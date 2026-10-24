Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 8 kg di marijuana sono stati sequestrati e un uomo è stato arrestato a Sinopoli. La droga, trovata in casa e in parte lasciata ad asciugare in vista della distribuzione, è stata sequestrata dalla Polizia di Stato durante un servizio straordinario di controllo in due Comuni pre-aspromontani della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La perquisizione in casa a Sinopoli e la scoperta della marijuana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, all’operazione hanno partecipato gli agenti del Commissariato di P.S. di Palmi, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di due unità cinofile, addestrate alla ricerca di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare a Sinopoli, gli agenti hanno trovato nell’abitazione nella disponibilità dell’uomo 8 chili e 120 grammi di marijuana. La sostanza era conservata in parte in un grande sacco di plastica e in parte stesa su un telo sul pavimento, ad asciugare. Secondo quanto ricostruito, era destinata a una prossima distribuzione.

L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo il sequestro della marijuana, è stato condotto nel carcere di Palmi.

Controlli sul territorio

Il servizio ha coinvolto anche attività di prevenzione e contrasto all’illegalità. Nel complesso sono stati predisposti 10 posti di controllo, identificate 205 persone e verificati 144 veicoli. Gli agenti hanno inoltre eseguito diverse perquisizioni e contestato quattro violazioni al Codice della Strada.

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