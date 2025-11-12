NOTIZIE
Marilyn Manson in Italia per 3 concerti a Ferrara, Bari e Roma nel 2026: biglietti in vendita dal 13 novembre

L’anno prossimo Marilyn Manson tornerà in Italia per 3 concerti, che si terranno a Ferrara, a Bari e a Roma: biglietti dalle 10 di giovedì 13 novembre

Una delle figure più controverse della scena musicale mondiale, Marilyn Manson, tornerà in Italia per tre concerti nel luglio 2026 a Ferrara, Bari e Roma. I biglietti saranno in vendita dalla mattina del 13 novembre. Il tour accompagna l’album One Assassination Under God, simbolo del ritorno dell’artista dopo anni di scandali e silenzio.

Marilyn Manson in Italia per 3 concerti: le info sui biglietti

Marilyn Manson torna in Italia con tre nuove date estive nel 2026. Dopo il successo del concerto di febbraio a Milano (pronto a esibirsi a Bergamo, dove è atteso per il 25 novembre), il musicista statunitense sarà protagonista di un tris di appuntamenti a luglio.

Gli show si terranno l’11 luglio al Ferrara Summer Festival, in Piazza Ariostea, il 13 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 14 luglio al Rock in Roma, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il tour accompagna l’album One Assassination Under God, uscito nel 2024, che ha segnato il ritorno del cantante dopo anni difficili. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di giovedì 13 novembre sui circuiti MC2Live e Vivaticket, oltre che nei punti vendita autorizzati. Secondo quanto riportato da Repubblica, il prezzo per la data di Ferrara varia tra 75 e 298 euro.

Marilyn Manson, tra nome d’arte e origini difficili

Il vero nome di Marilyn Manson è Brian Hugh Warner, nato il 5 gennaio 1969 a Canton, Ohio. L’artista scelse lo pseudonimo combinando i nomi di Marilyn Monroe e Charles Manson, simboli rispettivamente della cultura pop e della violenza americana: un contrasto che riassumeva la sua visione del mondo.

Cresciuto in un contesto familiare rigido e iscritto a una scuola cristiana, sviluppò presto un senso di ribellione verso i dogmi religiosi e morali che percepiva come oppressivi. Da giovane lavorò come giornalista musicale prima di dedicarsi alla musica, fondando nel 1989 la band Marilyn Manson & The Spooky Kids.

Nel corso della sua carriera è stato spesso al centro di polemiche, soprattutto negli Stati Uniti, dove la sua estetica gotica e le performance provocatorie sono state accusate di incoraggiare la devianza giovanile. Negli anni Duemila ha affrontato cause legali e accuse di abusi, poi cadute, tra cui quelle mosse dall’attrice Evan Rachel Wood.

Dal culto di “Antichrist Superstar” al ritorno sulle scene

Marilyn Manson è una delle figure più controverse e influenti del rock degli anni Novanta. Il successo internazionale arriva con Antichrist Superstar (1996), album manifesto del suo stile industrial-metal e del suo immaginario iconoclasta, seguito da Mechanical Animals (1998) e Holy Wood (2000), lavori che lo consacrarono come simbolo della critica al moralismo americano e all’ipocrisia sociale.

Negli ultimi anni, dopo un periodo di silenzio e scandali, l’artista ha cercato di riportare l’attenzione sulla musica, rilanciando il suo progetto con One Assassination Under God.

Il nuovo tour, che toccherà Ferrara, Bari e Roma, rappresenta una prosecuzione naturale del percorso di riscatto artistico iniziato nel 2024, per un artista che probabilmente non porta più con sé quell’alone di “scandalo e provocazione” dei tempi andati, ma che resta comunque una forte espressione di disagio per una generazione.

