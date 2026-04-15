Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: "Fantasie e body shaming"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo le ipotesi paventata di una discesa in campo di Marina Berlusconi, l’imprenditrice ha deciso di replicare al Fatto Quotidiano con una replica indirizzata al giornalista Pino Corrias: “Dietro le tante fantasie si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile”.

La replica di Marina Berlusconi al Fatto Quotidiano

Dagospia ha pubblicato la replica di Marina Berlusconi a Pino Corrias e al Fatto Quotidiano.

“Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto “dialogue coach” per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo – si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei “cavernicolo”, le sue parole.

“Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero “body shaming””, scrive Marina Berlusconi.

“Non so se Corrias abbia una moglie, una figlia, una sorella, ma nel dubbio esprimo loro tutta la mia solidarietà, condividere la vita con un uomo prigioniero di idee tanto retrograde, misogine e profondamente “patriarcali” – sempre per citare i progressisti, quelli veri – deve essere di certo un faticoso esercizio di resistenza”.

Gli attacchi del Fatto Quotidiano “medaglie al valore”

Marina Berlusconi prosegue sottolineando come “gli attacchi del Fatto Quotidiano per me sono medaglie al valore, che mi appunto con grande soddisfazione sulla giacca”.

Poi si dice dispiaciuta perché “in tanti anni di onorato servizio e nonostante un talento giornalistico davvero spiccato, Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere, editoriale ed esistenziale, al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante”.

Cosa aveva scritto Pino Corrias

In un articolo sul Fatto Quotidiano, il giornalista Pino Corrias aveva annunciato che Marina Berlusconi sarebbe stata pronta a scendere in campo “con una squadra di consiglieri a prepararle un progetto di sopravvivenza politica”.

Il giornalista ha poi raccontato come si starebbe preparando l’imprenditrice con “armi e beauty case esattamente come fece il babbo, nel lungo e periglioso inverno del 1993”

Secondo Pino Corrias “a questo giro sono i crediti a muovere Marina Berlusconi titolare dell’azienda FI, dove paga tutto e conta niente. Non ne può più di aspettare. Anche se non lo fa per i 90 milioni di euro che garantisce in fideiussioni al partito ogni anno. Lo fa per psicologiche ragioni. Esige di estrarre un senso dalla sua vita di eterna figlia primogenita addetta al monumento del padre”.

Nell’articolo si evidenzia come la selezione dei nuovi candidati sia affidata a Danilo Pellegrino, amministratore delegato Fininvest e che “Marina li vuole “moderati”, e “moderni”. In difesa dell’azienda, ovvio. Ma anche aperti ai diritti civili, alle famiglie arcobaleno, in stile radicale. Aperti all’Europa di Draghi e ai Parioli di Calenda”.

Infine, Pino Corrias ha scritto di come si starebbe preparando Marina Berlusconi “con infiniti esercizi di postura e voce davanti allo specchio delle telecamere. Ha chiesto agli stessi autori di Ciao Darwin che avevano lavorato per le campagne elettorali del padre, scrivendogli gag e aneddoti portatili, di scrivere nuovi testi per lei. Ha ingaggiato un dialogue coach per modificare il tono infantile della voce e le fragilità della timidezza”.