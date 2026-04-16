Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano, risponde Pino Corrias: "Il padre ha fatto scempio delle donne"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Botta e risposta fra Marina Berlusconi e Il Fatto Quotidiano e, in particolare, con il giornalista Pino Corrias. Tutto è nato da un articolo in cui il cronista ha ricostruito come la primogenita di Silvio Berlusconi starebbe meditando un impegno in politica. La diretta interessata ha replicato con una lettera a Dagospia facendo riferimento a “fantasie” (relativamente al contenuto) e “disprezzo per il genere femminile” (relativamente ai toni). È seguita infine la contro-replica del giornalista, che ha puntato il dito contro quello che ha definito lo “scempio culturale e politico che il babbo ha fatto delle donne per una quarantina d’anni”.

La contro-replica del Fatto a Marina Berlusconi

Questa la contro-replica di Pino Corrias all’attacco di Marina Berlusconi, arrivato in seguito al primo articolo scritto da giornalista: “Sulla concezione patriarcale, anzi cavernicola, nei confronti delle donne, consiglierei a Marina B, legittimamente affezionata alla figura paterna, un po’ di prudenza”.

“A meno che essere cresciuta in mezzo allo scempio culturale e politico che il babbo ha fatto delle donne per una quarantina d’anni in tv, in politica, nel mondo, prima e soprattutto dopo cena, non l’abbia resa così smemorata da imboccare la difesa peggiore. Lo stesso vale per l’ossessione che mi attribuisce per suo padre e che con tutta evidenza riguarda lei”, ha aggiunto Corrias.

ANSA

Marina Berlusconi e l’articolo di Pino Corrias

Ma partiamo dal principio: a Marina Berlusconi, del pezzo originario di Pino Corrias, non è piaciuto proprio nulla: nè il contenuto nè la forma, che ha trovato offensiva.

Il cronistaaveva esordito facendo riferimento al recente incontro fra gli eredi Berlusconi e Tajani, parlando di una “clamorosa umiliazione di convocare il ministro degli Esteri Antonio Tajani in azienda” come un “trotterellante dipendente a rapporto“. Per Marina Berlusconi si sarebbe trattato di una “esibizione (e ginnastica) di potere”.

La primogenita del Cav “ha davvero deciso di scendere in campo, con una squadra di consiglieri a prepararle un progetto di sopravvivenza politica”, aveva aggiunto il giornalista.

Dopo un duro attacco a Silvio Berlusconi (“debiti della Fininvest” nei primi Anni ’90 e “rischio di finire ‘sotto un ponte o in galera’ (Confalonieri dixit)” e ancora “scheletri di cantieri edili magicamente finanziati e le antenne illegalmente nate”), Corrias aveva punto direttamente Marina Berlusconi.

Così aveva scritto nel suo pezzo sul Fatto: “A questo giro sono i crediti a muovere Marina Berlusconi titolare dell’azienda FI, dove paga tutto e conta niente. Non ne può più di aspettare. Anche se non lo fa per i 90 milioni di euro che garantisce in fideiussioni al partito ogni anno. Lo fa per psicologiche ragioni. Esige di estrarre un senso dalla sua vita di eterna figlia primogenita addetta al monumento del padre”.

Sono poi seguiti attacchi alla persona, con una Marina Berlusconi presidente di Mondadori descritta come una manager in un “ufficio sontuosamente vuoto, dove pettina le piante” e “sovrintende sonnifere riunioni”, dedita a palestra e chirurgia estetica. E via discorrendo.

La risposta di Marina Berlusconi al Fatto Quotidiano

Marina Berlusconi, come detto, ha risposto tramite una lettera a Dagospia liquidando come “fantasie” le tesi di Pino Corrias.

La “fantomatica idea” della discesa in campo e i vari retroscena, conditi da commenti sulla persona, sono stati definiti come “i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei ‘cavernicolo‘. Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero ‘body shaming‘”.

L’erede del Cav ha poi definito Corrias come un “uomo prigioniero di idee tanto retrograde, misogine e profondamente ‘patriarcali‘”, considerando gli attacchi del Fatto Quotidiano come “medaglie al valore” da appuntarsi sulla giacca con “grande soddisfazione”. Infine il capo di Mondadori ha parlado del quotidiano diretto da Marco Travaglio accusandolo di “ossessione antiberlusconiana“.

Francesca Pascale contro Marta Fascina

In Forza Italia, alla polemica fra Marina Berlusconi e il giornalista Pino Corrias si aggiunge quella fra Marta Fascina e Francesca Pascale: “Non conta nulla”, ha lasciato intendere la prima. “Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica”, ha replicato Pascale al Fatto.

E poi ha aggiunto: “Però mi faccia dire una cosa: io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po’ diversa”.