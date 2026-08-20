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È di 400 kg di infiorescenze di marijuana sequestrate e diverse denunce il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella provincia di Palermo. I rappresentanti legali di aziende agricole sono stati denunciati per importazione e lavorazione di sostanze stupefacenti, dopo che la merce, proveniente dall’estero, è stata individuata e posta sotto sequestro. Il valore stimato della sostanza supera i 2 milioni di euro.

Il sequestro e le indagini: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, con particolare attenzione al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti. I militari delle Compagnie di Partinico e Palermo-Punta Raisi hanno eseguito due distinte operazioni durante le ordinarie attività di perlustrazione.

Nel corso dei controlli, sono stati fermati due soggetti, entrambi destinatari di spedizioni provenienti dall’estero. La verifica del contenuto delle spedizioni ha permesso di rinvenire complessivamente 6,5 kg di infiorescenze di marijuana già lavorate.

Le perquisizioni nelle aziende agricole

Le successive perquisizioni, effettuate anche presso le aziende riconducibili ai destinatari delle spedizioni, hanno visto la partecipazione delle unità cinofile del Corpo. All’interno delle celle a temperatura controllata sono stati trovati, stipati, ulteriori 400 kg di infiorescenze di marijuana lavorate e detenute in modo irregolare.

Una parte della sostanza sequestrata è risultata riconducibile a un terzo soggetto, anch’egli coltivatore di canapa e denunciato per detenzione e lavorazione di sostanze stupefacenti.

Le accuse e la normativa vigente

I rappresentanti legali delle aziende agricole, destinatari delle spedizioni, e i mittenti sono stati denunciati per importazione e/o lavorazione di sostanze stupefacenti. L’attività si è svolta in un contesto normativo che, come ricordato dalla Guardia di Finanza, non consente più l’importazione, la lavorazione, la detenzione, l’invio e la spedizione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, indipendentemente dal livello di principio attivo (THC) contenuto.

Nonostante il divieto, tutta la sostanza sequestrata è stata posta sotto sequestro in attesa delle analisi qualitative e quantitative, necessarie per accertare il reale livello di THC.

Il valore di vendita al dettaglio della merce sequestrata è stato stimato in oltre 2 milioni di euro. Si tratta di una cifra significativa, che testimonia l’importanza economica del traffico illecito di marijuana nella provincia di Palermo.

Il ruolo della Guardia di Finanza e la tutela della legalità

L’operazione rappresenta un ulteriore esempio della costante attività della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, considerato una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali locali. L’intervento mira anche a tutelare il tessuto economico legale e la salute dei cittadini.

Le autorità hanno sottolineato che i provvedimenti adottati sono frutto degli elementi probatori raccolti nella fase di indagine preliminare. In attesa di giudizio definitivo, per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza.

IPA