Marilisa Covasso morta nell'incendio a Trieste in Porto Vecchio, ira Fedriga: "Speculazioni di certi politici"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre un rogo è divampato all’interno del Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. A perdere la vita Marilisa Covasso, originaria di San Daniele del Friuli. Sull’accaduto la Procura di Trieste ha aperto un’indagine per ricostruire le cause dell’incendio e le circostanze che hanno portato alla morte dei due giovani. Intanto la tragedia ha provocato uno scontro politico sulle condizioni delle persone che trovano riparo negli edifici abbandonati della città. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha accusato alcuni esponenti del centrosinistra di aver compiuto una “speculazione vergognosa” sulle due vittime.

Incendio al Magazzino 18 di Trieste, la dinamica e le indagini

Come riporta il Messaggero Veneto, l’incendio in cui è morta Marilisa Covasso si è sviluppato nella tarda serata del 1° novembre all’interno del Magazzino 18, un edificio dismesso del Porto Vecchio di Trieste.

La struttura, il cui accesso risultava già interdetto, veniva utilizzata da alcune persone come riparo di fortuna.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere partite da un fuoco acceso al piano terra per cucinare o riscaldarsi.

L’incendio si sarebbe poi propagato ai materiali presenti nell’edificio, producendo una grande quantità di fumo.

Due le vittime, Marilisa Covasso e un giovane di 23 anni.

Fedriga contro Schiavone e Gialuz

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha parlato di una speculazione politica sulla morte dei due giovani.

Il governatore ha in particolare contestato le posizioni di Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà, e di Mitja Gialuz, presidente della Barcolana e possibile candidato sindaco di Trieste.

“Da Schiavon un po’ meno perché più volte ha speculato” mentre con Gialuz “ho un ottimo rapporto e ne avevo un’opinione totalmente diversa ma anche lui probabilmente, preso da questa smania di candidatura, viene meno a quel senso istituzionale di responsabilità quando avvengono fatti di questo tipo”, le sue parole.

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha poi aggiunto che “visti i fatti accertati fino a questo momento io ho avuto molta cautela e penso che ne serva ancora molta. Le persone coinvolte in questa drammatica vicenda non c’entrano nulla col sistema di accoglienza di Trieste”.

La responsabilizzazione

Fedriga ha poi sottolineato come reputi “inaccettabile e disumano” quanto accaduto “perché quando si va a speculare su un fatto così tragico, penso che si sia superato il limite. Ho visto che hanno partecipato anche degli esponenti politici alla manifestazione di ieri sera”, in cui “sono stati scanditi degli slogan vergognosi verso di me e verso il sindaco di Trieste”.

Per il governatore c’è bisogno di una “responsabilizzazione. Viviamo già un momento difficile e una parte politica, invece di portare delle soluzioni, mi sembra stia semplicemente soffiando sul fuoco. E oltretutto raccontando cose totalmente lontane dalla realtà”.