tecnica, mentale, espressiva. Gli strumenti coincidono con la persona stessa: il corpo, la voce, la presenza scenica. È necessario allenarli, disciplinarli e adattarli alle diverse situazioni”.

Quando si è convinto di aver aggiunto una piena maturità artistica?

“Quando mi venne affidato il ruolo di Masaniello, molti anni fa. Quello rappresentò un passaggio decisivo, quasi il culmine della mia preparazione tecnica. Parliamo degli spettacoli realizzati tra il 1974 e il 1977”.

Guardando al passato, ritiene di aver ottenuto ciò che meritava?

“Non saprei. Non è una domanda che mi sono posto spesso. Non ho mai definito con precisione ciò che meritassi. Certamente, il riconoscimento del pubblico e gli apprezzamenti ricevuti mi hanno dato soddisfazione. Riconsiderando il percorso, riconosco anche alcuni errori, soprattutto di valutazione, che avrebbero potuto indirizzarmi verso strade diverse, sempre all’interno del teatro. Nel complesso, però, non ho motivo di lamentarmi. Tra età che avanza e condizioni di salute, devo iniziare anche a considerare l’idea di lasciare questo mestiere. Ho, però, ancora alcuni recital in programma, tra cui uno a cui tengo particolarmente, dedicato a Ezra Pound. È uno spettacolo impegnativo, che mi vede in scena per circa un’ora e tre quarti”.

Perché Ezra Pound è così importante per lei?

“Perché la mia generazione ha vissuto una sorta di rimozione nei suoi confronti. Quando mi è stato proposto questo lavoro, ho approfondito la sua figura. Lo conoscevo già, ma non in modo adeguato. Spesso veniva ridotto a un’etichetta politica, fascista, ma la realtà è più complessa. Ho scoperto un poeta di straordinaria grandezza. Da qui è nata l’esigenza di affermare che la poesia, quando raggiunge certi livelli, non può essere ridotta a categorie ideologiche. Non si esclude Pier Paolo Pasolini per le sue posizioni; non ha senso farlo con Pound. Non fu un uomo violento, ma un intellettuale con una propria visione, anche discutibile, dell’economia e della società. Le sue idee non possono però insabbiare il ruolo centrale che ha avuto nella Letteratura: fu un punto di riferimento per molti grandi autori. T. S. Eliot gli affidò il manoscritto de La terra desolata. L’editore lo riteneva eccessivamente lungo e Eliot non voleva intervenire sul testo. Fu Pound a lavorarci, riducendolo e contribuendo in modo decisivo alla forma con cui oggi è conosciuto”.