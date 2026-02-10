Marina Berlusconi replica a Fabrizio Corona e rivela che l'hanno costretta a vedere Falsissimo "noiosissimo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marina Berlusconi ha rotto il silenzio sulle dichiarazioni di Fabrizio Corona che ha attaccato la sua famiglia e Mediaset. Il gruppo di Cologno Monzese ha chiesto all’ex re dei paparazzi 160 milioni di euro di risarcimenti, avviando una causa legale. L’imprenditrice si è espressa anche sul referendum sulla giustizia e sull’addio di Roberto Vannacci alla Lega.

Marina Berlusconi risponde a Fabrizio Corona: “Falsissimo e noiosissimo”

La presidente di Fininvest e Mondadori viene spesso definita come la leader ‘ombra’ del centrodestra, nonostante non ricopra alcuna carica politica.

Intervistata dal Corriere della Sera, in riferimento alla sua presunta influenza in campo politico, ha dichiarato: “Ancora questa storia… il mio lavoro è un altro. Anzi, mi lasci dire che sono orgogliosa di quello che stiamo facendo. Mondadori è solida e si conferma un presidio di qualità e pluralismo; Mediolanum ha chiuso un anno record grazie all’ottimo lavoro di Massimo Doris”.

“E mio fratello Pier Silvio con Mediaset continua a fare numeri eccellenti, mentre il sogno di una tv europea con la testa in Italia è divenuto realtà”, ha aggiunto. A proposito di Mediaset, com’è risaputo, Fabrizio Corona nelle ultime settimane si è reso protagonista di esternazioni contro il colosso di Cologno Monzese e contro la famiglia Berlusconi.

“Mi hanno costretto a vedere una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l’ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati“, ha tagliato corto la manager.

Roberto Vannacci fuori dal centrodestra? “Non una gran perdita”

L’imprenditrice ha poi affrontato il tema delle differenze di vedute all’interno del centrodestra, spiegando che “è normale ci siano punti di vista diversi”. Dall’altro lato ha sostenuto che la maggioranza “nel momento delle scelte è sempre rimasta compatta”.

Ora è scoppiata la grana dell’addio di Roberto Vannacci alla Lega. E se il Generale lasciasse il centro destra? “Per come la penso io – ha risposto Marina – non sarebbe una gran perdita… Anzi, potrebbe essere una opportunità per liberare il centrodestra da pericolosi estremismi. Poi so benissimo che la politica deve anche fare i conti con le percentuali”.

La presidente di Fininvest ha aggiunto che a suo avviso gli eccessi “fanno male a destra come a sinistra”. “E comunque – ha proseguito – questa maggioranza ha sempre mostrato equilibrio e moderazione. Grazie a una gestione responsabile dei conti, ad esempio, l’Italia ha recuperato una solida credibilità. Certo, ora si apre la sfida più difficile: crescere”.

Ha quindi sottolineato di fare il tifo per la premier Giorgia Meloni “perché se vince lei, vince il Paese”. E ancora: “Però il rischio di scivolare c’è: la situazione internazionale è grave, a cominciare dai rapporti tra Europa e Stati Uniti. La premier si sta impegnando per tenerli saldi. E fa benissimo”.

L’attacco a Donald Trump: “Affarismo e prevaricazione”

Marina Berlusconi ha poi avuto parole tutt’altro che tenere per Donald Trump. Lo considera un leader caotico e inaffidabile: “Sono sempre più preoccupata. Prima schierarsi con gli Stati Uniti significava stare dalla parte giusta della storia. Oggi non ci sono più certezze. L’unica regola di Trump è cancellare tutte le regole. E lui la chiama libertà”.

Secondo la presidente di Mondadori, invece, si dovrebbe chiamare “legge del più forte, prevaricazione, affarismo… Ma ci rendiamo conto che dentro il suo Paese sta provando a smontare tutti i sistemi di bilanciamento e controllo? E che dire dell’uso della violenza contro il dissenso? Non parliamo, poi, della politica estera: è un tiro alla fune con tutti, compresi gli alleati storici”.

“Proprio grazie a questo Far west – ha aggiunto – Trump si è trovato gli sponsor più generosi: i colossi Big Tech, che, meno regole hanno, più guadagnano. Eppure, anche se noi europei su Trump non possiamo fare conto, dobbiamo comunque farci i conti: perché l’Occidente, senza l’America, non va da nessuna parte”.

La presidente di Fininvest sul Referendum: “Voterò sì”

Capitolo referendum sulla giustizia. Si andrà a votare il 22 e il 23 marzo. Marina non ha alcun dubbio: “Voterò Sì”. “E – ha spiegato – non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta. A questo dovrebbero servire i referendum: a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze”.

“Non è una resa dei conti politica – ha continuato – né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera “terzietà” dei giudici. Abbiamo un’occasione irripetibile, non lasciamocela scappare”.

L’imprenditrice ha poi sostenuto che suo padre Silvio “ha subìto un’inaccettabile persecuzione giudiziaria”. “Ma non ragiono per rivalsa, e il problema non riguarda una sola stagione, né una sola persona. C’è una minoranza di magistrati ideologizzati che continua a fare danni. La giustizia è condizionata da un vergognoso mercato di nomine”, ha aggiunto.

Secondo Marina, “il problema non sono i magistrati, ma le correnti, che all’interno del Consiglio superiore della magistratura decidono vita e morte di pm e giudici”.

“Certe dinamiche ricordano davvero un gran bazar, dove tante nomine sembrano una cambiale, tante promozioni un “pagherò”. Ogni magistrato è libero di avere le sue idee, ci mancherebbe, ma in nessun caso dovrebbe fare carriera con la politica, né fare politica con l’attività giudiziaria”, ha concluso.