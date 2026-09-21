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È di due arresti e 8.800 piante di marijuana sequestrate il bilancio di un’operazione antidroga condotta nelle campagne di Cagliari. I responsabili, due uomini di Assemini di 54 e 58 anni, sono stati fermati per la presunta produzione di sostanze stupefacenti dopo che gli agenti hanno scoperto una vasta coltivazione all’interno di una serra. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di servizi mirati al contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti.

La scoperta della piantagione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari. Gli agenti, impegnati in servizi antidroga, hanno concentrato la loro attenzione su un’area rurale nelle campagne di Assemini, dove era stata notata una presenza anomala e crescente di persone all’interno di una proprietà privata. Questo elemento ha spinto i Falchi ad approfondire gli accertamenti, sospettando che potesse essere in corso un’attività illecita legata alla produzione di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori hanno deciso di intervenire direttamente, facendo ingresso nel terreno sospetto. All’interno della proprietà, hanno identificato due uomini, entrambi residenti ad Assemini e rispettivamente di 54 e 58 anni. Inizialmente, i due hanno fornito risposte vaghe circa la natura della coltivazione, ma successivamente hanno ammesso la presenza di piante di cannabis all’interno di una serra.

Una coltivazione organizzata nei minimi dettagli

Una volta entrati nella struttura, gli agenti si sono trovati davanti a una coltivazione di marijuana composta da migliaia di piante, tutte disposte ordinatamente in filari. Le piante, seppur di dimensioni contenute – tra i 15 e i 25 centimetri di altezza – presentavano infiorescenze già particolarmente sviluppate, segno di una coltivazione curata nei dettagli e finalizzata a massimizzare la resa.

Accertamenti tecnici e sequestro della sostanza

Le caratteristiche della piantagione hanno reso necessario procedere a immediati accertamenti tecnici per stabilire la reale natura e la capacità drogante delle piante. Ricevuto l’esito delle analisi, i Falchi hanno provveduto all’estirpazione e al conteggio dell’intera coltivazione: sono state sequestrate 8.800 piante di marijuana, tutte organizzate in modo sistematico all’interno della serra e servite da un impianto di irrigazione efficiente.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche prodotti destinati alla cura e allo sviluppo della coltivazione, oltre a diverse attrezzature agricole funzionali alla gestione della piantagione. Non sono state trovate altre colture in atto sul terreno. La sostanza vegetale estirpata è stata sottoposta a pesatura, raggiungendo un peso netto complessivo di circa 47 chilogrammi, comprensivo dei campioni prelevati per ulteriori accertamenti.

Arresto in flagranza e conseguenze giudiziarie

Al termine delle attività, i due uomini sono stati arrestati in flagranza per la produzione di sostanze stupefacenti, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Cagliari. Sono stati quindi accompagnati presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo al fenomeno della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Cagliari.

Polizia