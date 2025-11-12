Marilyn Manson in Italia per 3 concerti a Ferrara, Bari e Roma nel 2026: biglietti in vendita dal 13 novembre

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una delle figure più controverse della scena musicale mondiale, Marilyn Manson, tornerà in Italia per tre concerti nel luglio 2026 a Ferrara, Bari e Roma. I biglietti saranno in vendita dalla mattina del 13 novembre. Il tour accompagna l’album One Assassination Under God, simbolo del ritorno dell’artista dopo anni di scandali e silenzio.

Marilyn Manson in Italia per 3 concerti: le info sui biglietti

Marilyn Manson torna in Italia con tre nuove date estive nel 2026. Dopo il successo del concerto di febbraio a Milano (pronto a esibirsi a Bergamo, dove è atteso per il 25 novembre), il musicista statunitense sarà protagonista di un tris di appuntamenti a luglio.

Gli show si terranno l’11 luglio al Ferrara Summer Festival, in Piazza Ariostea, il 13 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 14 luglio al Rock in Roma, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

IPA Marilyn Manson tornerà in Italia nel 2026, con tre concerti a Ferrara, Bari e Roma: biglietti in vendita dal 13 novembre

Il tour accompagna l’album One Assassination Under God, uscito nel 2024, che ha segnato il ritorno del cantante dopo anni difficili. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di giovedì 13 novembre sui circuiti MC2Live e Vivaticket, oltre che nei punti vendita autorizzati. Secondo quanto riportato da Repubblica, il prezzo per la data di Ferrara varia tra 75 e 298 euro.

Marilyn Manson, tra nome d’arte e origini difficili

Il vero nome di Marilyn Manson è Brian Hugh Warner, nato il 5 gennaio 1969 a Canton, Ohio. L’artista scelse lo pseudonimo combinando i nomi di Marilyn Monroe e Charles Manson, simboli rispettivamente della cultura pop e della violenza americana: un contrasto che riassumeva la sua visione del mondo.

Cresciuto in un contesto familiare rigido e iscritto a una scuola cristiana, sviluppò presto un senso di ribellione verso i dogmi religiosi e morali che percepiva come oppressivi. Da giovane lavorò come giornalista musicale prima di dedicarsi alla musica, fondando nel 1989 la band Marilyn Manson & The Spooky Kids.

Nel corso della sua carriera è stato spesso al centro di polemiche, soprattutto negli Stati Uniti, dove la sua estetica gotica e le performance provocatorie sono state accusate di incoraggiare la devianza giovanile. Negli anni Duemila ha affrontato cause legali e accuse di abusi, poi cadute, tra cui quelle mosse dall’attrice Evan Rachel Wood.

Dal culto di “Antichrist Superstar” al ritorno sulle scene

Marilyn Manson è una delle figure più controverse e influenti del rock degli anni Novanta. Il successo internazionale arriva con Antichrist Superstar (1996), album manifesto del suo stile industrial-metal e del suo immaginario iconoclasta, seguito da Mechanical Animals (1998) e Holy Wood (2000), lavori che lo consacrarono come simbolo della critica al moralismo americano e all’ipocrisia sociale.

Negli ultimi anni, dopo un periodo di silenzio e scandali, l’artista ha cercato di riportare l’attenzione sulla musica, rilanciando il suo progetto con One Assassination Under God.

Il nuovo tour, che toccherà Ferrara, Bari e Roma, rappresenta una prosecuzione naturale del percorso di riscatto artistico iniziato nel 2024, per un artista che probabilmente non porta più con sé quell’alone di “scandalo e provocazione” dei tempi andati, ma che resta comunque una forte espressione di disagio per una generazione.