Marina Berlusconi fa dimettere Gasparri da capogruppo di Forza Italia al Senato dopo il flop al Referendum

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Marina Berlusconi, principale finanziatrice di Forza Italia, avrebbe spinto per le dimissioni di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato. Ben 14 senatori su 20, su iniziativa di Claudio Lotito, avrebbero firmato per sostituirlo: in pole ci sarebbe Stefania Craxi, più defilata Licia Ronzulli, da sempre vicino alla famiglia Berlusconi. A rischio anche il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, che però potrebbe salvarsi.

Marina Berlusconi spinge per le dimissioni di Gasparri

La posizione maggiormente all’interno di Forza Italia dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia è stata subito quella di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato.

Contro di lui diversi senatori, capeggiati dal presidente della Lazio Claudio Lotito, avrebbero avviato una raccolta di firme che avrebbe registrato le adesioni di già più di metà dei “forzisti” a Palazzo Madama.

ANSA

Un’azione che interpreta la volontà di rinnovamento di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e principale finanziatrice del partito.

Su 20 senatori, in 14 si sarebbero schierati contro Gasparri: tra loro, anche il ministro Paolo Zangrillo e l’ex presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Da parte sua Gasparri, interpellato da ANSA, ha detto di non avere “nulla da dichiarare”.

Anche il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli sarebbe in bilico: ma la sua posizione sembra meno precaria di quella di Gasparri e potrebbe salvarsi.

Stefania Craxi in pole per sostituire Gasparri

Per sostituire Gasparri sarebbe in primo piano Stefania Craxi, attualmente presidente della Commissione Esteri e Difesa.

Più defilata Licia Ronzulli, da sempre molto vicina alla famiglia Berlusconi.

Alle 16:30 di giovedì 26 marzo si terrà l’assemblea dei senatori per la scelta definitiva.

La posizione di Tajani

Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, non sarebbe invece a rischio, anche se starebbe cercando di rafforzare la sua posizione.

Nei prossimi mesi sono previsti i congressi regionali di Forza Italia, che dovrebbero stabilizzare la sua segreteria, ma non tutti nel partito sarebbero d’accordo.

Diverse le voci, capitanate da Maria Elisabetta Alberti Casellati, che chiedono di rimandare i congressi, puntando su un rilancio del partito “che passi dai temi”.

La telefonata tra Meloni e Marina Berlusconi

Nelle ore successive alla sconfitta al Referendum sulla Giustizia e alle dimissioni di Delmastro e di Santanchè, Marina Berlusconi avrebbe anche telefonato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La figlia del Cavaliere avrebbe chiesto rassicurazioni sulla tenuta del Governo e sul futuro dell’esecutivo, vista anche la posizione del ministro della Giustizia Nordio, che appare in bilico in particolare dopo la lettera con cui Santanchè ha lasciato il proprio dicastero.

Meloni ha rassicurato Berlusconi, descrivendo le dimissioni arrivate dopo la sconfitta come “già decise da tempo” e “necessarie”.