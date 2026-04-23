Marilyn Manson a Ferrara ospite delle suore, anzi no: il convento ci ripensa, la reazione del sindaco Fabbri

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“Mi lascia un po’ perplesso“, così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri commenta il dietrofront delle suore del convento di San Vincenzo sull’ospitalità offerta a Marilyn Manson in occasione del Ferrara Summer Festival. Sì, perché le religiose avrebbero ricevuto un niet dalla Curia a seguito della tempesta mediatica piovuta sulla città estense dopo la notizia dell’arrivo del Reverendo nella casa del Signore, quindi dai piani alti hanno ritrattato l’invito. Fabbri non condivide, e sottolinea che in questo modo è andata persa l’occasione di fare “qualcosa di straordinario e progressista” per una “pecorella smarrita”.

Marilyn Manson non verrà ospitato dalle suore

Come anticipato, il primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri ha dato notizia del dietrofront da parte delle suore del convento di San Vincenzo che si erano offerte di ospitare Marilyn Manson in occasione del suo show al Ferrara Summer Festival calendarizzato per l’11 luglio.

Il sindaco lo ha rivelato giovedì 23 aprile in occasione di un’intervista rilasciata su Radio Radio: “Le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia”, per annullare l’offerta riservata alla voce di Antichrist Superstar.

L’indicazione arrivata dai piani alti, però, è valida “per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson“, ha precisato Fabbri.

Sulle sue pagine social, tuttavia, il sindaco di Ferrara ha annunciato di essere “già al lavoro per trovare una nuova struttura“.

Il commento del sindaco di Ferrara

Sui social e nel corso dell’intervista Alan Fabbri spiega che il convento di San Vincenzo fa da ristoro agli ospiti del Festival da sempre, e che in un’occasione vi hanno soggiornato “anche gli Slipknot“. A questo giro “tutta questa attenzione mediatica sulla notizia” ha portato la Curia a intervenire con un passo indietro.

Non nasconde, Fabbri, una sottile amarezza: “Sono certo che le suore non abbiano colpe”, dice, “nella mia idea di Chiesa, quando ci si trova di fronte a quella che, nel linguaggio ecclesiastico, potrebbe essere definita una ‘pecorella smarrita’, a maggior ragione bisognerebbe cercare il dialogo e accoglierla“. Con il cambio repentino di programma, secondo il primo cittadino, è andata persa un’occasione di fare “qualcosa di straordinario e progressista”.

I concerti del Reverendo in Italia

Nel novembre 2025 Marilyn Manson, all’anagrafe Brian Warner, ha annunciato il tour mondiale per la promozione del nuovo disco One assassination under God. Il cantautore di The speed of pain passerà in Italia con tre date.

La data zero nel Belpaese sarà a Ferrara l’11 luglio, poi il 13 luglio Manson sbarcherà a Bari in occasione della Fiera del Levante e il 14 luglio, infine chiuderà l’esperienza italiana a Roma presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.